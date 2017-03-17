Истории счастливых людей, сменивших пол Рейтинг 9.6 МЫ расскажем 11 историй о тех людях, которые сменили пол и счастливы, что сделали этот шаг Ульяна Романова (бывший Игорь Булгачев)

Пиарщик Игорь Булгачёв пару лет назад, прошёл через ряд пластических операций: - сменил пол, увеличил грудь, сделал ринопластику, изменил форму лба, скул, удалил кадык и т.д. Ему с пяти лет казалось, что он девочка. Теперь Ульяна, прошедшая через кучу пластических операций очень счастлива и считает пластическую хирургию чудесным изобретением человечества и заверяет, что будет продолжать улучшать свою внешность. Диана Донцки (бывший Анатолий Константинов)

Анатолий Константинов был успешным парикмахером и известным в своем городе певцом, но, по ее словам, всегда ощущала себя женщиной, хотя и долго боролась с этим. Будучи Анатолием даже женился и родил дочь. Но потом принял решение - стать женщиной. Чтобы выглядеть, как сейчас, ему понадобилось два года гормонотерапии. Затем множество операций. Кстати по словам самой Дианы, она всегда была женственной, проблема лишь в голосе, но имея вокальные данные она справилась и с этим. Многие из знакомых восприняли этот шаг негативный, но вся родня поддержала. Теперь у Дианы лишь одна проблема - ее дочь единственный человек, который воспринимает ее как мужчину и отношения у них не очень ладятся. А в целом Диана очень счастлива - она выходит замуж и ее избранник знает ее историю. Кимберли Энн Салланс (бывший Райан Салланс )

Это один из самых известных адвокатов современности, специализирующийся на правах трансгендерного сообщества, т.к. он сам в 2005 году стал женщиной по имени Кимберли Энн Салланс. Рекс Камерон (бывшая Лорейн Камерон)

Сегодня Рекс - известный американский фотограф, сценарист и активист сексуального движения. Кстати он стал известен не только благодаря своему перевоплощению, но и тем, что впервые задокументировал весь процесс превращения из женщины в мужчину. Чез Бон (бывщая Честита Сан Боно)

Дочка певицы Шер призналась, что в душе всегда чувствовала себя мужчиной и стала им. Теперь Чез Боно — известный ЛГБТ-защитник, музыкант и писатель и очень счастливый человек. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров