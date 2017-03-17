15 самых гигантских животных, когда-либо населявших нашу планету Рейтинг 9.6 Все мы знаем, что 235 миллионов лет назад на нашей планете появились динозавры. В течение десятков миллионов лет эти гиганты были настоящими хозяевами мира. В те времена флора и фауна отличались невероятными размерами, поэтому археологические находки не перестают поражать наше воображение. Вот самые удивительные животные-великаны, когда-либо населявшие Землю. 15. Титанобоа

Вид вымерших змей, обитавших на территории современной Колумбии 61,7—58,7 млн лет назад. Близкая родственница удава достигала 13 метров в длину и весила больше тонны. У хищницы не было яда, так что свою жертву она просто душила и проглатывала. 14. Сирийский верблюд

Рост в холке этого животного достигал 4 метров. Обитал гигантский "корабль пустыни" в Сирии приблизительно 100000 лет назад. Останки животного впервые были обнаружены в 2005 году. По мнению ученых, древний человек активно охотился на верблюда, что могло привести к вымиранию вида. 13. Мозазавр

Эти морские пресмыкающиеся достигали длины более 17 метров, отличались массивными зубами, приспособленными к дроблению костей и разрыванию плоти крупной добычи. Питались другими мозазаврами и плезиозаврами. 12. Лиоплевродон

Еще один вид морских рептилий среднего юрского периода. Монстр достигал 25 м в длину и весил около 100 тонн. Доминирующий хищник питался крупной рыбой, моллюсками и время от времени нападал на других морских рептилий. 11. Саркозух

Род гигантских крокодиломорфов, обитавший на территории современной Африки в начале мелового периода. Саркозух достигал 12 м в длину, а масса его достигала 8 тонн. Является одним из крупнейших гигантских крокодилоподобных пресмыкающихся, которые когда-либо жили на нашей планете. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров