15 самых гигантских животных, когда-либо населявших нашу планету

15. Титанобоа
Вид вымерших змей, обитавших на территории современной Колумбии 61,7—58,7 млн лет назад.
Близкая родственница удава достигала 13 метров в длину и весила больше тонны. У хищницы не было яда, так что свою жертву она просто душила и проглатывала.
14. Сирийский верблюд
Рост в холке этого животного достигал 4 метров. Обитал гигантский "корабль пустыни" в Сирии приблизительно 100000 лет назад. Останки животного впервые были обнаружены в 2005 году. По мнению ученых, древний человек активно охотился на верблюда, что могло привести к вымиранию вида.
13. Мозазавр
Эти морские пресмыкающиеся достигали длины более 17 метров, отличались массивными зубами, приспособленными к дроблению костей и разрыванию плоти крупной добычи. Питались другими мозазаврами и плезиозаврами.
12. Лиоплевродон
Еще один вид морских рептилий среднего юрского периода. Монстр достигал 25 м в длину и весил около 100 тонн. Доминирующий хищник питался крупной рыбой, моллюсками и время от времени нападал на других морских рептилий.
11. Саркозух
Род гигантских крокодиломорфов, обитавший на территории современной Африки в начале мелового периода. Саркозух достигал 12 м в длину, а масса его достигала 8 тонн. Является одним из крупнейших гигантских крокодилоподобных пресмыкающихся, которые когда-либо жили на нашей планете.