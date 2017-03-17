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15 самых гигантских животных, когда-либо населявших нашу планету

16.03.2017 15:02
Рейтинг 9.6

Все мы знаем, что 235 миллионов лет назад на нашей планете появились динозавры. В течение десятков миллионов лет эти гиганты были настоящими хозяевами мира. В те времена флора и фауна отличались невероятными размерами, поэтому археологические находки не перестают поражать наше воображение. Вот самые удивительные животные-великаны, когда-либо населявшие Землю.

15. Титанобоа
Вид вымерших змей, обитавших на территории современной Колумбии 61,7—58,7 млн лет назад. Близкая родственница удава достигала 13 метров в длину и весила больше тонны. У хищницы не было яда, так что свою жертву она просто душила и проглатывала.

15. ТитанобоаВид вымерших змей, обитавших на территории современной Колумбии 61,7—58,7 млн лет назад. Близкая родственница удава достигала 13 метров в длину и весила больше тонны. У хищницы не было яда, так что свою жертву она просто душила и проглатывала.

14. Сирийский верблюд
Рост в холке этого животного достигал 4 метров. Обитал гигантский "корабль пустыни" в Сирии приблизительно 100000 лет назад. Останки животного впервые были обнаружены в 2005 году. По мнению ученых, древний человек активно охотился на верблюда, что могло привести к вымиранию вида.

14. Сирийский верблюдРост в холке этого животного достигал 4 метров. Обитал гигантский "корабль пустыни" в Сирии приблизительно 100000 лет назад. Останки животного впервые были обнаружены в 2005 году. По мнению ученых, древний человек активно охотился на верблюда, что могло привести к вымиранию вида.

13. Мозазавр
Эти морские пресмыкающиеся достигали длины более 17 метров, отличались массивными зубами, приспособленными к дроблению костей и разрыванию плоти крупной добычи. Питались другими мозазаврами и плезиозаврами.

13. Мозазавр Эти морские пресмыкающиеся достигали длины более 17 метров, отличались массивными зубами, приспособленными к дроблению костей и разрыванию плоти крупной добычи. Питались другими мозазаврами и плезиозаврами.

12. Лиоплевродон
Еще один вид морских рептилий среднего юрского периода. Монстр достигал 25 м в длину и весил около 100 тонн. Доминирующий хищник питался крупной рыбой, моллюсками и время от времени нападал на других морских рептилий.

12. Лиоплевродон Еще один вид морских рептилий среднего юрского периода. Монстр достигал 25 м в длину и весил около 100 тонн. Доминирующий хищник питался крупной рыбой, моллюсками и время от времени нападал на других морских рептилий.

11. Саркозух
Род гигантских крокодиломорфов, обитавший на территории современной Африки в начале мелового периода. Саркозух достигал 12 м в длину, а масса его достигала 8 тонн. Является одним из крупнейших гигантских крокодилоподобных пресмыкающихся, которые когда-либо жили на нашей планете.

11. СаркозухРод гигантских крокодиломорфов, обитавший на территории современной Африки в начале мелового периода. Саркозух достигал 12 м в длину, а масса его достигала 8 тонн. Является одним из крупнейших гигантских крокодилоподобных пресмыкающихся, которые когда-либо жили на нашей планете.
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