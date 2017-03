12 легендарных музыкальных групп, которые начинали с другого названия Рейтинг 9.4 Мы привыкли к названиям знаменитых на весь мир музыкальных групп, и нам даже в голову не приходит мысль о том, что их названия не моментально зародились в головах всех участников групп, как только они собрались вместе. Изначально у многих групп существуют рабочие названия или предварительные, но перед выходом в свет они, как правило, умнеют и меняют их на более звучные и адекватные. Предлагаем сегодня вам узнать первоначальные названия легендарных музыкальных групп, которые бы звучали совсем по-другому, если бы они вовремя их не сменили. Pearl Jam — Mookie Blaylock

Есть несколько версий того, откуда взялось название группы. Одна из них — бабушку Веддера звали Перл (Жемчужина). Она умела варить особое индейское варенье из пейота с галлюциногенными свойствами. В семье его так и назвали — Жемчужный Джем. Эдди предложил это странное словосочетание в качестве названия для группы и оно всем понравилось. С приходом Дэйва Крузен на место ударника, группа стала думать над названием. Музыканты остановили свой выбор на Mookie Blaylock, в честь известного баскетболиста. Radiohead — On a Friday

RADIOHEAD - назвались в честь песни "Radio Head"(руководитель радио) Talking Heads с альбома "True Stories" (1986). Название группы поменялось на другое, значащее "В пятницу" The Cure — The Obelisk

После того, как в мае Томпсон ушёл из группы, оставшееся трио (Смит, Толхерст и Демпси) взяло название The Cure( лечение/лекарство), которое предложил Роберт Смит. Предшественником The Cure была группа The Obelisk (обелиск), созданная учениками средней школы Нотр-Дам в английском городе Кроули. Единственное её выступление состоялось в апреле 1973 года. Тогда группа состояла из Роберта Смита (пианино), Майкла Демпси (гитара), Лоуренса Толхерста (ударные), Марка Секкано (соло-гитара) и Алана Хилла (бас-гитара) Queen — Smile

Мэй и Тейлор не собирались бросать музыкальную карьеру и поделились своими творческими амбициями с другом и соседом по комнате Стаффела Фаррухом Булсарой. Он часто посещал выступления группы Smile( улыбка), но Мэй и Стаффел не подозревали, что он умеет петь. Фаррух имел чёткое представление, какими должны быть выступления и сценическая работа группы. Попав в группу, он придумал для неё название — «Queen»( королева), разработал логотип и взял себе псевдоним Фредди Меркьюри. Теперь группа состояла из вокалиста-клавишника, гитариста и ударника. Maroon 5 — Karas Flowers

Группа образовалась в 1994 году под названием «Karas Flowers». В её состав входили вокалист и ритм-гитарист Адам Левин, клавишник Джесси Кармайкл, бас-гитарист Микки Мэдден и ударник Райан Дусик.Впоследствии они составили костяк альбома «Songs About Jane», с которым музыканты дебютировали в новом составе и под новым названием Maroon 5. Позднее Адам Левин, смеясь, признавался в интервью о причинах отказа от названия группы Karas Flowers:

« Когда ты придумываешь название для группы в 15 лет, наверняка в 23 тебе будет казаться, что оно совершенно дурацкое.

