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12 легендарных музыкальных групп, которые начинали с другого названия

15.03.2017 22:00
Рейтинг 9.4

Мы привыкли к названиям знаменитых на весь мир музыкальных групп, и нам даже в голову не приходит мысль о том, что их названия не моментально зародились в головах всех участников групп, как только они собрались вместе. Изначально у многих групп существуют рабочие названия или предварительные, но перед выходом в свет они, как правило, умнеют и меняют их на более звучные и адекватные. Предлагаем сегодня вам узнать первоначальные названия легендарных музыкальных групп, которые бы звучали совсем по-другому, если бы они вовремя их не сменили.

Pearl Jam — Mookie Blaylock
Есть несколько версий того, откуда взялось название группы. Одна из них — бабушку Веддера звали Перл (Жемчужина). Она умела варить особое индейское варенье из пейота с галлюциногенными свойствами. В семье его так и назвали — Жемчужный Джем. Эдди предложил это странное словосочетание в качестве названия для группы и оно всем понравилось. С приходом Дэйва Крузен на место ударника, группа стала думать над названием. Музыканты остановили свой выбор на Mookie Blaylock, в честь известного баскетболиста.

Pearl Jam — Mookie Blaylock Есть несколько версий того, откуда взялось название группы. Одна из них — бабушку Веддера звали Перл (Жемчужина). Она умела варить особое индейское варенье из пейота с галлюциногенными свойствами. В семье его так и назвали — Жемчужный Джем. Эдди предложил это странное словосочетание в качестве названия для группы и оно всем понравилось. С приходом Дэйва Крузен на место ударника, группа стала думать над названием. Музыканты остановили свой выбор на Mookie Blaylock, в честь известного баскетболиста.

Radiohead — On a Friday
RADIOHEAD - назвались в честь песни "Radio Head"(руководитель радио) Talking Heads с альбома "True Stories" (1986). Название группы поменялось на другое, значащее "В пятницу"

Radiohead — On a Friday RADIOHEAD - назвались в честь песни "Radio Head"(руководитель радио) Talking Heads с альбома "True Stories" (1986). Название группы поменялось на другое, значащее "В пятницу"

The Cure — The Obelisk
После того, как в мае Томпсон ушёл из группы, оставшееся трио (Смит, Толхерст и Демпси) взяло название The Cure( лечение/лекарство), которое предложил Роберт Смит. Предшественником The Cure была группа The Obelisk (обелиск), созданная учениками средней школы Нотр-Дам в английском городе Кроули. Единственное её выступление состоялось в апреле 1973 года. Тогда группа состояла из Роберта Смита (пианино), Майкла Демпси (гитара), Лоуренса Толхерста (ударные), Марка Секкано (соло-гитара) и Алана Хилла (бас-гитара)

The Cure — The Obelisk После того, как в мае Томпсон ушёл из группы, оставшееся трио (Смит, Толхерст и Демпси) взяло название The Cure( лечение/лекарство), которое предложил Роберт Смит. Предшественником The Cure была группа The Obelisk (обелиск), созданная учениками средней школы Нотр-Дам в английском городе Кроули. Единственное её выступление состоялось в апреле 1973 года. Тогда группа состояла из Роберта Смита (пианино), Майкла Демпси (гитара), Лоуренса Толхерста (ударные), Марка Секкано (соло-гитара) и Алана Хилла (бас-гитара)

Queen — Smile
Мэй и Тейлор не собирались бросать музыкальную карьеру и поделились своими творческими амбициями с другом и соседом по комнате Стаффела Фаррухом Булсарой. Он часто посещал выступления группы Smile( улыбка), но Мэй и Стаффел не подозревали, что он умеет петь. Фаррух имел чёткое представление, какими должны быть выступления и сценическая работа группы. Попав в группу, он придумал для неё название — «Queen»( королева), разработал логотип и взял себе псевдоним Фредди Меркьюри. Теперь группа состояла из вокалиста-клавишника, гитариста и ударника.

Queen — Smile Мэй и Тейлор не собирались бросать музыкальную карьеру и поделились своими творческими амбициями с другом и соседом по комнате Стаффела Фаррухом Булсарой. Он часто посещал выступления группы Smile( улыбка), но Мэй и Стаффел не подозревали, что он умеет петь. Фаррух имел чёткое представление, какими должны быть выступления и сценическая работа группы. Попав в группу, он придумал для неё название — «Queen»( королева), разработал логотип и взял себе псевдоним Фредди Меркьюри. Теперь группа состояла из вокалиста-клавишника, гитариста и ударника.

Maroon 5 — Karas Flowers
Группа образовалась в 1994 году под названием «Karas Flowers». В её состав входили вокалист и ритм-гитарист Адам Левин, клавишник Джесси Кармайкл, бас-гитарист Микки Мэдден и ударник Райан Дусик.Впоследствии они составили костяк альбома «Songs About Jane», с которым музыканты дебютировали в новом составе и под новым названием Maroon 5. Позднее Адам Левин, смеясь, признавался в интервью о причинах отказа от названия группы Karas Flowers:
« Когда ты придумываешь название для группы в 15 лет, наверняка в 23 тебе будет казаться, что оно совершенно дурацкое.
. Видимо, даже сами участники не знают, что значит название их группы и ни капли не переживают по этому поводу.

Maroon 5 — Karas Flowers Группа образовалась в 1994 году под названием «Karas Flowers». В её состав входили вокалист и ритм-гитарист Адам Левин, клавишник Джесси Кармайкл, бас-гитарист Микки Мэдден и ударник Райан Дусик.Впоследствии они составили костяк альбома «Songs About Jane», с которым музыканты дебютировали в новом составе и под новым названием Maroon 5. Позднее Адам Левин, смеясь, признавался в интервью о причинах отказа от названия группы Karas Flowers: « Когда ты придумываешь название для группы в 15 лет, наверняка в 23 тебе будет казаться, что оно совершенно дурацкое.. Видимо, даже сами участники не знают, что значит название их группы и ни капли не переживают по этому поводу.
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