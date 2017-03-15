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Богатые тоже платят: 15 самых больших звездных алиментов на детей

14.03.2017 22:45
Рейтинг 9.7

Размер алиментов зависит от дохода плательщика: чем он выше, тем больше средств получает ребенок на свое содержание. Стоит ли говорить, что звездным папам и мамам приходится перечислять на счета своих любимых чад внушительные суммы, а порой и рекордные. У знаменитостей из этой подборки были лучшие адвокаты, но даже они не смогли помочь им урезать алименты собственным детям

15. Чарли Шин - $110000
У Чарли Шина четверо детей: Дениз Ричардс родила от него двоих дочерей, а Брук Мюллер - сыновей-близнецов. Суд обязал актера ежемесячно выплачивать бывшим женам по $55000. Ходят слухи, Шин уже обанкротился и переехал жить к родителям.

15. Чарли Шин - $110000 У Чарли Шина четверо детей: Дениз Ричардс родила от него двоих дочерей, а Брук Мюллер - сыновей-близнецов. Суд обязал актера ежемесячно выплачивать бывшим женам по $55000. Ходят слухи, Шин уже обанкротился и переехал жить к родителям.

14. Эдди Мерфи - $59950
У 55-летнего Эдди Мерфи 9 детей. В 2006 году у комика был роман с певицей Мелани Би, который завершился беременностью. Мерфи долгое время отрицал отцовство, пока его не подтвердил ДНК-тест. В итоге Мерфи согласился выплачивать на ее содержание ежемесячно около 60000 долларов.

14. Эдди Мерфи - $59950 У 55-летнего Эдди Мерфи 9 детей. В 2006 году у комика был роман с певицей Мелани Би, который завершился беременностью. Мерфи долгое время отрицал отцовство, пока его не подтвердил ДНК-тест. В итоге Мерфи согласился выплачивать на ее содержание ежемесячно около 60000 долларов.

13. Пол МакКартни - $70000
Во время развода с Полом Маккартни Хизер Миллс удалось отсудить 50 млн. долларов, недвижимость стоимостью 15 млн. долларов и 70000 долларов ежегодно на содержание их дочери.

13. Пол МакКартни - $70000 Во время развода с Полом Маккартни Хизер Миллс удалось отсудить 50 млн. долларов, недвижимость стоимостью 15 млн. долларов и 70000 долларов ежегодно на содержание их дочери.

12. Мэл Гибсон - $20000
В 2011 году актер и режиссер развелся с Робин Мур, которая прожила с ним в браке 31 год и родила семерых детей. На тот момент несовершеннолетним был лишь 12-летний сын Гибсона, но сумма алиментов неизвестна. А вот бывшей жене Мэл выплатил 425 млн. долларов и до конца жизни обязан отдавать ей половину своих доходов. Совсем другая история - брак Гибсона с Оксаной Григорьевой. Женщина обвинила знаменитость в избиении и отсудила не только 20000 долларов ежемесячно на содержание их общей дочери, но и 250000 долларов за побои.

12. Мэл Гибсон - $20000 В 2011 году актер и режиссер развелся с Робин Мур, которая прожила с ним в браке 31 год и родила семерых детей. На тот момент несовершеннолетним был лишь 12-летний сын Гибсона, но сумма алиментов неизвестна. А вот бывшей жене Мэл выплатил 425 млн. долларов и до конца жизни обязан отдавать ей половину своих доходов. Совсем другая история - брак Гибсона с Оксаной Григорьевой. Женщина обвинила знаменитость в избиении и отсудила не только 20000 долларов ежемесячно на содержание их общей дочери, но и 250000 долларов за побои.

11. Шон Комбс (Пи Дидди) - $41782
Рекорд по части самых высоких алиментов в Нью-Йорке держит рэпер Шон Комбс, выплачивающий ежемесячно 20 тысяч долларов Ким Портер, матери своего сына. Еще одной родительнице знаменитость выплачивает такую же сумму. Более того, Комбс оплачивает отдых и развлечения детей, покупает им одежду и подарки.

11. Шон Комбс (Пи Дидди) - $41782 Рекорд по части самых высоких алиментов в Нью-Йорке держит рэпер Шон Комбс, выплачивающий ежемесячно 20 тысяч долларов Ким Портер, матери своего сына. Еще одной родительнице знаменитость выплачивает такую же сумму. Более того, Комбс оплачивает отдых и развлечения детей, покупает им одежду и подарки.
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