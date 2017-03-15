Богатые тоже платят: 15 самых больших звездных алиментов на детей Рейтинг 9.7 Размер алиментов зависит от дохода плательщика: чем он выше, тем больше средств получает ребенок на свое содержание. Стоит ли говорить, что звездным папам и мамам приходится перечислять на счета своих любимых чад внушительные суммы, а порой и рекордные. У знаменитостей из этой подборки были лучшие адвокаты, но даже они не смогли помочь им урезать алименты собственным детям 15. Чарли Шин - $110000

У Чарли Шина четверо детей: Дениз Ричардс родила от него двоих дочерей, а Брук Мюллер - сыновей-близнецов. Суд обязал актера ежемесячно выплачивать бывшим женам по $55000. Ходят слухи, Шин уже обанкротился и переехал жить к родителям. 14. Эдди Мерфи - $59950

У 55-летнего Эдди Мерфи 9 детей. В 2006 году у комика был роман с певицей Мелани Би, который завершился беременностью. Мерфи долгое время отрицал отцовство, пока его не подтвердил ДНК-тест. В итоге Мерфи согласился выплачивать на ее содержание ежемесячно около 60000 долларов. 13. Пол МакКартни - $70000

Во время развода с Полом Маккартни Хизер Миллс удалось отсудить 50 млн. долларов, недвижимость стоимостью 15 млн. долларов и 70000 долларов ежегодно на содержание их дочери. 12. Мэл Гибсон - $20000

В 2011 году актер и режиссер развелся с Робин Мур, которая прожила с ним в браке 31 год и родила семерых детей. На тот момент несовершеннолетним был лишь 12-летний сын Гибсона, но сумма алиментов неизвестна. А вот бывшей жене Мэл выплатил 425 млн. долларов и до конца жизни обязан отдавать ей половину своих доходов. Совсем другая история - брак Гибсона с Оксаной Григорьевой. Женщина обвинила знаменитость в избиении и отсудила не только 20000 долларов ежемесячно на содержание их общей дочери, но и 250000 долларов за побои. 11. Шон Комбс (Пи Дидди) - $41782

Рекорд по части самых высоких алиментов в Нью-Йорке держит рэпер Шон Комбс, выплачивающий ежемесячно 20 тысяч долларов Ким Портер, матери своего сына. Еще одной родительнице знаменитость выплачивает такую же сумму. Более того, Комбс оплачивает отдых и развлечения детей, покупает им одежду и подарки. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров