20 экзотических фруктов со всего света, о которых вы не слышали

1. «Рука Будды»
Цитрон пальчатый, или, как его еще называют, «рука Будды», растет в Китае, Индии и Японии. Этот фрукт скорее сладкий, чем кислый, и его часто засахаривают, консервируют, настаивают и используют вместо цедры лимона.
Фрукт часто предлагают в храмах в Китае в качестве символа удачи и долголетия. В Японии его используют как декоративный элемент и для ароматизации комнат и одежды.
2. Дуриан
Этот южно-азиатский фрукт колючий с внешней стороны, но мягкий и сладкий внутри, известен своим невыносимым запахом, из-за чего запрещен во многих общественных местах в Сингапуре.
3. Лонган
Его также называют «глаз дракона». Небольшой сочный фрукт едят в Китае и часто добавляют в супы, закуски, десерты и кисло-сладкие блюда. В китайской медицине лонган обладает седативными свойствами.
4. Мангостан
Мангостан, еще одно южно-азиатское угощение, является любимым свежим десертом на Малайзийском архипелаге. Мякоть часто консервируют, хотя этот фрукт все же предпочитают есть свежим.
5. Пальмира
Пальмира растет на пальмировой пальме, и ее часто можно увидеть летом в Индии, в Юго-Восточной Азии и Малайзии. Фрукт известен тем, что внутри него находятся небольшие белые зерна, мягкие и желеобразные, когда плоды еще молодые.