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20 экзотических фруктов со всего света, о которых вы не слышали

13.03.2017 21:20
Рейтинг 9.4

Наш мир полон необычных плодов, о которых вы, возможно, даже не знали. Каким бы хорошим ни был ваш супермаркет, вы все равно найдете там только малую долю того выбора фруктов, который может вам предложить мать-природа. Ведь в разных уголках планеты можно обнаружить самые странные и экзотические лакомства, о большинстве которых вы, скорее всего, никогда даже и не слышали. Они выглядят неординарно, а попробовать их — настоящее приключение.

1. «Рука Будды»
Цитрон пальчатый, или, как его еще называют, «рука Будды», растет в Китае, Индии и Японии. Этот фрукт скорее сладкий, чем кислый, и его часто засахаривают, консервируют, настаивают и используют вместо цедры лимона. Фрукт часто предлагают в храмах в Китае в качестве символа удачи и долголетия. В Японии его используют как декоративный элемент и для ароматизации комнат и одежды.

1. «Рука Будды» Цитрон пальчатый, или, как его еще называют, «рука Будды», растет в Китае, Индии и Японии. Этот фрукт скорее сладкий, чем кислый, и его часто засахаривают, консервируют, настаивают и используют вместо цедры лимона. Фрукт часто предлагают в храмах в Китае в качестве символа удачи и долголетия. В Японии его используют как декоративный элемент и для ароматизации комнат и одежды.

2. Дуриан
Этот южно-азиатский фрукт колючий с внешней стороны, но мягкий и сладкий внутри, известен своим невыносимым запахом, из-за чего запрещен во многих общественных местах в Сингапуре.

2. Дуриан Этот южно-азиатский фрукт колючий с внешней стороны, но мягкий и сладкий внутри, известен своим невыносимым запахом, из-за чего запрещен во многих общественных местах в Сингапуре.

3. Лонган
Его также называют «глаз дракона». Небольшой сочный фрукт едят в Китае и часто добавляют в супы, закуски, десерты и кисло-сладкие блюда. В китайской медицине лонган обладает седативными свойствами.

3. Лонган Его также называют «глаз дракона». Небольшой сочный фрукт едят в Китае и часто добавляют в супы, закуски, десерты и кисло-сладкие блюда. В китайской медицине лонган обладает седативными свойствами.

4. Мангостан
Мангостан, еще одно южно-азиатское угощение, является любимым свежим десертом на Малайзийском архипелаге. Мякоть часто консервируют, хотя этот фрукт все же предпочитают есть свежим.

4. Мангостан Мангостан, еще одно южно-азиатское угощение, является любимым свежим десертом на Малайзийском архипелаге. Мякоть часто консервируют, хотя этот фрукт все же предпочитают есть свежим.

5. Пальмира
Пальмира растет на пальмировой пальме, и ее часто можно увидеть летом в Индии, в Юго-Восточной Азии и Малайзии. Фрукт известен тем, что внутри него находятся небольшие белые зерна, мягкие и желеобразные, когда плоды еще молодые.

5. Пальмира Пальмира растет на пальмировой пальме, и ее часто можно увидеть летом в Индии, в Юго-Восточной Азии и Малайзии. Фрукт известен тем, что внутри него находятся небольшие белые зерна, мягкие и желеобразные, когда плоды еще молодые.
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