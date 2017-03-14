20 экзотических фруктов со всего света, о которых вы не слышали Рейтинг 9.4 Наш мир полон необычных плодов, о которых вы, возможно, даже не знали. Каким бы хорошим ни был ваш супермаркет, вы все равно найдете там только малую долю того выбора фруктов, который может вам предложить мать-природа. Ведь в разных уголках планеты можно обнаружить самые странные и экзотические лакомства, о большинстве которых вы, скорее всего, никогда даже и не слышали. Они выглядят неординарно, а попробовать их — настоящее приключение. 1. «Рука Будды»

Цитрон пальчатый, или, как его еще называют, «рука Будды», растет в Китае, Индии и Японии. Этот фрукт скорее сладкий, чем кислый, и его часто засахаривают, консервируют, настаивают и используют вместо цедры лимона. Фрукт часто предлагают в храмах в Китае в качестве символа удачи и долголетия. В Японии его используют как декоративный элемент и для ароматизации комнат и одежды. 2. Дуриан

Этот южно-азиатский фрукт колючий с внешней стороны, но мягкий и сладкий внутри, известен своим невыносимым запахом, из-за чего запрещен во многих общественных местах в Сингапуре. 3. Лонган

Его также называют «глаз дракона». Небольшой сочный фрукт едят в Китае и часто добавляют в супы, закуски, десерты и кисло-сладкие блюда. В китайской медицине лонган обладает седативными свойствами. 4. Мангостан

Мангостан, еще одно южно-азиатское угощение, является любимым свежим десертом на Малайзийском архипелаге. Мякоть часто консервируют, хотя этот фрукт все же предпочитают есть свежим. 5. Пальмира

Пальмира растет на пальмировой пальме, и ее часто можно увидеть летом в Индии, в Юго-Восточной Азии и Малайзии. Фрукт известен тем, что внутри него находятся небольшие белые зерна, мягкие и желеобразные, когда плоды еще молодые. 1-56-1011-1516-20далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ