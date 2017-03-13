Самые крупные аварии на техногенных объектах в XXI веке Рейтинг 9.3 Техногенной катастрофой (англ. Industrial disaster) называют крупную аварию на связанном с технической и технологической деятельностью людей объекте, влекущую за собой массовую гибель людей, а зачастую - и экологические катаклизмы. Одной из особенностей техногенной катастрофы является ее случайность (тем самым она отличается от терактов). Обычно она противопоставляется природной катастрофе. Однако подобно природным техногенные катастрофы могут вызвать панику, транспортный коллапс, а также привести к подъему или потере авторитета власти. 2000 год

«Петробрайс» (Petrobras) - бразильская государственная нефтяная компания со штаб-квартирой в Рио-де-Жанейро. В июле 2000 года в результате катастрофы на одном из ее нефтеперерабатывающих заводов в реку Игуасу вытекло больше миллиона галлонов нефти (около 3180 тонн). Образовавшееся пятно продвигалось по течению, грозя отравить питьевую воду сразу в нескольких бразильских городах. Ликвидаторы аварии построили несколько заградительных барьеров, однако остановить нефть удалось лишь на пятом. Одну часть нефти собрали с поверхности воды, другая ушла по специально построенным отводным протокам. Что же касается компании «Петробрайс», то она выплатила $56 млн штрафа в государственный бюджет и $30 млн - в бюджет штата. 2001 год

21 сентября 2001 года во французском городе Тулуза на химическом комбинате AZF произошел взрыв, последствия которого считаются одной из крупнейших техногенных катастроф, когда-либо случавшихся на нашей планете. В результате проведенного расследования было определено, что взорвалось 300 тонн нитрата аммония (соль азотной кислоты), которые находились на складе готовой продукции. По официальной версии, виновато руководство комбината, которое не обеспечило безопасное хранение взрывоопасного вещества. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров