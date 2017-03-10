Самые экстремальные модификации тела в различных культурах Рейтинг 9.5 Женщины племени Каян Лахви (или Падаунг) из Мьянмы удлиняют собственную шею с помощью бронзовых колец. В племени Багобо на Филиппинах имелся обычай заострять зубы напильником, вступая в пору совершеннолетия. А женщины эфиопского племени Мурси носят круглые пластины в губе - и чем диск больше, тем более привлекательной считается женщина. Мы расскажем вам про несколько таких традиций - естественно, с иллюстрациями. Женщина африканского племени Мурси (Долина Омо, Эфиопия) демонстрирует свой губной диск - доказательство женской зрелости и сигнал к тому, что она готова рожать детей Слева - представитель племени Багобо (Филиппины) показывает заостренные зубы (снимок 1910 года). Справа - женщина племени пигмеев Бака (Центральноафриканская Республика, снимок 2008 года). Практика обтачивания и заострения зубов существовала у многих племен и народов, иногда это делалось для имитации животных и устрашения врагов, иногда с целью подчеркнуть кастовые различия, иногда для проведения обрядов. Женщины народности Каян Лахви (Мьянма) начинают надевать на свои шеи бронзовые кольца начиная с пятилетнего возраста. Представьте только вес этого металлического воротника и как он деформирует шею! Женщины племени Апатани (Аруначал Прадеш, Индия) традиционно носили такие затычки в ноздрях, чтобы сделаться непривлекательными для мужчин и сократить вероятность насилия или похищения мужчинами из других племен Еще одна представительница племени Мурси с круглой пластиной в губе и головным убором из коровьих рогов 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров