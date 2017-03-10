 
TOP 10

1 СМИ: нежелающим откладывать себе на пенсию россиянам повысят налоги

2 В Германии мужчина с топором устроил бойню на вокзале: ранены семь человек (ВИДЕО)

3 Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова признали банкротом

4 В Южной Корее президента после импичмента отстранили от власти

5 Зачем Хабенский чистил зубы аджикой?

6 Эксперты: апрель начнется с высоких курсов евро и доллара

7 Госдеп: встреча коалиции по борьбе с ИГИЛ пройдет без России

8 Польша отказалась подписывать документ по итогам саммита ЕС в Брюсселе

9 СМИ раскрыли сенсационные подробности пропажи малазийского Boeing

10 Дача за 200 млн и львенок для дочки: арестованный за взятку генерал МВД жил на широкую ногу

Новости наших партнеров

Самые экстремальные модификации тела в различных культурах

09.03.2017 19:17
Рейтинг 9.5

Женщины племени Каян Лахви (или Падаунг) из Мьянмы удлиняют собственную шею с помощью бронзовых колец. В племени Багобо на Филиппинах имелся обычай заострять зубы напильником, вступая в пору совершеннолетия. А женщины эфиопского племени Мурси носят круглые пластины в губе - и чем диск больше, тем более привлекательной считается женщина. Мы расскажем вам про несколько таких традиций - естественно, с иллюстрациями.

Женщина африканского племени Мурси (Долина Омо, Эфиопия) демонстрирует свой губной диск - доказательство женской зрелости и сигнал к тому, что она готова рожать детей

Женщина африканского племени Мурси (Долина Омо, Эфиопия) демонстрирует свой губной диск - доказательство женской зрелости и сигнал к тому, что она готова рожать детей

Слева - представитель племени Багобо (Филиппины) показывает заостренные зубы (снимок 1910 года). Справа - женщина племени пигмеев Бака (Центральноафриканская Республика, снимок 2008 года). Практика обтачивания и заострения зубов существовала у многих племен и народов, иногда это делалось для имитации животных и устрашения врагов, иногда с целью подчеркнуть кастовые различия, иногда для проведения обрядов.

Слева - представитель племени Багобо (Филиппины) показывает заостренные зубы (снимок 1910 года). Справа - женщина племени пигмеев Бака (Центральноафриканская Республика, снимок 2008 года). Практика обтачивания и заострения зубов существовала у многих племен и народов, иногда это делалось для имитации животных и устрашения врагов, иногда с целью подчеркнуть кастовые различия, иногда для проведения обрядов.

Женщины народности Каян Лахви (Мьянма) начинают надевать на свои шеи бронзовые кольца начиная с пятилетнего возраста. Представьте только вес этого металлического воротника и как он деформирует шею!

Женщины народности Каян Лахви (Мьянма) начинают надевать на свои шеи бронзовые кольца начиная с пятилетнего возраста. Представьте только вес этого металлического воротника и как он деформирует шею!

Женщины племени Апатани (Аруначал Прадеш, Индия) традиционно носили такие затычки в ноздрях, чтобы сделаться непривлекательными для мужчин и сократить вероятность насилия или похищения мужчинами из других племен

Женщины племени Апатани (Аруначал Прадеш, Индия) традиционно носили такие затычки в ноздрях, чтобы сделаться непривлекательными для мужчин и сократить вероятность насилия или похищения мужчинами из других племен

Еще одна представительница племени Мурси с круглой пластиной в губе и головным убором из коровьих рогов

Еще одна представительница племени Мурси с круглой пластиной в губе и головным убором из коровьих рогов
1-56-1011-13далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга