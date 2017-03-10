Самые экстремальные модификации тела в различных культурах

Женщина африканского племени Мурси (Долина Омо, Эфиопия) демонстрирует свой губной диск - доказательство женской зрелости и сигнал к тому, что она готова рожать детей
Слева - представитель племени Багобо (Филиппины) показывает заостренные зубы (снимок 1910 года). Справа - женщина племени пигмеев Бака (Центральноафриканская Республика, снимок 2008 года). Практика обтачивания и заострения зубов существовала у многих племен и народов, иногда это делалось для имитации животных и устрашения врагов, иногда с целью подчеркнуть кастовые различия, иногда для проведения обрядов.
Женщины народности Каян Лахви (Мьянма) начинают надевать на свои шеи бронзовые кольца начиная с пятилетнего возраста. Представьте только вес этого металлического воротника и как он деформирует шею!
Женщины племени Апатани (Аруначал Прадеш, Индия) традиционно носили такие затычки в ноздрях, чтобы сделаться непривлекательными для мужчин и сократить вероятность насилия или похищения мужчинами из других племен
Еще одна представительница племени Мурси с круглой пластиной в губе и головным убором из коровьих рогов