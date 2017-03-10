15 пугающих фотографий, которым так и не нашлось объяснения Рейтинг 9.4 А вы верите в привидений? Конечно, большая часть фотосвидетельств паранормальных явлений оказывается фальшивкой, но некоторые все же не удается опровергнуть. Вот уже несколько десятилетий человечество пытается найти объяснение этим фотографиям, которые вселяют ужас и лишают особо впечатлительных людей сна. 15. Призрак Амитивилля

13 ноября 1974 года Рональд Дефео убил своего отца, мать, двух сестер и двух братьев в Амитивилле на Лонг-Айленде, в доме по адресу Оушен-Авеню, 112. Спустя 13 месяцев после убийства дом был куплен за семьей Лац. Но спустя 28 дней они в спешке покинули дом, оставив там все свои вещи. По словам новых домовладельцев, на протяжении всего проживания их терроризировали различные сверхъестественные явления. Эта фотография мальчика-призрака была сделана в 1976 году. 14. Пожилая женщина и ее умерший супруг17 августа 1998 года Дениз Рассел привезла свою бабушку на семейный пикник. Эта фотография была сделана в тот самый день, только вот позади пожилой женщины никого не было. На проявленном снимке Дениз заметила дедушку, умершего за 12 лет до того пикника. 13. Призрак семьи Купер

Согласно истории, семья Купер в 1950-х купила дом в Техасе, устроила новоселье и сделала пару семейных снимков. Когда фотографии проявили, на них обнаружилась странная фигура, будто свисающая с потолка. Есть предположения, что это призрак убитого прежнего хозяина дома. 12. Кадборозавр

Эта фотография датируется 1907 годом, на ней запечатлено существо под названием кадборозавр. Как уверяли очевидцы, рыбакам удалось выловить это мифическое чудовище в водах у берегов Сиэтла, штат Вашингтон. 11. Демон на больничной койке

Съемка видеокамеры в одной из палат госпиталя зафиксировала темную фигуру, бегающую по телу пациента. Через несколько часов больной скончался. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров