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Звёзды, которые ведут вечную борьбу с лишним весом и зачастую проигрывают

08.03.2017 19:02
Рейтинг 9.5

Знаменитости такие же люди как мы с вами, со своими слабостями и недостатками. Несмотря на то, что практически у каждой звезды есть свой собственный диетолог и тренер, они постоянно пропадают на тренировках и тщательно следят за своим питанием, многие из них всё же предрасположены к полноте и даже самые строгие диеты не всегда помогают им круглый год оставаться в отличной форме. Звёзды, которых вы увидите далее, ведут вечную борьбу с лишним весом и чаще всего, к сожалению проигрывают.

Мэрайя Кери
От природы склонная к полноте Мэрайя Кери всю жизнь ведет нелегкую борьбу с лишним весом. После рождения двойняшек певица поправилась так сильно, что казалось, пути назад уже точно нет. Однако через два года Мэрайя взяла себя в руки и смогла вернуться в былые формы. Впрочем, продержаться в таком весе звезде удалось недолго: сегодня Мэрайя снова совсем не худышка.

Мэрайя Кери От природы склонная к полноте Мэрайя Кери всю жизнь ведет нелегкую борьбу с лишним весом. После рождения двойняшек певица поправилась так сильно, что казалось, пути назад уже точно нет. Однако через два года Мэрайя взяла себя в руки и смогла вернуться в былые формы. Впрочем, продержаться в таком весе звезде удалось недолго: сегодня Мэрайя снова совсем не худышка.

Кристина Агилера
Во время беременности Кристина Агилера набрала прямо-таки неприличное количество лишних килограммов. После рождения ребенка ситуация только усугубилась: цифра на весах превышала привычную отметку на 40 кг. Сама певица долгое время говорила,что принимает себя в новом теле и не собирается ничего менять. Однако, встретив новую любовь, Кристина,кажется, передумала: за год певица избавилась от 38 кг. Но все же фигура поп-дивы так и осталась далека от идеала.

Кристина Агилера Во время беременности Кристина Агилера набрала прямо-таки неприличное количество лишних килограммов. После рождения ребенка ситуация только усугубилась: цифра на весах превышала привычную отметку на 40 кг. Сама певица долгое время говорила,что принимает себя в новом теле и не собирается ничего менять. Однако, встретив новую любовь, Кристина,кажется, передумала: за год певица избавилась от 38 кг. Но все же фигура поп-дивы так и осталась далека от идеала.

Ева Польна
Помните Еву Польна в начале карьеры? Худышкой она, конечно, не была, но все-таки пыталась держать себя в руках. «Расти как на дрожжах» певица начала после рождения дочерей. А поскольку Ева не привыкла ограничивать себя в еде, похудеть до прежних форм ей так и не удалось. Но, кажется, Ева все же решила объявить войну лишнему весу: в начале этого года певица похвасталась первыми результатами диеты — минус 10 кг.

Ева Польна Помните Еву Польна в начале карьеры? Худышкой она, конечно, не была, но все-таки пыталась держать себя в руках. «Расти как на дрожжах» певица начала после рождения дочерей. А поскольку Ева не привыкла ограничивать себя в еде, похудеть до прежних форм ей так и не удалось. Но, кажется, Ева все же решила объявить войну лишнему весу: в начале этого года певица похвасталась первыми результатами диеты — минус 10 кг.

Лолита
Лолита Милявская — женщина честная. В отличие от многих других звезд, певица не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов, более того, неоднократно делала липосакцию. Борьба с лишним весом для Лолиты — тот самый вечный бой. Она худеет, снова набирает вес, потом снова худеет… Но при этом Лолита не унывает и принимает себя такой, какая есть.

Лолита Лолита Милявская — женщина честная. В отличие от многих других звезд, певица не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов, более того, неоднократно делала липосакцию. Борьба с лишним весом для Лолиты — тот самый вечный бой. Она худеет, снова набирает вес, потом снова худеет… Но при этом Лолита не унывает и принимает себя такой, какая есть.

Джессика Симпсон
Помнишь, как выглядела Джессика Симпсон на заре своей карьеры? Осиная талия, пышная грудь и стройные ноги — этим формам завидовали миллионы! Но после рождения детей все кардинально изменилось: из размера S Джессика перешла в уверенный XL. В прошлом году Джессика села на специальную диету и много времени проводила в спортзале, в результате чего похудела на 25 кг. Как думаешь, удастся ли звезде окончательно победить лишний вес?

Джессика Симпсон Помнишь, как выглядела Джессика Симпсон на заре своей карьеры? Осиная талия, пышная грудь и стройные ноги — этим формам завидовали миллионы! Но после рождения детей все кардинально изменилось: из размера S Джессика перешла в уверенный XL. В прошлом году Джессика села на специальную диету и много времени проводила в спортзале, в результате чего похудела на 25 кг. Как думаешь, удастся ли звезде окончательно победить лишний вес?
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