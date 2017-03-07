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Правила английского этикета, которые нельзя нарушать даже королеве

06.03.2017 19:58
Рейтинг 9.6

Все-таки иногда хочется верить, что в нашем мире нет никого, кто стоял бы выше закона. И вот доказательства — одна из самых известных королевских семей в мире, несмотря на происхождение, титулы и положение в обществе, обязана подчиняться этим 13 правилам этикета.

В Лондонском Тауэре должно жить минимум шесть воронов
Легенда гласит, что если все вороны покинут Тауэр, то монархия и королевство падут. Так что со времен Карла II за популяцией птиц строго следят. В настоящее время вороны все равно что члены королевской семьи — за ними ухаживают, кормят, да и живут они почти во дворце.

В Лондонском Тауэре должно жить минимум шесть воронов Легенда гласит, что если все вороны покинут Тауэр, то монархия и королевство падут. Так что со времен Карла II за популяцией птиц строго следят. В настоящее время вороны все равно что члены королевской семьи — за ними ухаживают, кормят, да и живут они почти во дворце.

К членам королевской семьи нельзя прикасаться
В принципе, это общеизвестное правило, но оно часто нарушается. Хотя обычных людей не слишком-то и подпускают к монаршим особам, иногда те же селебрити забываются и вовсю лезут обниматься.

К членам королевской семьи нельзя прикасаться В принципе, это общеизвестное правило, но оно часто нарушается. Хотя обычных людей не слишком-то и подпускают к монаршим особам, иногда те же селебрити забываются и вовсю лезут обниматься.

Члены королевской семьи не голосуют
Причина, по которой королевская семья не отдает предпочтение кому-либо в политической жизни, в том, что их голос может сильно повлиять на общественное мнение, а это не совсем честно. Так что монаршая семья не голосует на выборах и всегда поддерживает в политических вопросах правящую партию.

Члены королевской семьи не голосуют Причина, по которой королевская семья не отдает предпочтение кому-либо в политической жизни, в том, что их голос может сильно повлиять на общественное мнение, а это не совсем честно. Так что монаршая семья не голосует на выборах и всегда поддерживает в политических вопросах правящую партию.

Члены королевской семьи не могут занимать политический пост
По той же причине, что приведена выше, — чтобы исключить любую возможность влияния на общественное мнение и использования его в личных целях.

Члены королевской семьи не могут занимать политический пост По той же причине, что приведена выше, — чтобы исключить любую возможность влияния на общественное мнение и использования его в личных целях.

Они не играют в «Монополию»
Вот это уже чересчур, но факт остается фактом. В 2008 году принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Елизаветы, как-то обмолвился, что им было запрещено играть в «Монополию» дома, потому что ее посчитали слишком злой и вредной игрой.

Они не играют в «Монополию» Вот это уже чересчур, но факт остается фактом. В 2008 году принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Елизаветы, как-то обмолвился, что им было запрещено играть в «Монополию» дома, потому что ее посчитали слишком злой и вредной игрой.
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