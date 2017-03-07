Правила английского этикета, которые нельзя нарушать даже королеве Рейтинг 9.6 Все-таки иногда хочется верить, что в нашем мире нет никого, кто стоял бы выше закона. И вот доказательства — одна из самых известных королевских семей в мире, несмотря на происхождение, титулы и положение в обществе, обязана подчиняться этим 13 правилам этикета. В Лондонском Тауэре должно жить минимум шесть воронов

Легенда гласит, что если все вороны покинут Тауэр, то монархия и королевство падут. Так что со времен Карла II за популяцией птиц строго следят. В настоящее время вороны все равно что члены королевской семьи — за ними ухаживают, кормят, да и живут они почти во дворце. К членам королевской семьи нельзя прикасаться

В принципе, это общеизвестное правило, но оно часто нарушается. Хотя обычных людей не слишком-то и подпускают к монаршим особам, иногда те же селебрити забываются и вовсю лезут обниматься. Члены королевской семьи не голосуют

Причина, по которой королевская семья не отдает предпочтение кому-либо в политической жизни, в том, что их голос может сильно повлиять на общественное мнение, а это не совсем честно. Так что монаршая семья не голосует на выборах и всегда поддерживает в политических вопросах правящую партию. Члены королевской семьи не могут занимать политический пост

По той же причине, что приведена выше, — чтобы исключить любую возможность влияния на общественное мнение и использования его в личных целях. Они не играют в «Монополию»

Вот это уже чересчур, но факт остается фактом. В 2008 году принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Елизаветы, как-то обмолвился, что им было запрещено играть в «Монополию» дома, потому что ее посчитали слишком злой и вредной игрой. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров