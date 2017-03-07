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Как сложилась судьба самой сильной девочки планеты Варвары Акуловой

06.03.2017 19:47
Рейтинг 9.6

Цирковой артист Юрий Акулов из Кривого Рога с раннего детства начал тренировать свою дочь Варвару, а потому еще будучи ребенком она удивляла всех богатырской силой. Девочка била один рекорд за другим, начала выступать для публики, но потом все это осталось в прошлом. Далее предлагаем узнать, чем сейчас живет Варвара Акулова.

Нашлись те, кто посчитал тренировки издевательством над ребенком и написал заявление в суд. Суд Юрий выиграл: несмотря на тяжелейшие нагрузки и изнурительные тренировки Варвара росла нормальным ребенком, изможденной не выглядела и от сверстников почти не отличалась. Ну разве только тем, что могла запросто поднять собственного отца.

Нашлись те, кто посчитал тренировки издевательством над ребенком и написал заявление в суд. Суд Юрий выиграл: несмотря на тяжелейшие нагрузки и изнурительные тренировки Варвара росла нормальным ребенком, изможденной не выглядела и от сверстников почти не отличалась. Ну разве только тем, что могла запросто поднять собственного отца.

Еще в 4 годика юная Варя приняла участие во взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу.

Еще в 4 годика юная Варя приняла участие во взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу.

В 14 уже она могла удержать помост с 10 взрослыми мужчинами, а это почти 700 килограммов!

В 14 уже она могла удержать помост с 10 взрослыми мужчинами, а это почти 700 килограммов!

Жизнь самой сильной девочки планеты, а именно так в будущем будут называть Варю, легкой назвать сложно. Она родилась в семье, которой приходилось ютиться в старой коммуналке, а еду готовить с другими семьями по очереди на электроплитке. Условия были ужасными. Однако это лишь усилило мечту отца девочки сделать из нее настоящую чемпионку.

Жизнь самой сильной девочки планеты, а именно так в будущем будут называть Варю, легкой назвать сложно. Она родилась в семье, которой приходилось ютиться в старой коммуналке, а еду готовить с другими семьями по очереди на электроплитке. Условия были ужасными. Однако это лишь усилило мечту отца девочки сделать из нее настоящую чемпионку.

Юрий приучал будущую спортсменку к силовым нагрузкам с двухнедельного возраста, привязывая к ручкам младенца металлические гайки.

Юрий приучал будущую спортсменку к силовым нагрузкам с двухнедельного возраста, привязывая к ручкам младенца металлические гайки.
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