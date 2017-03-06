Топ-20 самых богатых знаменитостей Америки Рейтинг 9.6 Первая тройка рейтинга и почти четверть от всех участников заработали свои состояния на киноиндустрии. Гольф, стихосложение и даже карточные фокусы — существует бесчисленное множество способов по-настоящему прославиться и заработать состояние, развлекая людей. Никто не делает это лучше двадцатки топ-листа Forbes. Впервые мы составили перечень самых богатых знаменитостей США, полагаясь исключительно на один критерий — заработок на популярности. Те, кто стал знаменитым благодаря миллиардным состояниям, как избранный президент США, в список не попали. 1. Джордж Лукас

Состояние: $4,6 млрд

Источник: в 2012-м продал кинокомпанию Lucasfilm за $4,1 млрд Disney

Планы: Лукас почти отошел от кинопроизводства и много занимается благотворительностью

Актив: ранчо Skywalker в 2428 га в округе Марин в Калифорнии 2. Стивен Спилберг

Состояние: $3,7 млрд

Источник: DreamWorks

Планы: повторный запуск Amblin Partners, которая привлекла $325 млн инвестиций, договор с Джеком Ма о совместном продюсировании фильмов

Актив: c 1987 года получает долю от выручки тематических парков Universal 3. Опра Уинфри

Состояние: $2,8 млрд

Источник: Harpo Productions

Планы: рейтинги канала OWN, где она вела ток-шоу, к концу 2016-го выросли, а вот акции компании Weight Watchers (у нее 10%) дешевеют

Актив: собственность на гавайском острове Мауи (230 га) 4. Майкл Джордан

Состояние: $1,2 млрд

Источник: Jordan Brand

Планы: по оценке Nike, выручка от продаж их совместного бренда вырастет на 61%, до $4,5 млрд, к 2020 году

Актив: баскетбольная команда Charlotte Hornets 5. Дэвид Копперфильд

Состояние: $850 млн

Источник: инвестиции заработанного в крупнейшую коллекцию магических предметов

Планы: заработки на шоу в Лас-Вегасе; 2016 год — самый удачный в его карьере

Актив: 11 островов на Багамах 1-56-1011-1516-20далее Твитнуть Новости наших партнеров