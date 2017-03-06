Топ-20 самых богатых знаменитостей Америки

1. Джордж Лукас
Состояние: $4,6 млрд
Источник: в 2012-м продал кинокомпанию Lucasfilm за $4,1 млрд Disney
Планы: Лукас почти отошел от кинопроизводства и много занимается благотворительностью
Актив: ранчо Skywalker в 2428 га в округе Марин в Калифорнии
2. Стивен Спилберг
Состояние: $3,7 млрд
Источник: DreamWorks
Планы: повторный запуск Amblin Partners, которая привлекла $325 млн инвестиций, договор с Джеком Ма о совместном продюсировании фильмов
Актив: c 1987 года получает долю от выручки тематических парков Universal
3. Опра Уинфри
Состояние: $2,8 млрд
Источник: Harpo Productions
Планы: рейтинги канала OWN, где она вела ток-шоу, к концу 2016-го выросли, а вот акции компании Weight Watchers (у нее 10%) дешевеют
Актив: собственность на гавайском острове Мауи (230 га)
4. Майкл Джордан
Состояние: $1,2 млрд
Источник: Jordan Brand
Планы: по оценке Nike, выручка от продаж их совместного бренда вырастет на 61%, до $4,5 млрд, к 2020 году
Актив: баскетбольная команда Charlotte Hornets
5. Дэвид Копперфильд
Состояние: $850 млн
Источник: инвестиции заработанного в крупнейшую коллекцию магических предметов
Планы: заработки на шоу в Лас-Вегасе; 2016 год — самый удачный в его карьере
Актив: 11 островов на Багамах