Тюрьма с роскошными условиями в Великобритании Рейтинг 9.4 Неподалеку от британского города Рексем открылась новая тюрьма, на строительство которой было потрачено 212 млн. фунтов стерлингов. В каждом двухместном номере есть душ и туалет, а также телефон и ноутбук для организации посещений, заказа еды и покупок. Также в распоряжении заключенных есть тренажерный зал, футбольное поле, оздоровительный комплекс и многоконфессиональный религиозный центр. Это тюрьма категории «С», что соответствует нашим колониям общего режима. Исправительное учреждение Бервин рассчитано на 2100 заключенных. В каждом двухместном номере (слово «камера» просто неуместно в данном случае) есть душ и туалет, а также телефон и ноутбук без доступа к интернету, но с возможностью заказа необходимых продуктов и вещей. Для встреч с родственниками оборудованы специальные комнаты и даже игровые площадки для детей Управляющий тюрьмой Расс Трент. Расса Трента обвиняют в том, что он превратил исправительное учреждение в подобие дома отдыха. «Я думаю, Бервин действительно может стать настоящей реабилитационной тюрьмой, где люди будут содержаться в достойных условиях, а после заключения смогут вести законопослушный образ жизни. Они лишаются семьи и дома – это и есть наказание. Наша работа заключается в том, чтобы помочь им стать лучше и образованнее, помочь обрести новые навыки для будущего трудоустройства и стать теми, кем общество может гордиться. Наши сотрудники понимают принципы реабилитации и помогут осужденным обрести надежду на светлое будущее», – ответил на обвинения Трент. Заключенные смогут пользоваться телефоном только в случае надлежащего поведения и звонить на номера, одобренные тюремной администрацией 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ