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Тюрьма с роскошными условиями в Великобритании

05.03.2017 20:51
Рейтинг 9.4

Неподалеку от британского города Рексем открылась новая тюрьма, на строительство которой было потрачено 212 млн. фунтов стерлингов. В каждом двухместном номере есть душ и туалет, а также телефон и ноутбук для организации посещений, заказа еды и покупок. Также в распоряжении заключенных есть тренажерный зал, футбольное поле, оздоровительный комплекс и многоконфессиональный религиозный центр. Это тюрьма категории «С», что соответствует нашим колониям общего режима.

Исправительное учреждение Бервин рассчитано на 2100 заключенных. В каждом двухместном номере (слово «камера» просто неуместно в данном случае) есть душ и туалет, а также телефон и ноутбук без доступа к интернету, но с возможностью заказа необходимых продуктов и вещей.

Исправительное учреждение Бервин рассчитано на 2100 заключенных. В каждом двухместном номере (слово «камера» просто неуместно в данном случае) есть душ и туалет, а также телефон и ноутбук без доступа к интернету, но с возможностью заказа необходимых продуктов и вещей.

Для встреч с родственниками оборудованы специальные комнаты и даже игровые площадки для детей

Для встреч с родственниками оборудованы специальные комнаты и даже игровые площадки для детей

Управляющий тюрьмой Расс Трент. Расса Трента обвиняют в том, что он превратил исправительное учреждение в подобие дома отдыха.

Управляющий тюрьмой Расс Трент. Расса Трента обвиняют в том, что он превратил исправительное учреждение в подобие дома отдыха.

«Я думаю, Бервин действительно может стать настоящей реабилитационной тюрьмой, где люди будут содержаться в достойных условиях, а после заключения смогут вести законопослушный образ жизни. Они лишаются семьи и дома – это и есть наказание. Наша работа заключается в том, чтобы помочь им стать лучше и образованнее, помочь обрести новые навыки для будущего трудоустройства и стать теми, кем общество может гордиться. Наши сотрудники понимают принципы реабилитации и помогут осужденным обрести надежду на светлое будущее», – ответил на обвинения Трент.

«Я думаю, Бервин действительно может стать настоящей реабилитационной тюрьмой, где люди будут содержаться в достойных условиях, а после заключения смогут вести законопослушный образ жизни. Они лишаются семьи и дома – это и есть наказание. Наша работа заключается в том, чтобы помочь им стать лучше и образованнее, помочь обрести новые навыки для будущего трудоустройства и стать теми, кем общество может гордиться. Наши сотрудники понимают принципы реабилитации и помогут осужденным обрести надежду на светлое будущее», – ответил на обвинения Трент.

Заключенные смогут пользоваться телефоном только в случае надлежащего поведения и звонить на номера, одобренные тюремной администрацией

Заключенные смогут пользоваться телефоном только в случае надлежащего поведения и звонить на номера, одобренные тюремной администрацией
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