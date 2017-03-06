Тюрьма с роскошными условиями в Великобритании

Исправительное учреждение Бервин рассчитано на 2100 заключенных. В каждом двухместном номере (слово «камера» просто неуместно в данном случае) есть душ и туалет, а также телефон и ноутбук без доступа к интернету, но с возможностью заказа необходимых продуктов и вещей.
Для встреч с родственниками оборудованы специальные комнаты и даже игровые площадки для детей
Управляющий тюрьмой Расс Трент. Расса Трента обвиняют в том, что он превратил исправительное учреждение в подобие дома отдыха.
«Я думаю, Бервин действительно может стать настоящей реабилитационной тюрьмой, где люди будут содержаться в достойных условиях, а после заключения смогут вести законопослушный образ жизни. Они лишаются семьи и дома – это и есть наказание. Наша работа заключается в том, чтобы помочь им стать лучше и образованнее, помочь обрести новые навыки для будущего трудоустройства и стать теми, кем общество может гордиться. Наши сотрудники понимают принципы реабилитации и помогут осужденным обрести надежду на светлое будущее», – ответил на обвинения Трент.
Заключенные смогут пользоваться телефоном только в случае надлежащего поведения и звонить на номера, одобренные тюремной администрацией