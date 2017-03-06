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10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

05.03.2017 20:45
Рейтинг 9.3

Недавно в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения наград премии «Оскар». Весь свет мирового кинематографа собрался в театре «Долби». Попасть в число номинантов, а тем более получить золотую статуэтку — большая честь для каждого. Однако в истории Киноакадемии было немало случаев, когда будущие победители по тем или иным причинам саботировали торжественную церемонию.

1. Пол Ньюман
Ньюман шесть раз оказывался в числе номинантов, прежде чем жюри в 1987 году признало его образ в фильме «Цвет денег» лучшим в году. Однако актер проигнорировал церемонию и впоследствии рассказал почему: «Это как 80 лет добиваться расположения симпатичной девушки. Когда она наконец смягчается, ты вынужден сказать: “Черт, я слишком устал, извини”».

1. Пол Ньюман Ньюман шесть раз оказывался в числе номинантов, прежде чем жюри в 1987 году признало его образ в фильме «Цвет денег» лучшим в году. Однако актер проигнорировал церемонию и впоследствии рассказал почему: «Это как 80 лет добиваться расположения симпатичной девушки. Когда она наконец смягчается, ты вынужден сказать: “Черт, я слишком устал, извини”».

2. Марлон Брандо
Зная, что роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец», скорее всего, принесет ему «Оскар», Брандо бойкотировал церемонию 1973 года и вместо себя послал девушку из индейского племени апачей по имени Сашин Литтлфезер (Sacheen Littlefeather). Она получила статуэтку и зачитала написанную актером короткую речь о притеснении коренных жителей Северной Америки.

2. Марлон Брандо Зная, что роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец», скорее всего, принесет ему «Оскар», Брандо бойкотировал церемонию 1973 года и вместо себя послал девушку из индейского племени апачей по имени Сашин Литтлфезер (Sacheen Littlefeather). Она получила статуэтку и зачитала написанную актером короткую речь о притеснении коренных жителей Северной Америки.

3. Элизабет Тейлор
К 1966 году актеру Ричарду Бертону уже четыре раза пришлось деланно улыбаться, когда в конверте оказывалось не его имя. Поэтому, попав в список номинантов в пятый раз, он решил остаться дома. И уговорил последовать его примеру свою супругу Элизабет Тейлор (они оба были номинированы за фильм «Кто боится Вирджинии Вульф?»). В итоге Тейлор признали победительницей, а Бертон вновь оказался в пролете.

3. Элизабет Тейлор К 1966 году актеру Ричарду Бертону уже четыре раза пришлось деланно улыбаться, когда в конверте оказывалось не его имя. Поэтому, попав в список номинантов в пятый раз, он решил остаться дома. И уговорил последовать его примеру свою супругу Элизабет Тейлор (они оба были номинированы за фильм «Кто боится Вирджинии Вульф?»). В итоге Тейлор признали победительницей, а Бертон вновь оказался в пролете.

4. Майкл Кейн
Майкл Кейн был номинирован на звание лучшего актера второго плана за роль в картине «Ханна и ее сестры», но предпочел не отрываться от съемок триллера «Челюсти: Месть», чей рейтинг на сайте Rotten Tomatoes равен 0%. Актер усвоил урок и в 2000 году был в зале, когда ему вручали статуэтку за роль в картине «Правила виноделов».

4. Майкл Кейн Майкл Кейн был номинирован на звание лучшего актера второго плана за роль в картине «Ханна и ее сестры», но предпочел не отрываться от съемок триллера «Челюсти: Месть», чей рейтинг на сайте Rotten Tomatoes равен 0%. Актер усвоил урок и в 2000 году был в зале, когда ему вручали статуэтку за роль в картине «Правила виноделов».

5. Вуди Аллен
Знаменитый режиссер и сценарист не был ни на одной из трех церемоний, когда ему присуждали «Оскар». Пришел только в 2002 году, чтобы представить фильмы о терактах 11 сентября, снятые другими режиссерами. А заодно рассказал, чем ему не нравится «Оскар»: «Глупая концепция. Если ты соглашаешься с тем, что ты достоин награды, когда тебя объявляют победителем, то должен соглашаться и с тем, что не достоин, когда проигрываешь».

5. Вуди Аллен Знаменитый режиссер и сценарист не был ни на одной из трех церемоний, когда ему присуждали «Оскар». Пришел только в 2002 году, чтобы представить фильмы о терактах 11 сентября, снятые другими режиссерами. А заодно рассказал, чем ему не нравится «Оскар»: «Глупая концепция. Если ты соглашаешься с тем, что ты достоин награды, когда тебя объявляют победителем, то должен соглашаться и с тем, что не достоин, когда проигрываешь».
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