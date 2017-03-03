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Самые известные авиакатастрофы без единой жертвы

02.03.2017 20:54
Рейтинг 9.7

Многие боятся летать самолетами и не зря - ведь авиакатастрофы случаются повсеместно. Но иногда случаются и счастливые спасения, когда в катастрофе не погибло ни одного человека. Представляем вам случаи авиакатастроф без единой жертвы.

Посадка самолета на воду это подвиг, т.к. посадки на воду экипаж старается избежать, ведь посадить самолет в таких условиях сложнее, чем на твердую поверхность, а еще и потому, что самолет, даже после удачной посадки, затонет в течении получаса.

Посадка самолета на воду это подвиг, т.к. посадки на воду экипаж старается избежать, ведь посадить самолет в таких условиях сложнее, чем на твердую поверхность, а еще и потому, что самолет, даже после удачной посадки, затонет в течении получаса.

Известный случай приземления на воду - посадка на Неву в далеком 1963 году. Сначала у самолета компании "Аэрофлот" заклинило стойки шасси, а после того, как экипаж принял решение кружиться над городом и вырабатывать топливо, у самолета отказали двигатели. Экипаж принял решение садиться на воду. Все остались живы.

Известный случай приземления на воду - посадка на Неву в далеком 1963 году. Сначала у самолета компании "Аэрофлот" заклинило стойки шасси, а после того, как экипаж принял решение кружиться над городом и вырабатывать топливо, у самолета отказали двигатели. Экипаж принял решение садиться на воду. Все остались живы.

Авиалайнер Airbus A320-214 авиакомпании US Airways 2009 год. Знаменитая посадка на Гудзон, когда пилот самолета, после поломки обоих двигателей из-за столкновения с птицами, сумел посадить самолет и избежать человеческих жертв. Об этом подвиге снят фильм.

Авиалайнер Airbus A320-214 авиакомпании US Airways 2009 год. Знаменитая посадка на Гудзон, когда пилот самолета, после поломки обоих двигателей из-за столкновения с птицами, сумел посадить самолет и избежать человеческих жертв. Об этом подвиге снят фильм.

24 июня 1982 года лайнер Boeing 747 авиакомпании British Airways с 248 пассажирами и 15 членами экипажа на борту, на высоте около 11 000 метров попал в облако вулканического пепла, выброшенного проснувшимся вулканом.

24 июня 1982 года лайнер Boeing 747 авиакомпании British Airways с 248 пассажирами и 15 членами экипажа на борту, на высоте около 11 000 метров попал в облако вулканического пепла, выброшенного проснувшимся вулканом.

У самолета заглохли все четыре двигателя. Впоследствии второму пилоту и бортинженеру удалось запустить сначала четвертый, затем третий, а потом еще два двигателя. Однако лобовое стекло почти полностью потеряло прозрачность и пилоты отслеживали путь самолета только через два очень небольших сектора лобового стекла. Никто не пострадал.

У самолета заглохли все четыре двигателя. Впоследствии второму пилоту и бортинженеру удалось запустить сначала четвертый, затем третий, а потом еще два двигателя. Однако лобовое стекло почти полностью потеряло прозрачность и пилоты отслеживали путь самолета только через два очень небольших сектора лобового стекла. Никто не пострадал.
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