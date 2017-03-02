15 таинственных существ, выброшенных из океана на берег

24 февраля волны моря выбросили на пляж вблизи филиппинского местечка Дингат мертвое тело гигантского волосатого чудовища неизвестной породы. Местные жители стекались на побережье поглазеть на монстра и сделать с ним селфи
Люди думали, что животное погибло во время недавнего сильного землетрясения. Пользователи соцсетей строили догадки, предполагая, что это могло быть за чудище. Некоторые сравнивали его даже с фантастическими героями сериалов. Кто-то назвал зверя гибридом кита и белого медведя.
По мнению экспертов, мертвое тело весом около двух тонн принадлежит киту и приняло такой ужасающий вид из-за разложения. Кит погиб примерно около двух недель назад. Скорее всего, причиной его гибели стало столкновение с судном.
1. Монстр из Ист-Ривер
Такая тварь неплохо вписалась бы в любой фильм ужасов. Труп непонятного животного был найден в июле 2012 года на берегу Ист-Ривер под Бруклинским мостом в Нью-Йорке.
Внешне существо напоминало уже известного к тому времени "монтокского" монстра (его нашли на пляже города Монток в 2008 году).