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Самые удивительные находки дайверов

28.02.2017 22:22
Рейтинг 9.7

Вода - стихия загадочная и таинственная. Моря и озера хранят множество тайн и загадок, массу страшных, удивительных и бесценных находок. Причем не только природных, но и рукотворных. Затонувшие города, корабли с сокровищами - все это многие годы ищут охотники за кладами и ученые. Иногда некоторым везет - как, например, в этих случаях.

Львиный город
Самый впечатляющий подводный город в мире находится в 40 метрах под поверхностью озера Цзяндаоху в китайской провинции Чэнцзян. В 1959 году после запуска новой ГЭС когда-то шумный торговый город оказался в зоне затопления, и теперь является настоящим подводным памятником искусства. Несколько десятилетий он был забыт, однако недавно был заново открыт дайверами и теперь, по признанию любителей этого вида досуга, считается одной из самых красивых подводных локаций.

Львиный город Самый впечатляющий подводный город в мире находится в 40 метрах под поверхностью озера Цзяндаоху в китайской провинции Чэнцзян. В 1959 году после запуска новой ГЭС когда-то шумный торговый город оказался в зоне затопления, и теперь является настоящим подводным памятником искусства. Несколько десятилетий он был забыт, однако недавно был заново открыт дайверами и теперь, по признанию любителей этого вида досуга, считается одной из самых красивых подводных локаций.

Пароход "Доти"
Один из последних гигантских колесных пароходов эпохи, "Доти" был пассажирским судном, перевозившим грузы и людей по озеру Мичиган. В 1898 году во время сильного шторма "Доти" затонул неподалеку от Милуоки. Больше ста лет ушло на поиски, и вот, наконец, 16 июня 2010 года дайверы обнаружили на дне озера пароход-гигант. Вода в Великих Озерах весьма холодная, так что "Доти", говорят, неплохо сохранился. Исследователи лишь недавно приступили к его изучению и, по-видимому, их ждет еще немало интересных открытий.

Пароход "Доти" Один из последних гигантских колесных пароходов эпохи, "Доти" был пассажирским судном, перевозившим грузы и людей по озеру Мичиган. В 1898 году во время сильного шторма "Доти" затонул неподалеку от Милуоки. Больше ста лет ушло на поиски, и вот, наконец, 16 июня 2010 года дайверы обнаружили на дне озера пароход-гигант. Вода в Великих Озерах весьма холодная, так что "Доти", говорят, неплохо сохранился. Исследователи лишь недавно приступили к его изучению и, по-видимому, их ждет еще немало интересных открытий.

Останки древнего млекопитающего
В 2007 году канадский палеобиолог Наталья Рыбчински со своей командой обнаружила под водой останки древнего млекопитающего, получившего название пуйила Дарвина. Имя Чарльза Дарвина ученые время от времени присоединяют к названиям животных, являющих собой воплощенное доказательство теории эволюции. Именно к таким животным принадлежит пуйила. По мнению ученых, этот хищный зверь - переходное звено от куньих к ластоногим. Правда, поиск доказательств Рыбчински и ее сотрудникам дался непросто: древние окаменелые останки пуйилы были ими обнаружены на крайнем севере Канады, в ледяных арктических водах.

Останки древнего млекопитающего В 2007 году канадский палеобиолог Наталья Рыбчински со своей командой обнаружила под водой останки древнего млекопитающего, получившего название пуйила Дарвина. Имя Чарльза Дарвина ученые время от времени присоединяют к названиям животных, являющих собой воплощенное доказательство теории эволюции. Именно к таким животным принадлежит пуйила. По мнению ученых, этот хищный зверь - переходное звено от куньих к ластоногим. Правда, поиск доказательств Рыбчински и ее сотрудникам дался непросто: древние окаменелые останки пуйилы были ими обнаружены на крайнем севере Канады, в ледяных арктических водах.

Балтийская морская аномалия
В июне 2011 года группа шведских дайверов обнаружила на дне балтийского моря странный предмет. Это огромный круглый диск из материала, внешне напоминающего камень (хотя изучить его состав ученые пока не смогли). В центре диска заметно отверстие, внутрь которого уводит лестница, ведущая куда-то вниз. Существует множество версий происхождения балтийской аномалии: ее называют противолодочным орудием времен Второй мировой, орудийной башней с потопленного судна и даже затонувшей летающей тарелкой. Некоторые ученые утверждают, что балтийская аномалия - просто скальное образование причудливой формы. Но истинная ее природа непонятна до сих пор.

Балтийская морская аномалия В июне 2011 года группа шведских дайверов обнаружила на дне балтийского моря странный предмет. Это огромный круглый диск из материала, внешне напоминающего камень (хотя изучить его состав ученые пока не смогли). В центре диска заметно отверстие, внутрь которого уводит лестница, ведущая куда-то вниз. Существует множество версий происхождения балтийской аномалии: ее называют противолодочным орудием времен Второй мировой, орудийной башней с потопленного судна и даже затонувшей летающей тарелкой. Некоторые ученые утверждают, что балтийская аномалия - просто скальное образование причудливой формы. Но истинная ее природа непонятна до сих пор.

Почтовый корабль "Рон"
Британский почтовый корабль "Рон" затонул в октябре 1867 года во время сильнейшего урагана неподалеку от Британских Виргинских островов. Капитан судна попытался спасти пароход, проведя его через око бури, но ему это не удалось, и "Рон" разбился о скалы. Лишь 23 человека из нескольких сот членов команды сумели выжить. Недавно останки корабля "Рон" были обнаружены дайверами на дне в бухте Солт Айленд.

Почтовый корабль "Рон" Британский почтовый корабль "Рон" затонул в октябре 1867 года во время сильнейшего урагана неподалеку от Британских Виргинских островов. Капитан судна попытался спасти пароход, проведя его через око бури, но ему это не удалось, и "Рон" разбился о скалы. Лишь 23 человека из нескольких сот членов команды сумели выжить. Недавно останки корабля "Рон" были обнаружены дайверами на дне в бухте Солт Айленд.
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