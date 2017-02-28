15 самых больших дворцов, которые действительно впечатляют Рейтинг 9.3 Точно определить, какой дворец в мире является крупнейшим достаточно сложно, поскольку представители разных стран утверждают, что именно у них дворец «самый-самый». В разных странах у дворцов различное назначение: где-то это здание, которое используется в качестве королевской резиденции, где-то официальная резиденция главы государства, а бывает, что и резиденция святых отцов. В этом обзоре самые красивые и известные дворцы со всего мира. 1. Королевский дворец в Брюсселе

Расположенный перед Брюссельским парком в центре столицы Бельгии, Королевский дворец в Брюсселе является официальной резиденцией короля и королевы Бельгии. Дворец, разработанный в неоклассическом архитектурном стиле, имеет площадь свыше 33 000 квадратных метров. 2. Виндзорский замок

Построенный еще в XI веке после вторжения норманнов в Англию, Виндзорский замок является крупнейшим и старейшим в мире заселенным замком, а также используемым в течение самого длительного времени королевским дворцом в Европе. Замок, который сочетает в себе оригинальные готические элементы и викторианский дизайн, имеет площадь 55 000 кв. м. 3. Зимний дворец

Расположенный между Дворцовой набережной и Дворцовой площадью в центре Санкт-Петербурга, Зимний дворец с 1732 по 1917 год являлся официальной резиденцией российских императоров. Дворец был построен действительно монументальным, что,ы отразить всю мощь царской России. Его площадь составляет 60 000 квадратных метров.. 4. Дворец в Казерте

В городе Казерта на юге Италии во второй половине XVIII века был построен дворец для Неаполитанских королей из династии Бурбонов. Дворец в Казерте был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. Он является крупнейшим королевским дворцом в мире по объему (2 миллиона кубических метров) и 18-м по площади (61 000 кв. м). 5. Королевский дворец в Стокгольме

Расположенный на острове Стадсхольмен в центре Стокгольма, Стокгольмский дворец является официальной резиденцией и главным королевским дворцом шведского монарха. В нем можно найти 1430 комнат, а площадь дворца составляет 61 210 кв. м. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ