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15 самых больших дворцов, которые действительно впечатляют

27.02.2017 22:32
Рейтинг 9.3

Точно определить, какой дворец в мире является крупнейшим достаточно сложно, поскольку представители разных стран утверждают, что именно у них дворец «самый-самый». В разных странах у дворцов различное назначение: где-то это здание, которое используется в качестве королевской резиденции, где-то официальная резиденция главы государства, а бывает, что и резиденция святых отцов. В этом обзоре самые красивые и известные дворцы со всего мира.

1. Королевский дворец в Брюсселе
Расположенный перед Брюссельским парком в центре столицы Бельгии, Королевский дворец в Брюсселе является официальной резиденцией короля и королевы Бельгии. Дворец, разработанный в неоклассическом архитектурном стиле, имеет площадь свыше 33 000 квадратных метров.

1. Королевский дворец в БрюсселеРасположенный перед Брюссельским парком в центре столицы Бельгии, Королевский дворец в Брюсселе является официальной резиденцией короля и королевы Бельгии. Дворец, разработанный в неоклассическом архитектурном стиле, имеет площадь свыше 33 000 квадратных метров.

2. Виндзорский замок
Построенный еще в XI веке после вторжения норманнов в Англию, Виндзорский замок является крупнейшим и старейшим в мире заселенным замком, а также используемым в течение самого длительного времени королевским дворцом в Европе. Замок, который сочетает в себе оригинальные готические элементы и викторианский дизайн, имеет площадь 55 000 кв. м.

2. Виндзорский замок Построенный еще в XI веке после вторжения норманнов в Англию, Виндзорский замок является крупнейшим и старейшим в мире заселенным замком, а также используемым в течение самого длительного времени королевским дворцом в Европе. Замок, который сочетает в себе оригинальные готические элементы и викторианский дизайн, имеет площадь 55 000 кв. м.

3. Зимний дворец
Расположенный между Дворцовой набережной и Дворцовой площадью в центре Санкт-Петербурга, Зимний дворец с 1732 по 1917 год являлся официальной резиденцией российских императоров. Дворец был построен действительно монументальным, что,ы отразить всю мощь царской России. Его площадь составляет 60 000 квадратных метров..

3. Зимний дворец Расположенный между Дворцовой набережной и Дворцовой площадью в центре Санкт-Петербурга, Зимний дворец с 1732 по 1917 год являлся официальной резиденцией российских императоров. Дворец был построен действительно монументальным, что,ы отразить всю мощь царской России. Его площадь составляет 60 000 квадратных метров..

4. Дворец в Казерте
В городе Казерта на юге Италии во второй половине XVIII века был построен дворец для Неаполитанских королей из династии Бурбонов. Дворец в Казерте был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. Он является крупнейшим королевским дворцом в мире по объему (2 миллиона кубических метров) и 18-м по площади (61 000 кв. м).

4. Дворец в КазертеВ городе Казерта на юге Италии во второй половине XVIII века был построен дворец для Неаполитанских королей из династии Бурбонов. Дворец в Казерте был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. Он является крупнейшим королевским дворцом в мире по объему (2 миллиона кубических метров) и 18-м по площади (61 000 кв. м).

5. Королевский дворец в Стокгольме
Расположенный на острове Стадсхольмен в центре Стокгольма, Стокгольмский дворец является официальной резиденцией и главным королевским дворцом шведского монарха. В нем можно найти 1430 комнат, а площадь дворца составляет 61 210 кв. м.

5. Королевский дворец в Стокгольме Расположенный на острове Стадсхольмен в центре Стокгольма, Стокгольмский дворец является официальной резиденцией и главным королевским дворцом шведского монарха. В нем можно найти 1430 комнат, а площадь дворца составляет 61 210 кв. м.
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