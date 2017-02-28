10 знаменитых писателей, которые писали свои книги в тюрьме Рейтинг 9.6 Вспоминаем известные литературные произведения, которые были написаны своими авторами во время пребывания в «местах не столь отдалённых». Владимир Ленин «Развитие капитализма в России»

Над этой монографией Ленин начал работать в 1896 году, находясь в тюрьме после ареста по делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Завершил книгу он в 1899 в ссылке в селе Шушенском. За три года работы над книгой Ленин проштудировал огромное количество книг, статей, монографий и статистических справочников по российской экономике. Гарри Грэй «Бандиты»

Автобиографический роман, который Грэй написал в одиночной камере тюрьмы Синг-Синг. Позже эта книга легла в основу сюжета знаменитого фильма Серджо Леоне «Однажды в Америке». Сама книга Грэя считается одной из немногих автобиографий реальных гангстеров. Маркиз де Сад «120 дней Содома»

Работу над своим романом де Сад начал 22 октября 1785 года, находясь в заключении в Бастилии. Вся книга была написана мелким почерком на 12 метрах туалетной бумаги всего за 37 дней. Сам Маркиз де Сад до конца своих дней полагал, что рукопись была потеряна навсегда во время штурма Бастилии 14 июля 1789 года. Но она сохранилась. Правда первая публикация книги состоялась лишь в 1904 году. Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот»

Во время начала работы над этой книгой Мигель де Сервантес сидел в тюрьме за растрату казённых денег, на которые он должен был закупить провиант для «Непобедимой армады» — 130 кораблей испанского флота. Впрочем, срок его заключения был не очень большим. Первая часть романа «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский» вышла уже через несколько лет после реабилитации писателя. Николай Чернышевский «Что делать?»

Известный писатель и публицист Николай Чернышевский в июле 1862 года был заточён в Петропавловскую крепость за то, что очень резко критиковал Крестьянскую реформу 1861 года в своей прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Именно там, в Петропавловской крепости, всего за несколько месяцев он и написал свой самый знаменитый роман «Что делать?». Специальная комиссия и цензоры, изучив рукопись, увидели в ней лишь любовную лирику и ничего больше. Именно это и позволило произведению выйти в тираж. Оплошность, конечно, вскоре заметили и роман запретили, но было уже поздно. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ