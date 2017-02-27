15 странных фестивалей, которые можно увидеть только в Азии Рейтинг 9.5 Люди стремятся привнести в свою жизнь побольше радостных и запоминающихся моментов, для этого они и придумывают всевозможные праздники. Но больше всего поражает фантазия азиатов. Плачущие младенцы, банкеты для обезьян, грязевые ванны и другие причудливые фестивали, которые можно увидеть только в Азии! Фестиваль Манене, Индонезия

Раз в три года народ тораджи, обитающий на индонезийском острове Сулавеси, празднует фестиваль Манене. Во время древнего ритуала местные жители раскапывают из могил тела умерших родственников, омывают их и облачают в новую одежду в знак любви и уважения. Эта пугающая традиция называется «Церемонией очищения трупов» и продолжается уже более ста лет. Фестиваль собачьего мяса, Китай

Ежегодно в июне в городе Юйлинь, провинция Гуанси, проходит фестиваль собачьего мяса. За 10 дней китайцы съедают по меньшей мере 10000 собак и кошек, так они празднуют летнее солнцестояние. Фестиваль осуждают защитники животных, но традиция длится уже почти 500 лет. Хадака-мацури, Япония

Фестиваль, во время которого мужчины надевают набедренную повязку (фундоси). Каждый год более 9000 человек стекаются в храм Сайдай-дзи в городе Окаяма в надежде очистить тело и душу и получить удачу. Борьба плачущих младенцев, Япония

Этот фестиваль ежегодно проходит в храмах по всей Японии. Малышей, которым еще и года нет, дают в руки двух борцов сумо, которые пытаются напугать их. Ребенок, заплакавший первым или громче другого, считается победителем. Ритуал распятия, Филиппины

Ежегодно на Филиппинах в Страстную пятницу некоторые католики добровольно подвергают себя распятию на кресте. Католическая церковь выступает против таких ритуалов, но верующие убеждены, что только так смогут искупить свои грехи. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров