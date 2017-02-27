15 странных фестивалей, которые можно увидеть только в Азии

Фестиваль Манене, Индонезия
Раз в три года народ тораджи, обитающий на индонезийском острове Сулавеси, празднует фестиваль Манене. Во время древнего ритуала местные жители раскапывают из могил тела умерших родственников, омывают их и облачают в новую одежду в знак любви и уважения. Эта пугающая традиция называется «Церемонией очищения трупов» и продолжается уже более ста лет.
Фестиваль собачьего мяса, Китай
Ежегодно в июне в городе Юйлинь, провинция Гуанси, проходит фестиваль собачьего мяса. За 10 дней китайцы съедают по меньшей мере 10000 собак и кошек, так они празднуют летнее солнцестояние. Фестиваль осуждают защитники животных, но традиция длится уже почти 500 лет.
Хадака-мацури, Япония
Фестиваль, во время которого мужчины надевают набедренную повязку (фундоси). Каждый год более 9000 человек стекаются в храм Сайдай-дзи в городе Окаяма в надежде очистить тело и душу и получить удачу.
Борьба плачущих младенцев, Япония
Этот фестиваль ежегодно проходит в храмах по всей Японии. Малышей, которым еще и года нет, дают в руки двух борцов сумо, которые пытаются напугать их. Ребенок, заплакавший первым или громче другого, считается победителем.
Ритуал распятия, Филиппины
Ежегодно на Филиппинах в Страстную пятницу некоторые католики добровольно подвергают себя распятию на кресте. Католическая церковь выступает против таких ритуалов, но верующие убеждены, что только так смогут искупить свои грехи.