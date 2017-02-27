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15 странных фестивалей, которые можно увидеть только в Азии

26.02.2017 23:03
Рейтинг 9.5

Люди стремятся привнести в свою жизнь побольше радостных и запоминающихся моментов, для этого они и придумывают всевозможные праздники. Но больше всего поражает фантазия азиатов. Плачущие младенцы, банкеты для обезьян, грязевые ванны и другие причудливые фестивали, которые можно увидеть только в Азии!

Фестиваль Манене, Индонезия
Раз в три года народ тораджи, обитающий на индонезийском острове Сулавеси, празднует фестиваль Манене. Во время древнего ритуала местные жители раскапывают из могил тела умерших родственников, омывают их и облачают в новую одежду в знак любви и уважения. Эта пугающая традиция называется «Церемонией очищения трупов» и продолжается уже более ста лет.

Фестиваль Манене, Индонезия Раз в три года народ тораджи, обитающий на индонезийском острове Сулавеси, празднует фестиваль Манене. Во время древнего ритуала местные жители раскапывают из могил тела умерших родственников, омывают их и облачают в новую одежду в знак любви и уважения. Эта пугающая традиция называется «Церемонией очищения трупов» и продолжается уже более ста лет.

Фестиваль собачьего мяса, Китай
Ежегодно в июне в городе Юйлинь, провинция Гуанси, проходит фестиваль собачьего мяса. За 10 дней китайцы съедают по меньшей мере 10000 собак и кошек, так они празднуют летнее солнцестояние. Фестиваль осуждают защитники животных, но традиция длится уже почти 500 лет.

Фестиваль собачьего мяса, Китай Ежегодно в июне в городе Юйлинь, провинция Гуанси, проходит фестиваль собачьего мяса. За 10 дней китайцы съедают по меньшей мере 10000 собак и кошек, так они празднуют летнее солнцестояние. Фестиваль осуждают защитники животных, но традиция длится уже почти 500 лет.

Хадака-мацури, Япония
Фестиваль, во время которого мужчины надевают набедренную повязку (фундоси). Каждый год более 9000 человек стекаются в храм Сайдай-дзи в городе Окаяма в надежде очистить тело и душу и получить удачу.

Хадака-мацури, Япония Фестиваль, во время которого мужчины надевают набедренную повязку (фундоси). Каждый год более 9000 человек стекаются в храм Сайдай-дзи в городе Окаяма в надежде очистить тело и душу и получить удачу.

Борьба плачущих младенцев, Япония
Этот фестиваль ежегодно проходит в храмах по всей Японии. Малышей, которым еще и года нет, дают в руки двух борцов сумо, которые пытаются напугать их. Ребенок, заплакавший первым или громче другого, считается победителем.

Борьба плачущих младенцев, Япония Этот фестиваль ежегодно проходит в храмах по всей Японии. Малышей, которым еще и года нет, дают в руки двух борцов сумо, которые пытаются напугать их. Ребенок, заплакавший первым или громче другого, считается победителем.

Ритуал распятия, Филиппины
Ежегодно на Филиппинах в Страстную пятницу некоторые католики добровольно подвергают себя распятию на кресте. Католическая церковь выступает против таких ритуалов, но верующие убеждены, что только так смогут искупить свои грехи.

Ритуал распятия, Филиппины Ежегодно на Филиппинах в Страстную пятницу некоторые католики добровольно подвергают себя распятию на кресте. Католическая церковь выступает против таких ритуалов, но верующие убеждены, что только так смогут искупить свои грехи.
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