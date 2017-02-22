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15 человек, которые обрели удивительные способности после мозговой травмы

21.02.2017 21:54
Рейтинг 9.2

Синдром саванта как последствие мозговой травмы – невероятно редкий феномен. Согласно исследованиям, в мире насчитывается всего лишь 32 случая, когда после выхода из комы или перенесенной болезни, затрагивающей головной мозг, у людей раскрывались неожиданные таланты и даже практически сверхъестественные способности. 15 таких удивительных историй ждут вас в этом репортаже

15. Бен Макмэхон – китайский язык
В 2012 году 22-летний австралиец Бен Макмэхон попал в тяжелую автокатастрофу и неделю пролежал в коме. К счастью, он выжил и полностью восстановился после происшествия. Однако совсем без последствий не обошлось – очнувшись после комы, Бен обнаружил, что теперь свободно говорит на китайском. Сначала он попытался узнать у медсестр-китаянки, что с ним произошло, а потом взял лист бумаги и написал иероглифами записку: «Люблю тебя, мама, люблю тебя, папа. Я буду в порядке». Хотя Бен изучал китайский в школе, он не мог свободно говорить на нем до катастрофы. Его родители опасались, что теперь им тоже придется выучить язык, чтобы общаться с сыном, но, к счастью, Бен вспомнил английский через несколько дней.

15. Бен Макмэхон – китайский язык В 2012 году 22-летний австралиец Бен Макмэхон попал в тяжелую автокатастрофу и неделю пролежал в коме. К счастью, он выжил и полностью восстановился после происшествия. Однако совсем без последствий не обошлось – очнувшись после комы, Бен обнаружил, что теперь свободно говорит на китайском. Сначала он попытался узнать у медсестр-китаянки, что с ним произошло, а потом взял лист бумаги и написал иероглифами записку: «Люблю тебя, мама, люблю тебя, папа. Я буду в порядке». Хотя Бен изучал китайский в школе, он не мог свободно говорить на нем до катастрофы. Его родители опасались, что теперь им тоже придется выучить язык, чтобы общаться с сыном, но, к счастью, Бен вспомнил английский через несколько дней.

14. Франко Маньяни – рисование по памяти
В 60-х иммигранта из Италии Франко Маньяни сразило загадочное заболевание. Вспышки лихорадки были настолько сильными, что даже привели к припадкам. Франко удалось одолеть болезнь, но вскоре ему начали сниться странные сны о его родном городе Понтито в Италии. Несмотря на то, что он не был в городе более тридцати лет, Франко теперь мог четко представить каждую улицу и каждый дом, и тогда он начал их рисовать. Его работы выставлялись в галереях рядом с фотографиями изображенных мест. Сходство было поразительным – каким-то образом неизвестное заболевание открыло для Франко доступ к его детским воспоминаниям. Сейчас Франко 83, и он больше не проводит выставки своих работ, но его удивительные картины до сих пор можно найти в музеях.

14. Франко Маньяни – рисование по памяти В 60-х иммигранта из Италии Франко Маньяни сразило загадочное заболевание. Вспышки лихорадки были настолько сильными, что даже привели к припадкам. Франко удалось одолеть болезнь, но вскоре ему начали сниться странные сны о его родном городе Понтито в Италии. Несмотря на то, что он не был в городе более тридцати лет, Франко теперь мог четко представить каждую улицу и каждый дом, и тогда он начал их рисовать. Его работы выставлялись в галереях рядом с фотографиями изображенных мест. Сходство было поразительным – каким-то образом неизвестное заболевание открыло для Франко доступ к его детским воспоминаниям. Сейчас Франко 83, и он больше не проводит выставки своих работ, но его удивительные картины до сих пор можно найти в музеях.

13. Тони Чикория – игра на фортепиано
В 1994 году в 42-летнего Тони Чикорию ударила молния. Однако мужчине купно повезло – рядом оказалась медсестра, которая смогла оказать ему первую помощь. По словам Тони, в тот момент он наблюдал за своим телом в ореоле голубоватого свечения со стороны. Когда Тони восстанавливался после невероятного случая, он неожиданно стал одержим музыкой. Он купил пианино, научился играть и тут же начал сочинять композиции, которые словно уже были в его голове, хотя до удара молнии он никогда не интересовался музыкой. 12 октября 2007 года он впервые выступил со своим собственным сочинением, и с тех пор неоднократно давал концерты, появлялся в различных журналах и на телепередачах.

13. Тони Чикория – игра на фортепиано В 1994 году в 42-летнего Тони Чикорию ударила молния. Однако мужчине купно повезло – рядом оказалась медсестра, которая смогла оказать ему первую помощь. По словам Тони, в тот момент он наблюдал за своим телом в ореоле голубоватого свечения со стороны. Когда Тони восстанавливался после невероятного случая, он неожиданно стал одержим музыкой. Он купил пианино, научился играть и тут же начал сочинять композиции, которые словно уже были в его голове, хотя до удара молнии он никогда не интересовался музыкой. 12 октября 2007 года он впервые выступил со своим собственным сочинением, и с тех пор неоднократно давал концерты, появлялся в различных журналах и на телепередачах.

12. Джейсон Пэджетт - математика
В 2002 году спортсмена и любителя вечеринок Джейсона жестоко избили на выходе из бара. Оправившись после сильного сотрясения, Джейсон обнаружил, что теперь иначе видит окружающие его предметы и явления, и может представить самые сложные математические формулы в виде геометрических фигур. По словам самого Джейсона, это необычайно красивое зрелище. Джесон начал воплощать увиденное на бумаге, и по совету ученых поступил в колледж и занялся изучением теории чисел.

12. Джейсон Пэджетт - математикаВ 2002 году спортсмена и любителя вечеринок Джейсона жестоко избили на выходе из бара. Оправившись после сильного сотрясения, Джейсон обнаружил, что теперь иначе видит окружающие его предметы и явления, и может представить самые сложные математические формулы в виде геометрических фигур. По словам самого Джейсона, это необычайно красивое зрелище. Джесон начал воплощать увиденное на бумаге, и по совету ученых поступил в колледж и занялся изучением теории чисел.

11. Томми Макхью – поэзия
Строителя и мелкого преступника Томми Макхью никогда не интересовало искусство, но обширный инсульт навсегда изменил его жизнь. Из-за инсульта в 51 год Томми пришлось заново научиться ходить, говорить и есть без чужой помощи. В это сложное время он неожиданно обнаружил себе страсть к поэзии, и начал писать стихи, чтобы выразить все, через что ему приходится пройти. Томми увлекся не только поэзией, но и рисованием – он словно стал совсем другим человеком, теперь он был одержим творчеством. К сожалению, Томми скончался от рака в 2012 году, но память о нем живет через многочисленные произведения искусства, созданные им после тяжелой травмы.

11. Томми Макхью – поэзияСтроителя и мелкого преступника Томми Макхью никогда не интересовало искусство, но обширный инсульт навсегда изменил его жизнь. Из-за инсульта в 51 год Томми пришлось заново научиться ходить, говорить и есть без чужой помощи. В это сложное время он неожиданно обнаружил себе страсть к поэзии, и начал писать стихи, чтобы выразить все, через что ему приходится пройти. Томми увлекся не только поэзией, но и рисованием – он словно стал совсем другим человеком, теперь он был одержим творчеством. К сожалению, Томми скончался от рака в 2012 году, но память о нем живет через многочисленные произведения искусства, созданные им после тяжелой травмы.
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