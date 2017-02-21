Самые известные российские фрики и бодимодификаторы

Тату-мастер Руслан Туманянц
Известен своим скандалом, где девушка утверждала, что он сделал ей на лице вместо 3-х заказанных звезд целых 56. Однако позже девушка призналась, что историю выдумала, но имя этого татуировщика уже стало известным. Кстати он нашел девушку, которая с радостью вытатуировала его имя у себя на лице…
Евгений Болотов – дизайнер и бодимодификатор
Евгений Болотов – бодимодификатор, он экспериментирует над своей внешностью. У него на губах пластины, нижняя растянута на 60 мм, верхняя на 33 мм. И он планирует их растягивать «до бесконечности». Он растягивает и мочки ушей, сделал тоннели в носу, и теперь между ноздрями может спокойно пройти даже карандаш. А еще он проколол себе носовой хрящ, и теперь его нос гнется, как пластилин. Женя очень гордится тем, что он единственный обладатель такого пирсинга на планете.
Илья Губарев (Бомбер)
Выбрав для себя в идеале образ сатаны, Илья Губарев и его жена Хлоя, сыгравшие свадьбу в 2012 году, нарастили клыки. Первым из своего окружения Бомбер сделал тату на белках глаз. В результате невозможно разобрать выражение лица и понять, на кого он в данный момент смотрит. Совсем недавно прошло торжественное открытие его тату-студии «Бить будет».
Станислав Аксенов
Станислав Аксёнов — первый в мире человек, совместивший роупджампинг и бейсджампинг с подвешиванием на крюках, а также инструктор по парашютному спорту и бейсджампингу. Он прыгает на парашюте, который крюками вживлен ему в спину.
Михаил Дуров – модель и бодибилдер