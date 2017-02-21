Самые известные российские фрики и бодимодификаторы Рейтинг 9.2 Появление в массах культуры пирсинга, привело к проколам пирсингом во всевозможные места, а с появлением и доступностью татуировок, многие места стали забиваться различными рисунками, надписями и узорами. Бодимодификаторы-от англ. body (тело) и modify (модифицировать), буквально-тот, кто модифицирует своё тело. Существует много различных способов модификации: пирсинг, татуировки, разрезание языка, намеренное отрезание частей тела, шрамирование и т. д. Тату-мастер Руслан Туманянц

Известен своим скандалом, где девушка утверждала, что он сделал ей на лице вместо 3-х заказанных звезд целых 56. Однако позже девушка призналась, что историю выдумала, но имя этого татуировщика уже стало известным. Кстати он нашел девушку, которая с радостью вытатуировала его имя у себя на лице… Евгений Болотов – дизайнер и бодимодификатор

Евгений Болотов – бодимодификатор, он экспериментирует над своей внешностью. У него на губах пластины, нижняя растянута на 60 мм, верхняя на 33 мм. И он планирует их растягивать «до бесконечности». Он растягивает и мочки ушей, сделал тоннели в носу, и теперь между ноздрями может спокойно пройти даже карандаш. А еще он проколол себе носовой хрящ, и теперь его нос гнется, как пластилин. Женя очень гордится тем, что он единственный обладатель такого пирсинга на планете. Илья Губарев (Бомбер)

Выбрав для себя в идеале образ сатаны, Илья Губарев и его жена Хлоя, сыгравшие свадьбу в 2012 году, нарастили клыки. Первым из своего окружения Бомбер сделал тату на белках глаз. В результате невозможно разобрать выражение лица и понять, на кого он в данный момент смотрит. Совсем недавно прошло торжественное открытие его тату-студии «Бить будет». Станислав Аксенов

Станислав Аксёнов — первый в мире человек, совместивший роупджампинг и бейсджампинг с подвешиванием на крюках, а также инструктор по парашютному спорту и бейсджампингу. Он прыгает на парашюте, который крюками вживлен ему в спину. Михаил Дуров – модель и бодибилдер 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров