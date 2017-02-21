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Странные увлечения: хобби, которые были популярными 150 лет назад

20.02.2017 21:29
Рейтинг 9.7

Несмотря на всю напускную чопорность и пуританское воспитание, люди в викторианскую эпоху умели себя занять. Вот только их увлечения современному обывателю могут показаться, мягко говоря, странными. В XIX веке умилялись чучелам животных, украшали себя волосами умерших и были без ума от спиритических сеансов.

1. Спиритизм
Тема смерти была невероятно популярной в XIX веке. Помимо всего прочего, люди были помешаны на спиритизме. Они толпами ходили на сеансы с «летающими» столами и куклами, завернутыми в марлю. Медиумы, в свою очередь, активно «вызывали» души умерших.

1. СпиритизмТема смерти была невероятно популярной в XIX веке. Помимо всего прочего, люди были помешаны на спиритизме. Они толпами ходили на сеансы с «летающими» столами и куклами, завернутыми в марлю. Медиумы, в свою очередь, активно «вызывали» души умерших.

2. Папоротниковая лихорадка
Одним из странных увлечений людей викторианскую эпоху была птеридомания (pteridomania) или папоротниковая лихорадка. В период с 1850-1890-е годы папоротниками увлекались все. Было модно иметь эти растения у себя дома, повсюду продавалась одежда и домашняя утварь с изображением папоротника.

2. Папоротниковая лихорадкаОдним из странных увлечений людей викторианскую эпоху была птеридомания (pteridomania) или папоротниковая лихорадка. В период с 1850-1890-е годы папоротниками увлекались все. Было модно иметь эти растения у себя дома, повсюду продавалась одежда и домашняя утварь с изображением папоротника.

Его изучали не только мужчины, но и женщины. Возможно для представительниц слабого пола это был только предлог официально выбраться из дома на свежий воздух, но они с утра до вечера могли спорить о непроизносимых латинских названиях папоротников.

Его изучали не только мужчины, но и женщины. Возможно для представительниц слабого пола это был только предлог официально выбраться из дома на свежий воздух, но они с утра до вечера могли спорить о непроизносимых латинских названиях папоротников.

3. Таксидермия
Еще одним, не менее странным увлечением представителей викторианской эпохи была таксидермия. Каждый хотел иметь у себя чучело какого-нибудь животного. Дамы украшали свои шляпы не только настоящими перьями, но и настоящими птицами (правда, мертвыми).

3. ТаксидермияЕще одним, не менее странным увлечением представителей викторианской эпохи была таксидермия. Каждый хотел иметь у себя чучело какого-нибудь животного. Дамы украшали свои шляпы не только настоящими перьями, но и настоящими птицами (правда, мертвыми).

Самым известным таксидермистом был Уолтер Поттер. Он создал настоящий музей с чучелами. Самыми посещаемыми экспонатами были котята в виде жениха и невесты.

Самым известным таксидермистом был Уолтер Поттер. Он создал настоящий музей с чучелами. Самыми посещаемыми экспонатами были котята в виде жениха и невесты.
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