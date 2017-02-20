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Жизнь и смерть Ким Чон Нама — старшего брата лидера КНДР

19.02.2017 20:33
Рейтинг 9.5

Ким Чон Нам, убитый 13 февраля в аэпорту Куала-Лумпура, был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и старшим братом нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Ким Чон Нам родился в мае 1971 года в Пхеньяне. Его мать, северокорейская киноактриса Сон Хе Рим, была дочерью видных южнокорейских интеллектуалов, уехавших на Север во время Корейской войны. Она была на несколько лет старше Ким Чен Ира и все еще замужем за другим человеком (с которым у нее был общий ребенок), когда начался ее роман с Ким Чен Иром.

Ким Чон Нам родился в мае 1971 года в Пхеньяне. Его мать, северокорейская киноактриса Сон Хе Рим, была дочерью видных южнокорейских интеллектуалов, уехавших на Север во время Корейской войны. Она была на несколько лет старше Ким Чен Ира и все еще замужем за другим человеком (с которым у нее был общий ребенок), когда начался ее роман с Ким Чен Иром.

В консервативном северокорейском обществе подобного рода отношения считались неприемлемыми, поэтому Ким Чен Ир долгие годы скрывал и свою гражданскую жену, и их общего сына от своего отца, Ким Ир Сена. Когда Ким Чон Нам родился, Ким Чен Ир был главным претендентом на пост своего отца, и если бы эта связь с Сон Хе Рим стала известна, это могло бы серьезно подорвать его политические амбиции, особенно учитывая, что его ближайшей соперницей в деле наследования власти была ненавидимая им мачеха.

В консервативном северокорейском обществе подобного рода отношения считались неприемлемыми, поэтому Ким Чен Ир долгие годы скрывал и свою гражданскую жену, и их общего сына от своего отца, Ким Ир Сена. Когда Ким Чон Нам родился, Ким Чен Ир был главным претендентом на пост своего отца, и если бы эта связь с Сон Хе Рим стала известна, это могло бы серьезно подорвать его политические амбиции, особенно учитывая, что его ближайшей соперницей в деле наследования власти была ненавидимая им мачеха.

Ким Чер Ир рядом со своим отцом Ким Ир Сеном
Из-за тайны, окружавшей отношения его родителей, детство Ким Чон Нама прошло буквально взаперти, в стенах огромной резиденции в центре Пхеньяна, а поскольку его мать страдала от нервного расстройства и других недугов, требовавших лечения за границей, он в основном проводил время со своей бабушкой и тетей по матери — писательницей и вдовой, имевшей двоих детей.

Ким Чер Ир рядом со своим отцом Ким Ир СеномИз-за тайны, окружавшей отношения его родителей, детство Ким Чон Нама прошло буквально взаперти, в стенах огромной резиденции в центре Пхеньяна, а поскольку его мать страдала от нервного расстройства и других недугов, требовавших лечения за границей, он в основном проводил время со своей бабушкой и тетей по матери — писательницей и вдовой, имевшей двоих детей.

10-летняя одиссея
Когда Чим Чон Нам был еще младенцем, его попыталась похитить и усыновить другая его тетя — сестра отца Ким Гён Хи. Этого ей сделать не дали, но она не перестала покровительствовать своему старшему племяннику. Тем не менее он вырос в полном затворничестве, в буквальном смысле за закрытыми воротами дворца. Однако отец обожал его, они вместе ужинали, спали в одной кровати, и Ким Чен Ир всегда звонил, когда не успевал вернуться домой.

10-летняя одиссея Когда Чим Чон Нам был еще младенцем, его попыталась похитить и усыновить другая его тетя — сестра отца Ким Гён Хи. Этого ей сделать не дали, но она не перестала покровительствовать своему старшему племяннику. Тем не менее он вырос в полном затворничестве, в буквальном смысле за закрытыми воротами дворца. Однако отец обожал его, они вместе ужинали, спали в одной кровати, и Ким Чен Ир всегда звонил, когда не успевал вернуться домой.

Несмотря на разнообразные слухи, распространяемые южнокорейскими источниками, Ким Чон Нам в конце концов встретился со своим дедушкой Ким Ир Сеном и даже подружился с ним. В 1979 году Ким Чон Нам пустился в 10-летнюю одиссею, уехав за границу на учебу.

Несмотря на разнообразные слухи, распространяемые южнокорейскими источниками, Ким Чон Нам в конце концов встретился со своим дедушкой Ким Ир Сеном и даже подружился с ним. В 1979 году Ким Чон Нам пустился в 10-летнюю одиссею, уехав за границу на учебу.
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