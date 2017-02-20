Проклятие гробницы Тутанхамона: история, правда и вымыслы Рейтинг 9.9 Открытие могилы Тутанхамона стало археологической находкой века. Ровно три тысячи лет усыпальница стояла неприкосновенной, не тронутой ни жадными до поживы расхитителями гробниц, ни религиозными фанатиками — а такие уже вскрывали множество других гробниц в Долине Царей. 16 февраля 1923 года египтолог Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон спустились в гробницу. Жить им, как и прочим причастным к этому делу, оставалось меньше года. Величайшему археологическому открытию ХХ века предшествовала поистине удивительная история поисков, длившаяся без малого 15 лет.

На фото: вход в гробницу Тутанхамона Граф Карнарвон Джордж Герберт нанял египтолога и археолога Говарда Картера для наблюдений и раскопок в Долине царей в Египте.

На фото: Лорд Карнарвон, профинансировавший раскопки, читает на веранде дома Картера возле Долины царей. Поиски в долине, продолжавшиеся многие годы, давали весьма скромные результаты, что со временем навлекло на Картера гнев работодателя. В 1922 году лорд Карнарвон сказал ему, что со следующего года прекратит финансирование работ.

На фото: Говард Картер Картер, отчаянно нуждавшийся в прорыве, решил возвратиться к ранее заброшенному месту раскопок, где остался нетронутым лишь один участок, на котором стояло несколько лачуг рабочих. Картер приказал их снести. Под первой же хижиной обнаружился засыпанный ход в подземелье. К концу следующего дня, когда была расчищена целая лестница, ведущая вниз, археологи обнаружили замурованную дверь. На ней сохранились отпечатки государственной печати - знак захоронения знати. Это случилось 4 ноября 1922 года.

На фото: входная дверь в гробницу 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ