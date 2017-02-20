Проклятие гробницы Тутанхамона: история, правда и вымыслы

Величайшему археологическому открытию ХХ века предшествовала поистине удивительная история поисков, длившаяся без малого 15 лет.
На фото: вход в гробницу Тутанхамона
Граф Карнарвон Джордж Герберт нанял египтолога и археолога Говарда Картера для наблюдений и раскопок в Долине царей в Египте.
На фото: Лорд Карнарвон, профинансировавший раскопки, читает на веранде дома Картера возле Долины царей.
Поиски в долине, продолжавшиеся многие годы, давали весьма скромные результаты, что со временем навлекло на Картера гнев работодателя. В 1922 году лорд Карнарвон сказал ему, что со следующего года прекратит финансирование работ.
На фото: Говард Картер
Картер, отчаянно нуждавшийся в прорыве, решил возвратиться к ранее заброшенному месту раскопок, где остался нетронутым лишь один участок, на котором стояло несколько лачуг рабочих. Картер приказал их снести. Под первой же хижиной обнаружился засыпанный ход в подземелье.
К концу следующего дня, когда была расчищена целая лестница, ведущая вниз, археологи обнаружили замурованную дверь. На ней сохранились отпечатки государственной печати - знак захоронения знати. Это случилось 4 ноября 1922 года.
На фото: входная дверь в гробницу