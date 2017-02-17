10 ярких примеров любви между актерами и режиссерами Рейтинг 9.8 Вы, неверное, слышали много историй об актерах, которые влюбляются друг в друга на съемочной площадке. А как же режиссеры? Мы расскажем о 5 служебных романах, которые произошли между актерами и режиссерами. Пол Андерсон и Милла Йовович

Пол был режиссером фильма «Обитель зла», в котором Милла сыграла главную роль. У них начался бурный роман, а через 7 лет они поженились. Это был третий брак актрисы, который длится и поныне. У пары две прекрасные дочки — Эва Габо Андерсон и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон. Тим Бертон и Хелена Бонэм Картер

Их роман начался со съемок в 2001 году фильма «Планета обезьян». В том же году они обвенчались. Но в декабре 2014 года Тим Бёртон и Хелена Бонем Картер расстались после 13 лет совместной жизни, но до сих пор поддерживают дружеские отношения. Сэм Мендес и Кейт Уинслет

Кейт играла с Леонардо Ди Каприо в нескольких фильмах, но они так и не полюбили друг друга по-настоящему. А роман закрутился у актрисы с режиссером фильма «Дорога перемен», где она сыграла одну из ролей. Брак Сэма и Кейт продержался с 2003 года по 2010. Джеймс Кэмерон и Линда Хэмилтон

У Линды и Джеймса начался роман во время съемок фильма «Терминатор 2: Судный день». Они начали встречаться с 1991 года, но официально поженились лишь в 1997 году. А в 1993 году родилась дочь Линды и Джеймса — Жозефина Арчер Кэмерон. Режиссер расстался с актрисой в 1999 году, после того как встретил Сьюзи Эмис на съемках «Титаника». Тим Роббинс и Сьюзан Сарандон

Тим и Сьюзан полюбили друг друга на съемках фильма «Другой мир». С 1988 года пара состояла в фактическом браке. У них двое детей. 24 декабря 2009 года после 21 года совместной жизни пара рассталась. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров