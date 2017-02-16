Самые толстые и самые худые люди мира Рейтинг 9.3 Новость последних дней поразила сообщество - самая толстая женщина, египтянка, весом в 500 килограмм попросила помощи и ее на спецтранспорте повезли в Индию на ушивание желудка. Но ведь она не одна такая - огромных, как и очень худых людей на планете хватает. Расскажем о них... Иман всего 36 лет и весит она 500 кг

Самая тяжеловесная в мире женщина, египтянка Иман Ахмад Абдулати, которая весит целых 500 килограммов, едет в Индию на лечение. В городе Мумбаи ей сделают бариатрическую операцию — то есть, отрежут часть желудка. У женщины уже был инсульт; она не может передвигаться самостоятельно. пациентку привезут в Мумбаи на грузовом самолете, который модифицировали специально для ее транспортировки. Из аэропорта она направится прямиком в госпиталь. Лечение продлится несколько месяцев. За это время ей сделают все необходимые исследования, проведут несколько операций. А оплатят такую сложную медпомощь добровольцы. Официально был зафиксирован вес Джона Минноха в 1979 году – 635 кг, рост его составил 185 см. даже перевернуть его в кровати могли не менее 13 человек, а жидкости в организме скапливалось до 400кг. Умер в возрасте 42 лет Джереми Гиллитцер, скончавшийся в 2010 году в возрасте 38 лет после 25-летней борьбы со страшным заболеванием — анорексия. Перед смертью он весил 30 кг. Мексиканец Мануэль Урибе - 590 кг (похудел на 187 килограмм и скончался в возрасте 48 лет) 1-56-1011-1516-18далее Твитнуть Новости наших партнеров