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Победители конкурса «Подводный фотограф 2017 года»

15.02.2017 20:40
Рейтинг 9.6

В Британии названы победители конкурса «Подводный фотограф 2017 года». В этом году главный приз достался французу Габриэлю Баратью, запечатлевшему охоту осьминога в мелкой лагуне. «Лента.ру» знакомит читателей с наиболее эффектными работами лауреатов.

«Танцующий осьминог». Головоногий обитает в лагуне острова Майотта в Индийском океане. Во время весенних отливов вокруг острова существенно понижается уровень воды, поэтому фотограф гордится тем, что ему удалось создать впечатление большей глубины. На самом деле герой снимка гораздо меньше, чем выглядит на фотографии.

«Танцующий осьминог». Головоногий обитает в лагуне острова Майотта в Индийском океане. Во время весенних отливов вокруг острова существенно понижается уровень воды, поэтому фотограф гордится тем, что ему удалось создать впечатление большей глубины. На самом деле герой снимка гораздо меньше, чем выглядит на фотографии.

Ник Блейк (Nick Blake) не сразу стал фотографом. До того, как заняться подводной съемкой, он несколько лет был дайвером. Подводная часть пещеры на мексиканском полуострове Юкатан привлекла его впечатляющими световыми эффектами. Чтобы запечатлеть световое шоу, он привлек к постановке снимка знакомого инструктора по дайвингу.

Ник Блейк (Nick Blake) не сразу стал фотографом. До того, как заняться подводной съемкой, он несколько лет был дайвером. Подводная часть пещеры на мексиканском полуострове Юкатан привлекла его впечатляющими световыми эффектами. Чтобы запечатлеть световое шоу, он привлек к постановке снимка знакомого инструктора по дайвингу.

Французский фотограф провел несколько дней в южноафриканском порту Сент-Джонс, чтобы запечатлеть, как дельфины, акулы, морские львы и другие хищники охотятся на сардин в Индийском океане.

Французский фотограф провел несколько дней в южноафриканском порту Сент-Джонс, чтобы запечатлеть, как дельфины, акулы, морские львы и другие хищники охотятся на сардин в Индийском океане.

Озеро Барракуда, Филиппины. Автор снимка хотел показать, что дайвинг — это не однообразные перемещения вверх и вниз, а занятие для тех, кто умеет мечтать и развлекаться. Фото сделано на глубине девяти метров.

Озеро Барракуда, Филиппины. Автор снимка хотел показать, что дайвинг — это не однообразные перемещения вверх и вниз, а занятие для тех, кто умеет мечтать и развлекаться. Фото сделано на глубине девяти метров.

Хотя личинки креветок очень малы, хищники все равно их замечают. Снимок сделан при глубоководном погружении в Анилао — излюбленном месте дайверов на Филиппинах.

Хотя личинки креветок очень малы, хищники все равно их замечают. Снимок сделан при глубоководном погружении в Анилао — излюбленном месте дайверов на Филиппинах.
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