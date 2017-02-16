10 необыкновенных историй о пассажирах «Титаника» Рейтинг 8.6 Уже более века трагическая история Титаника захватывает мировое воображение. Тем не менее, многие важные детали той знаменитой апрельской ночи остаются относительно неизвестными. Мы подготовили для вас подборку фактов, которые вы вряд-ли встречали раньше. 10. Погода той ночью была замечательная

Довольно легко представить Титаник сражающимся с огромными волнами в море, где туман и дождь скрыли айсберг, который отправил его в водную могилу. На самом деле, всё было совершенно не так. Когда Титаник плыл навстречу своей гибели, погода была просто отличной, устрашающе спокойной. При отсутствии ветра или волн море было разглажено как безупречное зеркало, была лишь рябь на воде от самого корабля, когда он скользил по волнам. И эта прекрасная погода, возможно, и стала причиной его гибели. 9. На корабле начался пожар с момента его отплытия

Незадолго до того, как корабль отправился в своё первое и последнее путешествие, в угольных бункерах корабля начался пожар. Во время расследования этой катастрофы Великобританией было обнаружено, что пламя всё ещё бушевало на корабле, когда он отплыл в Нью-Йорк, что само по себе ставило под угрозу жизни тех людей, которые были на корабле. 8. Трагическое предвидение Уильяма Томаса Стеда (William T Stead)

В 1886 году легендарный журналист Уильям Томас Стед написал вымышленную историю об атлантическом пароходе, который потонул в результате столкновения. В его истории большинство пассажиров погибло из-за нехватки спасательных шлюпок. Стед написал эту историю, чтобы привлечь внимание к попустительским навигационным правилам, в которых не было указано требование иметь на борту достаточное количество спасательных шлюпок для всех на борту. Спустя двадцать лет Стед погиб, будучи пассажиром Титаника. На лайнере было лишь 20 спасательных шлюпок, чего едва хватало на половину пассажиров на борту. 7. Капитан провалил свой навигационный тест

Капитан Смит не только проигнорировал несколько предупреждений о льде и не держал корабль на приемлемой скорости, но он также позволял спасательным шлюпкам отчаливать полупустыми – в первой лодке было всего 27 пассажиров, а мест – 65. Помимо этого, Смит не смог вовремя дать чёткое указание «покинуть корабль» из-за чего многие пассажиры не сразу осознали всю тяжесть ситуации, в которой они оказались. В 2012 году стало известно, что Смит на самом деле провалил свои экзамены по навигации в первый раз, когда он их сдавал. Впоследствии он всё же их сдал в 1888 году, но тот изначальный провал, возможно, был плохим знаком. 6. Единственный японский пассажир

Единственным японским пассажиром на борту был государственный служащий среднего возраста по имени Масабуми Хосоно (Masabumi Hosono), который прибыл в Европу для изучения параметров железнодорожных систем, до того как он сел на Титаник, чтобы отправиться домой. Когда корабль начал тонуть, он пробрался к главной палубе, преисполненный решимости встретить смерть с достоинством. Учитывая, что политика «Женщины и дети прежде всего» осуществлялась под дулом пистолета, его выживание казалось маловероятным, но Хосоно всё равно ощутил желание найти хоть какой-то шанс, чтобы добраться до безопасности. Ему представилась такая возможность, когда член экипажа крикнул, что в спасательной лодке было ещё два места. После того, как он увидел, что в лодку спрыгнул другой мужчина, Хосоно последовал за ним. Если бы он знал, какой будет вся его оставшаяся жизнь, он, скорее всего, решил бы утонуть вместе с кораблём. На тот момент считалось, что мужчина должен не задумываясь предпочесть благородную смерть выживанию постыдным способом. Когда он вернулся в Японию, Хосоно заклеймили трусом и он подвергся остракизму со стороны своей общины. Он также был уволен со своей правительственной работы, хотя позднее он был восстановлен в должности. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров