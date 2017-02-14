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Знаменитые богачи, которые не собираются оставлять наследство своим детям

13.02.2017 21:38
Рейтинг 9.4

Многие всю жизнь копят деньги, что обеспечить безбедное существование своим потомкам. Но есть те, которые свое многомиллиардное состояние решили передать на благотворительные цели, невзирая на нужды своих собственных отпрысков.

Марк Цукерберг
Цукерберг и его жена Присцилла Чан заявили, что 99% своих акций Facebook’а отойдет в компанию, но никак не к их дочери.

Марк Цукерберг Цукерберг и его жена Присцилла Чан заявили, что 99% своих акций Facebook’а отойдет в компанию, но никак не к их дочери.

Стинг
«Я просто сказал им, что после меня не останется много денег – я все потрачу. У них достаточно трудолюбия, чтобы преуспеть во всем самостоятельно»

Стинг «Я просто сказал им, что после меня не останется много денег – я все потрачу. У них достаточно трудолюбия, чтобы преуспеть во всем самостоятельно»

Элтон Джон
«Конечно же я хочу, чтобы мои дети жили роскошно и были при деньгах. Но я против того, чтобы дети жили сразу на всем готовеньком. Это их портит… Ну ладно, не будем скромничать, у моих ребят замечательная, исключительная жизнь, это не обычные дети, я этого не скрываю. Однако они должны знать меру, пусть хотя бы вид делают, что они «нормальные». Так или иначе, деньги надо ценить, и к работе следует относиться серьезно.»

Элтон Джон «Конечно же я хочу, чтобы мои дети жили роскошно и были при деньгах. Но я против того, чтобы дети жили сразу на всем готовеньком. Это их портит… Ну ладно, не будем скромничать, у моих ребят замечательная, исключительная жизнь, это не обычные дети, я этого не скрываю. Однако они должны знать меру, пусть хотя бы вид делают, что они «нормальные». Так или иначе, деньги надо ценить, и к работе следует относиться серьезно.»

Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft вместо того, чтобы оставить свое состояние детям, решил передать все свои накопления фонд Билла и Мелинды Гейтс. «Наши дети получат самое лучшее образование, плюс какие-то деньги, они никогда не будут жить бедно, но им все же придется строить свою собственную карьеру. Оставлять детям такие крупные суммы – это медвежья услуга. Они должны найти свой путь, а эти деньги станут скорее помехой.»

Билл Гейтс Основатель компании Microsoft вместо того, чтобы оставить свое состояние детям, решил передать все свои накопления фонд Билла и Мелинды Гейтс. «Наши дети получат самое лучшее образование, плюс какие-то деньги, они никогда не будут жить бедно, но им все же придется строить свою собственную карьеру. Оставлять детям такие крупные суммы – это медвежья услуга. Они должны найти свой путь, а эти деньги станут скорее помехой.»

Уоррен Баффетт
«Большая часть моего капитала не отойдет к семье. Я говорю, что большая, потому что какая-то часть им все же достанется. Мои дети уже получили от меня и Сюзи немало денег, получат и еще. Я придерживаюсь философии, согласно которой богатый человек должен оставить своим детям так много денег, чтобы те могли делать что угодно, но не так много, чтобы они могли ничего не делать».

Уоррен Баффетт «Большая часть моего капитала не отойдет к семье. Я говорю, что большая, потому что какая-то часть им все же достанется. Мои дети уже получили от меня и Сюзи немало денег, получат и еще. Я придерживаюсь философии, согласно которой богатый человек должен оставить своим детям так много денег, чтобы те могли делать что угодно, но не так много, чтобы они могли ничего не делать».
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