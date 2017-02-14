Знаменитые богачи, которые не собираются оставлять наследство своим детям

Марк Цукерберг
Цукерберг и его жена Присцилла Чан заявили, что 99% своих акций Facebook’а отойдет в компанию, но никак не к их дочери.
Стинг
«Я просто сказал им, что после меня не останется много денег – я все потрачу. У них достаточно трудолюбия, чтобы преуспеть во всем самостоятельно»
Элтон Джон
«Конечно же я хочу, чтобы мои дети жили роскошно и были при деньгах. Но я против того, чтобы дети жили сразу на всем готовеньком. Это их портит… Ну ладно, не будем скромничать, у моих ребят замечательная, исключительная жизнь, это не обычные дети, я этого не скрываю. Однако они должны знать меру, пусть хотя бы вид делают, что они «нормальные». Так или иначе, деньги надо ценить, и к работе следует относиться серьезно.»
Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft вместо того, чтобы оставить свое состояние детям, решил передать все свои накопления фонд Билла и Мелинды Гейтс.
«Наши дети получат самое лучшее образование, плюс какие-то деньги, они никогда не будут жить бедно, но им все же придется строить свою собственную карьеру. Оставлять детям такие крупные суммы – это медвежья услуга. Они должны найти свой путь, а эти деньги станут скорее помехой.»
Уоррен Баффетт
«Большая часть моего капитала не отойдет к семье. Я говорю, что большая, потому что какая-то часть им все же достанется. Мои дети уже получили от меня и Сюзи немало денег, получат и еще. Я придерживаюсь философии, согласно которой богатый человек должен оставить своим детям так много денег, чтобы те могли делать что угодно, но не так много, чтобы они могли ничего не делать».