13 животных с именами знаменитостей Рейтинг 9.4 Ежегодно ученые обнаруживают тысячи новых разновидностей животных. Это значит, что всегда найдется несколько, о которых вы никогда не слышали. А еще это означает, что исследователям надо где-то брать названия для этих новых редких видов. Не удивительно, что вдохновение ученые нередко черпают в мире шоу-бизнеса. Что удивительно, так это то, что между животными и знаменитостями, в честь которых они названы, зачастую можно найти вполне реальное сходство — как во внешности, так и в поведении. 1. Радужная змея из Лаоса Parafimbrios lao, также известная как Ziggy Stardust Snake, и Дэвид Боуи в своем знаменитом образе Зигги Стардаст. Эта змея из семейства ужеобразных с радужными полосками на голове — всего лишь один из 163 новых видов животных и растений, открытых в 2016 году в дельте реки Меконг на полуострове Индокитай. 2. Tylototriton anguliceps, или клингонский тритон, обнаруженный в Таиланде, своим внешним видом напомнил ученым членов инопланетной цивилизации гуманоидов-воинов из знаменитой киносаги «Звездный путь» (Star Trek). 3. Рыба Tosanoides obama и Барак Обама. В честь бывшего президента США названо несколько разновидностей животных, но эта красочная рифовая рыбка, обитающая на родине Барака — Гавайях, самое новое из них, обнаруженное в июне 2016 года. Свое имя она получила не только в качестве дани уважения к месту рождения бывшего президента. Это единственная рыба, которая обитает исключительно на территории Национального морского памятника Папаханаумокуакеа (Papahānaumokuākea Marine National Monument) — заповедника, охватывающего западные гавайские острова и окружающие воды, который президент Обама расширил в августе 2016 года. 4. Моль Neopalpa donaldtrumpi и Дональд Трамп. Новый президент США только вступил в должность, но уже удостоился названного в его честь животного. Эта новая разновидность выемчатокрылой моли была обнаружена при изучении коллекции образцов Музея энтомологии Богарта, а свое название получила, как несложно догадаться, благодаря своей «прическе». По иронии судьбы Neopalpa donaldtrumpi находится на грани вымирания в Южной Калифорнии, где сильно недолюбливают и самого Трампа. 5. Оса Aleiodes shakirae и Шакира. Эта малюсенькая оса длиной всего 4-9 миллиметров была обнаружена в Восточных Андах Эквадора и названа в честь колумбийской певицы Шакиры. «Что же между ними общего?» — спросите вы. Дело в том, что Aleiodes shakirae — оса-паразит. Она откладывает свои яйца в тело гусеницы, которая впоследствии умирает. В процессе этого природного триллера гусеница потрясывает и виляет «бедрами», что напомнило ученым коронные танцевальные движения Шакиры. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров