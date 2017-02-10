Опасные диеты звёзд, которые не стоят сброшенных килограммов Рейтинг 9.6 Глядя на звёзд Голливуда и их идеальные тела кажется, что такой фигурой их наградила природа или они обладают какими-то сверхспособностями, которые позволяют им не поправляться с возрастом и всегда оставаться в отличной форме. Но на деле всё оказывается гораздо проще и печальнее — многие знаменитости изнуряют себя жёсткими диетами, которые хоть и позволяют им худеть в короткий срок, являются вредными и даже опасными для здоровья. Мы ни в коем случае не советуем вам брать пример с этих селебрити и сидеть на подобных диетах. Ума Турман

Ума буквально помешана на здоровом питании, но, как говорится, слишком хорошо — тоже плохо. Звезда отказывается есть любые сомнительные на ее взгляд продукты, в результате питается буквально одной зеленью и овощами, поскольку не доверяет даже сертификатам качества. В результате у звезды даже диагностировали орторексию: параноидальное стремление к здоровой пище. Пищевое расстройство Уме удалось победить с помощью врачей, а тебя мы хотим предупредить: не стоит повсюду искать вредоносные продукты,питайся полноценно! Дженнифер Энистон

Джен верит в магию лимонного сока, который добавляет в питьевую воду. Небольшое количество лимонного сока действительно облегчает расщепление жиров, но общее количество в сутки не должно превышать чайной ложки, иначе ты рискуешь заполучить серьезные проблемы с желудком: кислоты в лимоне очень много! Наоми Кемпбелл

Мисс Кэмпбелл тщательно следит за своей фигурой и уже много лет придерживается здорового образа жизни,но и не может обойтись без жёстких диет . Худеть на килограмм в день — что может быть проще! Просто откажись от еды и пей лимонад с добавлением кайенского перца. Почки и печень получат сокрушительный удар,от которого вряд ли оправятся полностью. Никакая худоба того не стоит! Линда Евангелиста

Топ-модель при малейшем намеке на лишний вес урезает свой рацион до 400 калорий. Между тем диетологи всего мира утверждают, что снижение суточного калоража ниже 1000 калорий способно полностью дестабилизировать работу пищеварительной системы. Перис Хилтон

Перис просто заменяет еду на алкоголь, супер-идея, правда? За счет низкой калорийности вина звезда позволяет себе употреблять его в больших количествах, что наполняет желудок и рождает ложное чувство сытости. О последствиях мы даже говорить не будем, ты же сама все понимаешь. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров