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10 автомобилей Дональда Трампа

07.02.2017 20:42
Рейтинг 9.3

Представляем Вашему вниманию лучшие экземпляры мирового автомобилестроения, владельцем которых в то или иное время был действующий президент США Дональд Трамп.

10. Rolls-Royce Silver Cloud 1956
Это – самая первая и самая старая из автомобилей действующего президента США. Она была куплена в 70-х годах, когда строительная компания Дональда Трампа начала набирать обороты. Исследователи биографии миллиардера утверждают, что данный экземпляр до сих пор находится в гараже Трампа, выступая в качестве свидетельства первого крупного успеха бизнесмена. Примечательно, что цвет дорого автомобиля совпадает с его рисованной копией диснеевского богача селезня Скруджа МакДака.

10. Rolls-Royce Silver Cloud 1956 Это – самая первая и самая старая из автомобилей действующего президента США. Она была куплена в 70-х годах, когда строительная компания Дональда Трампа начала набирать обороты. Исследователи биографии миллиардера утверждают, что данный экземпляр до сих пор находится в гараже Трампа, выступая в качестве свидетельства первого крупного успеха бизнесмена. Примечательно, что цвет дорого автомобиля совпадает с его рисованной копией диснеевского богача селезня Скруджа МакДака.

9. Cadillac Fleetwood 1975
Фотограф Честер Хиггинс из журнала «Time» в 1976 году запечатлел молодого Дональда Трампа для статьи о жизни 30-летнего успешного бизнесмена. На фотографии он позирует с личным автомобилем Cadillac Fleetwood, который был выполнен на заказ.

9. Cadillac Fleetwood 1975 Фотограф Честер Хиггинс из журнала «Time» в 1976 году запечатлел молодого Дональда Трампа для статьи о жизни 30-летнего успешного бизнесмена. На фотографии он позирует с личным автомобилем Cadillac Fleetwood, который был выполнен на заказ.

Обратите внимание на номерной знак, содержащий всего три буквы: это инициалы владельца. Нью-Йоркская художница русского происхождения, некогда бывшая пассией Дональда Трампа, рассказывала о еще одном Cadillac бизнесмена – белом кабриолете с вишневым салоном.

Обратите внимание на номерной знак, содержащий всего три буквы: это инициалы владельца. Нью-Йоркская художница русского происхождения, некогда бывшая пассией Дональда Трампа, рассказывала о еще одном Cadillac бизнесмена – белом кабриолете с вишневым салоном.

8. Cadillac Trump Series Golden Edition 1988
В своей книге «Искусство заключать сделки» Дональд Трамп писал о поступившем ему предложении от концерна «General Motors» о создании особой, роскошной серии лимузинов, которые получат имя миллионера. Планировалось создание 50 элитных автомобилей, однако Дональд Трамп, пообещавший выкупить всю партию, приобрёл всего один – для своего отца. Существует еще один экземпляр в качестве прототипа. Оба существуют до сих пор и активно перепродаются

8. Cadillac Trump Series Golden Edition 1988 В своей книге «Искусство заключать сделки» Дональд Трамп писал о поступившем ему предложении от концерна «General Motors» о создании особой, роскошной серии лимузинов, которые получат имя миллионера. Планировалось создание 50 элитных автомобилей, однако Дональд Трамп, пообещавший выкупить всю партию, приобрёл всего один – для своего отца. Существует еще один экземпляр в качестве прототипа. Оба существуют до сих пор и активно перепродаются

7. Cadillac Allante
В той же книге действующей президент писал о подарке от концерна «General Motors» в виде мощного родстера Cadillac Allante, который должен был помочь бизнесмену принять «правильное» решение относительно закупки партии лимузинов. По версии других источников, данный автомобиль приглянулся Дональду Трампу на презентации. Он влюбился в дизайн итальянского ателье «Pininfarina», выполнившего первоклассную отделку, и не смог устоять перед покупкой.

7. Cadillac Allante В той же книге действующей президент писал о подарке от концерна «General Motors» в виде мощного родстера Cadillac Allante, который должен был помочь бизнесмену принять «правильное» решение относительно закупки партии лимузинов. По версии других источников, данный автомобиль приглянулся Дональду Трампу на презентации. Он влюбился в дизайн итальянского ателье «Pininfarina», выполнившего первоклассную отделку, и не смог устоять перед покупкой.
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