10 автомобилей Дональда Трампа Рейтинг 9.3 Представляем Вашему вниманию лучшие экземпляры мирового автомобилестроения, владельцем которых в то или иное время был действующий президент США Дональд Трамп. 10. Rolls-Royce Silver Cloud 1956

Это – самая первая и самая старая из автомобилей действующего президента США. Она была куплена в 70-х годах, когда строительная компания Дональда Трампа начала набирать обороты. Исследователи биографии миллиардера утверждают, что данный экземпляр до сих пор находится в гараже Трампа, выступая в качестве свидетельства первого крупного успеха бизнесмена. Примечательно, что цвет дорого автомобиля совпадает с его рисованной копией диснеевского богача селезня Скруджа МакДака. 9. Cadillac Fleetwood 1975

Фотограф Честер Хиггинс из журнала «Time» в 1976 году запечатлел молодого Дональда Трампа для статьи о жизни 30-летнего успешного бизнесмена. На фотографии он позирует с личным автомобилем Cadillac Fleetwood, который был выполнен на заказ. Обратите внимание на номерной знак, содержащий всего три буквы: это инициалы владельца. Нью-Йоркская художница русского происхождения, некогда бывшая пассией Дональда Трампа, рассказывала о еще одном Cadillac бизнесмена – белом кабриолете с вишневым салоном. 8. Cadillac Trump Series Golden Edition 1988

В своей книге «Искусство заключать сделки» Дональд Трамп писал о поступившем ему предложении от концерна «General Motors» о создании особой, роскошной серии лимузинов, которые получат имя миллионера. Планировалось создание 50 элитных автомобилей, однако Дональд Трамп, пообещавший выкупить всю партию, приобрёл всего один – для своего отца. Существует еще один экземпляр в качестве прототипа. Оба существуют до сих пор и активно перепродаются 7. Cadillac Allante

В той же книге действующей президент писал о подарке от концерна «General Motors» в виде мощного родстера Cadillac Allante, который должен был помочь бизнесмену принять «правильное» решение относительно закупки партии лимузинов. По версии других источников, данный автомобиль приглянулся Дональду Трампу на презентации. Он влюбился в дизайн итальянского ателье «Pininfarina», выполнившего первоклассную отделку, и не смог устоять перед покупкой. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров