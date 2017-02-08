Сочи-2014: все скандалы, ляпы и тайны нашей Олимпиады

Cкандалы в Сочи начались еще до открытия Игр, когда спортсмены и журналисты начали съезжаться в город, изучать инфраструктуру и обживаться в новеньких гостиницах, активно делясь впечатлениями в соцсетях.
Одним из первых "приколов" Сочи стали туалетные кабинки с двумя унитазами, которые западные журналисты предложили сделать символом игр.
После того как фото подобного туалета взорвало интернет, оператор ВВС, находящийся в России, даже провел специальное расследование и выяснил, что случаи парных унитазов в Сочи – это тенденция, а не единичный случай.
Однако позже выяснилось, что «сдвоенный туалет» – это лишь фотография, которая была сделана в процессе переоборудования одного из туалетов в складское помещение и разделительная кабинка между кабинками была на время убрана.
Сборную команду Польши больше всего поразили батареи под потолком и розетки под подушкой.
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