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Сочи-2014: все скандалы, ляпы и тайны нашей Олимпиады

07.02.2017 20:18
Рейтинг 9.9

7 февраля 2014 года в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. Соревнования, которые многие ждали с трепетом и даже опаской, сейчас уже стали историей. Как и другие Олимпийские игры состязания в Сочи запомнились не только красивыми победами, горькими проигрышами, но и громкими скандалами. Унитазы-тандемы, пирожки "из задницы", ляпы на открытии, инциденты с судейством и допингом… Представляем вам все скандалы, конфузы и тайны нашей Олимпиады.

Cкандалы в Сочи начались еще до открытия Игр, когда спортсмены и журналисты начали съезжаться в город, изучать инфраструктуру и обживаться в новеньких гостиницах, активно делясь впечатлениями в соцсетях.

Cкандалы в Сочи начались еще до открытия Игр, когда спортсмены и журналисты начали съезжаться в город, изучать инфраструктуру и обживаться в новеньких гостиницах, активно делясь впечатлениями в соцсетях.

Одним из первых "приколов" Сочи стали туалетные кабинки с двумя унитазами, которые западные журналисты предложили сделать символом игр.

Одним из первых "приколов" Сочи стали туалетные кабинки с двумя унитазами, которые западные журналисты предложили сделать символом игр.

После того как фото подобного туалета взорвало интернет, оператор ВВС, находящийся в России, даже провел специальное расследование и выяснил, что случаи парных унитазов в Сочи – это тенденция, а не единичный случай.
Однако позже выяснилось, что «сдвоенный туалет» – это лишь фотография, которая была сделана в процессе переоборудования одного из туалетов в складское помещение и разделительная кабинка между кабинками была на время убрана.

После того как фото подобного туалета взорвало интернет, оператор ВВС, находящийся в России, даже провел специальное расследование и выяснил, что случаи парных унитазов в Сочи – это тенденция, а не единичный случай. Однако позже выяснилось, что «сдвоенный туалет» – это лишь фотография, которая была сделана в процессе переоборудования одного из туалетов в складское помещение и разделительная кабинка между кабинками была на время убрана.

Сборную команду Польши больше всего поразили батареи под потолком и розетки под подушкой.

Сборную команду Польши больше всего поразили батареи под потолком и розетки под подушкой.

Корреспондент журнала "Трибьюн" Стейси Клер настрадалась от "водных процедур": "В моем отеле нет воды. Иногда появляется какая-то жижа. В фойе меня предупредили не мыть ею лицо, так как в ней есть что-то опасное".

Корреспондент журнала "Трибьюн" Стейси Клер настрадалась от "водных процедур": "В моем отеле нет воды. Иногда появляется какая-то жижа. В фойе меня предупредили не мыть ею лицо, так как в ней есть что-то опасное".
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