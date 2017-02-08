Сочи-2014: все скандалы, ляпы и тайны нашей Олимпиады Рейтинг 9.9 7 февраля 2014 года в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. Соревнования, которые многие ждали с трепетом и даже опаской, сейчас уже стали историей. Как и другие Олимпийские игры состязания в Сочи запомнились не только красивыми победами, горькими проигрышами, но и громкими скандалами. Унитазы-тандемы, пирожки "из задницы", ляпы на открытии, инциденты с судейством и допингом… Представляем вам все скандалы, конфузы и тайны нашей Олимпиады. Cкандалы в Сочи начались еще до открытия Игр, когда спортсмены и журналисты начали съезжаться в город, изучать инфраструктуру и обживаться в новеньких гостиницах, активно делясь впечатлениями в соцсетях. Одним из первых "приколов" Сочи стали туалетные кабинки с двумя унитазами, которые западные журналисты предложили сделать символом игр. После того как фото подобного туалета взорвало интернет, оператор ВВС, находящийся в России, даже провел специальное расследование и выяснил, что случаи парных унитазов в Сочи – это тенденция, а не единичный случай.

Однако позже выяснилось, что «сдвоенный туалет» – это лишь фотография, которая была сделана в процессе переоборудования одного из туалетов в складское помещение и разделительная кабинка между кабинками была на время убрана. Сборную команду Польши больше всего поразили батареи под потолком и розетки под подушкой. Корреспондент журнала "Трибьюн" Стейси Клер настрадалась от "водных процедур": "В моем отеле нет воды. Иногда появляется какая-то жижа. В фойе меня предупредили не мыть ею лицо, так как в ней есть что-то опасное". 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров