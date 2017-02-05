10 пугающих и опасных сект мира Рейтинг 8.4 Людям во все времена было нужно во что-то верить, оправдывать или мотивировать свои действия. К сожалению, для этого они, порой, избирали жестокие и безрассудные пути. Секты, о которых мы расскажем, до сих пор существуют, у них есть последователи, которые безропотно верят пасторам и в идеологию опасных культов. 1. Саентология

Секта появилась в 1947 году в США, Лос-Анджелес. Основатель американский писатель-фантаст Лафайетт Рональд Хаббард. Современные последователи этой церкви - Том Круз и Присцилла Пресли. Идеология ее заключается в том, что наш мир обречен на гибель, однако человек будет существовать и за пределами мирского тела с помощью основного элемента нашей личности - тетана. Только эти знания помогут пережить гибнущую планету. Собственно отсюда и трактаты, книги, ораторы, методики спасения, на подобные курсы уходит не одна тысяча долларов. Считается, что это криминальная секта, которая выкачивает из людей деньги. В организации - жесточайший контроль, подчинение. Психиатры говорят, что бывшим саентологам требуется больше времени для реабилитации, чем членам любых других сект. Ряд ученых считают практически доказанным фактом связь секты с ЦРУ США. В России представлена десятками организаций: "Саентологической церковью Москвы", "Центрами дианетики" и другими. По мнению экспертов, общий доход секты около 5 миллионов долларов в день. Они действуют как глобальная корпорация, а не религиозная организация. 2. Кришнаиты

Основанная в 1966 году, это религия поклонения Кришне, все тесно связано с Индией, одежды, еда, культура. Суть религии в том, что ипостаси изначального Бога, единая божественной сущность, может принимать различные формы, поэтому Бог во всем, в каждом из нас. В кришнаизме изначальной ипостасью Бога считается Кришна. Последователи мало спали, недоедали, не жили в роскоши и богатстве, они страдали за своего господа и думали, что после смерти это им воздастся. На богослужениях адепты доводят себя до экстаза: считается, что в это время происходит половой контакт с Кришной. В общежитии (ашарм) московского центра "Международного общества сознания Кришны" (МОСК) проживают несколько десятков человек. То, чем занимаются последователи в своих обрядах - иногда лучше оставить в их кругу. 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров