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Какая жизнь ожидает наркобарона Эль Чапо в самой суровой тюрьме США

30.01.2017 19:33
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Мексика выдала самого известного наркобарона в мире Хоакина «Эль Чапо» Гусмана США. После вынесения приговора он может оказаться только в тюрьме максимально строгого режима — US Penitentiary Administrative Maximum Facility во Флоренсе, штат Колорадо. Это учреждение справедливо считается самой суровой тюрьмой Америки, и именно здесь находятся многие самые опасные преступники США. В настоящее время в тюрьме, известной также как ADX или «Алькатрас Скалистых гор», отбывают наказание около 430 заключенных-мужчин, каждому из которых присвоен один из шести уровней охраны.

Тюрьма содержит множество датчиков движения и камер, 1400 стальных дверей с контролем открывания и забор из спирали Бруно высотой 3,7 м. Пространство между проволокой и стенами тюрьмы контролируется лазерными лучами и датчиками давления и охраняется собаками бойцовых пород.

Тюрьма содержит множество датчиков движения и камер, 1400 стальных дверей с контролем открывания и забор из спирали Бруно высотой 3,7 м. Пространство между проволокой и стенами тюрьмы контролируется лазерными лучами и датчиками давления и охраняется собаками бойцовых пород.

Типичная камера в General Population Unit. Охрана ADX настолько уверена в безопасности своего объекта, что позволяет делать фотографии в камерах. Большинство из заключенных ежедневно находится по меньшей мере 23 часа в одиночном заключении в камерах 2,1×3,7 м, оснащенных стальными дверями и решетками. Оставшееся в их распоряжении время (один час) они уединенно проводят в отдельных комнатах, где можно заниматься физическими упражнениями или просто прогуливаться. Также есть возможность позаниматься в бетонном помещении, которое выглядит как пустой плавательный бассейн.

Типичная камера в General Population Unit. Охрана ADX настолько уверена в безопасности своего объекта, что позволяет делать фотографии в камерах. Большинство из заключенных ежедневно находится по меньшей мере 23 часа в одиночном заключении в камерах 2,1&#215;3,7 м, оснащенных стальными дверями и решетками. Оставшееся в их распоряжении время (один час) они уединенно проводят в отдельных комнатах, где можно заниматься физическими упражнениями или просто прогуливаться. Также есть возможность позаниматься в бетонном помещении, которое выглядит как пустой плавательный бассейн.

Другой угол камеры. Заключенные редко видят друг друга и напрямую общаются только со своим тюремщиком. Общение с посетителями происходит для каждого заключенного в отдельной комнате через стекло. Религиозные службы проходят в часовне.

Другой угол камеры. Заключенные редко видят друг друга и напрямую общаются только со своим тюремщиком. Общение с посетителями происходит для каждого заключенного в отдельной комнате через стекло. Религиозные службы проходят в часовне.

За дверьми в камеру находятся еще одни — решетчатые, для взаимодействия охраны с заключенными. Большая часть камерной обстановки целиком сделана из литого бетона, включая стол, стул и койку. В каждой камере есть туалет, который перекрывают, если он засоряется, душ, оснащенный таймером (для предотвращения возможности затопления) и раковиной без крана, который считается потенциально опасным.

За дверьми в камеру находятся еще одни — решетчатые, для взаимодействия охраны с заключенными. Большая часть камерной обстановки целиком сделана из литого бетона, включая стол, стул и койку. В каждой камере есть туалет, который перекрывают, если он засоряется, душ, оснащенный таймером (для предотвращения возможности затопления) и раковиной без крана, который считается потенциально опасным.

Это сектор строгого режима (Control Unit), одна из самых охраняемых зон ADX наряду с сектором одиночных камер (Solitary Housing Unit). В дверях есть небольшое окошко. Комнаты также могут быть оборудованы зеркалом из полированной стали, прикрученным болтами к стене, электрическим освещением, радио и телевизором, показывающим развлекательные, образовательные и религиозные программы. Эти привилегии могут дароваться в случае отсутствия проступков.

Это сектор строгого режима (Control Unit), одна из самых охраняемых зон ADX наряду с сектором одиночных камер (Solitary Housing Unit). В дверях есть небольшое окошко. Комнаты также могут быть оборудованы зеркалом из полированной стали, прикрученным болтами к стене, электрическим освещением, радио и телевизором, показывающим развлекательные, образовательные и религиозные программы. Эти привилегии могут дароваться в случае отсутствия проступков.
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