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Важнейшие археологические находки, которые изменили историю

25.01.2017 05:46
Рейтинг 9.4

На сегодняшний день сделано огромное количество ценных открытий, которые позволяют прикоснуться к истории и приоткрыть завесу тайны разных ее периодов.

Терракотовая армия
Эти раскопки позволили ученым по-новому взглянуть на правление первого императора Китая. В 1947 году фермер из провинции Шиань копал колодец и обнаружил эту огромную армию. Она была зарыта прямо перед могилой великого императора Цинь Шихуанди, чтобы воины могли охранять его в загробном мире. Это огромное сооружение стало для исследователей показателем небывалой прогрессивности и гуманизма властителя, поскольку его предшественники предпочитали для «обустройства» в потустороннем мире закапывать вместе с собой живую армию. Удивительно, что несмотря на то что охраняющую армию обнаружили почти 60 лет назад, сама могила императора пока так и не найдена.

Терракотовая армия Эти раскопки позволили ученым по-новому взглянуть на правление первого императора Китая. В 1947 году фермер из провинции Шиань копал колодец и обнаружил эту огромную армию. Она была зарыта прямо перед могилой великого императора Цинь Шихуанди, чтобы воины могли охранять его в загробном мире. Это огромное сооружение стало для исследователей показателем небывалой прогрессивности и гуманизма властителя, поскольку его предшественники предпочитали для «обустройства» в потустороннем мире закапывать вместе с собой живую армию. Удивительно, что несмотря на то что охраняющую армию обнаружили почти 60 лет назад, сама могила императора пока так и не найдена.

Свитки Мертвого моря
Впервые были найдены старейшие фрагменты Библии. Целая коллекция древних манускриптов была найдена сразу в нескольких местах на северо-западном побережье Мертвого моря. Ученые выяснили, что эти свитки были созданы на 1 000 лет раньше самого старого манускрипта Ветхого Завета. Помимо этого, благодаря этим текстам мы теперь знаем, как складывалась жизнь в те далекие времена.

Свитки Мертвого моряВпервые были найдены старейшие фрагменты Библии. Целая коллекция древних манускриптов была найдена сразу в нескольких местах на северо-западном побережье Мертвого моря. Ученые выяснили, что эти свитки были созданы на 1 000 лет раньше самого старого манускрипта Ветхого Завета. Помимо этого, благодаря этим текстам мы теперь знаем, как складывалась жизнь в те далекие времена.

Бехистунская надпись
Описание исторических событий VI века до н. э. Эта надпись была обнаружена англичанином Робертом Шерли еще в 1598 году во время его дипломатической миссии в Персии. Она представляет собой многоязыковой текст, высеченный по приказу царя Дария Великого. Надписи на скале повествуют о событиях 523–521 годов до н. э. По этим надписям археологи лучше изучили такие известные цивилизации, как Месопотамия, Шумер, Аккада, Персия и Ассирия.

Бехистунская надпись Описание исторических событий VI века до н. э. Эта надпись была обнаружена англичанином Робертом Шерли еще в 1598 году во время его дипломатической миссии в Персии. Она представляет собой многоязыковой текст, высеченный по приказу царя Дария Великого. Надписи на скале повествуют о событиях 523–521 годов до н. э. По этим надписям археологи лучше изучили такие известные цивилизации, как Месопотамия, Шумер, Аккада, Персия и Ассирия.

Ущелье Олдувай
Это ущелье — территория сразу множества находок доисторического периода. Олдувай был обнаружен немецким энтомологом Вильгельмом Каттвинкелом в 1911 году: ученый буквально провалился прямо в ущелье во время охоты за бабочкой. Там были найдены 3 разных вида древних людей, включая австралопитека, человека умелого и человека прямоходящего, останки вымерших трехпалых лошадей гиппарионов.

Ущелье ОлдувайЭто ущелье — территория сразу множества находок доисторического периода. Олдувай был обнаружен немецким энтомологом Вильгельмом Каттвинкелом в 1911 году: ученый буквально провалился прямо в ущелье во время охоты за бабочкой. Там были найдены 3 разных вида древних людей, включая австралопитека, человека умелого и человека прямоходящего, останки вымерших трехпалых лошадей гиппарионов.

Храм Ангкор-Ват
Крупнейшее культовое сооружение в мире. Первые упоминания о громадных каменных сооружениях относятся еще к 1601 году. Тогда Марсело Рибандейро из Испании случайно наткнулся на странный храм Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи. Потом, не сумев разгадать тайну возникновения храма, о каменном сооружении все забыли больше чем на 200 лет. Храм Ангкор-Ват («город-храм») — самая большая культовая постройка в мире. Она представляет собой сложную 3-уровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов, увенчанную 5 башнями. Храм не зря называют душой кхмерского народа, ведь Ангкор с уверенностью можно назвать сердцем великой цивилизации.

Храм Ангкор-Ват Крупнейшее культовое сооружение в мире. Первые упоминания о громадных каменных сооружениях относятся еще к 1601 году. Тогда Марсело Рибандейро из Испании случайно наткнулся на странный храм Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи. Потом, не сумев разгадать тайну возникновения храма, о каменном сооружении все забыли больше чем на 200 лет. Храм Ангкор-Ват («город-храм») — самая большая культовая постройка в мире. Она представляет собой сложную 3-уровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов, увенчанную 5 башнями. Храм не зря называют душой кхмерского народа, ведь Ангкор с уверенностью можно назвать сердцем великой цивилизации.
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