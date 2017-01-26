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Причуды великих людей, которые заставят взглянуть на них с другой стороны

24.01.2017 23:40
Рейтинг 9.9

Быть гением не так-то просто, да и великим человеком не может стать каждый второй, возможно именно поэтому, если покопаться в биографии известных гениев, то можно обнаружить немало странностей в их поведении, а также причудливых привычек, которые несвойственны простым смертным. Некоторые из них никогда не носили носков, другие могли среди ночи помчаться на другой конец города, чтобы посмотреть на пожар, ну а третьи хранили у себя в столе сгнившие яблоки, объясняя это тем, что иначе они не могут работать.

Альберт Эйнштейн и носки
С гениями жить всегда непросто, но в одном жене Эйнштейна, несомненно, повезло: тот никогда не бегал по дому с классическим криком мужей: «Где мои носки?!» Неудивительно — он их просто не носил. Эта его странность стала доступной широким массам после того, как в 2006 году были опубликованы личные письма ученого, где он признавался: «Даже в самых торжественных случаях я обходился без носков и скрывал сие отсутствие цивилизованности под высокими ботинками». Более близкому кругу он объяснял, что не видит в носках необходимости, к тому же на них мгновенно образуются дырки.

Альберт Эйнштейн и носки С гениями жить всегда непросто, но в одном жене Эйнштейна, несомненно, повезло: тот никогда не бегал по дому с классическим криком мужей: «Где мои носки?!» Неудивительно — он их просто не носил. Эта его странность стала доступной широким массам после того, как в 2006 году были опубликованы личные письма ученого, где он признавался: «Даже в самых торжественных случаях я обходился без носков и скрывал сие отсутствие цивилизованности под высокими ботинками». Более близкому кругу он объяснял, что не видит в носках необходимости, к тому же на них мгновенно образуются дырки.

Иван Крылов и пожары
Не пропускал ни одного пожара. Чуть заслышав звуки набата, бросал все дела и спешил на место происшествия. Ради лицезрения зарева был способен вскочить ночью и отправиться на другой конец Петербурга, невзирая на погоду, усталость или нездоровье. Если друзьям надо было повидать Крылова, они знали, где его можно найти наверняка — там, где горит. Зная о таком пристрастии, его квартирный хозяин решил обезопаситься. Попросил подписать договор, в котором значилось, что в случае неосторожного обращения с огнем и возникновении по его вине пожара баснописец обязуется выплатить 60 000 руб. Иван Андреевич подписал, прибавив к цифре два нуля: «Для того чтобы вы были совершенно обеспечены, я вместо 60 000 руб. поставил 6 000 000. Это для вас будет хорошо, а для меня все равно, ибо я не в состоянии заплатить ни той, ни другой суммы».

Иван Крылов и пожары Не пропускал ни одного пожара. Чуть заслышав звуки набата, бросал все дела и спешил на место происшествия. Ради лицезрения зарева был способен вскочить ночью и отправиться на другой конец Петербурга, невзирая на погоду, усталость или нездоровье. Если друзьям надо было повидать Крылова, они знали, где его можно найти наверняка — там, где горит. Зная о таком пристрастии, его квартирный хозяин решил обезопаситься. Попросил подписать договор, в котором значилось, что в случае неосторожного обращения с огнем и возникновении по его вине пожара баснописец обязуется выплатить 60 000 руб. Иван Андреевич подписал, прибавив к цифре два нуля: «Для того чтобы вы были совершенно обеспечены, я вместо 60 000 руб. поставил 6 000 000. Это для вас будет хорошо, а для меня все равно, ибо я не в состоянии заплатить ни той, ни другой суммы».

Сальвадор Дали и краткий сон
К любому процессу подходил творчески. Даже из обычной сиесты устраивал шоу. «Послеполуденный отдых с ключом», как называл это Дали, проходил так. Герой перформанса садился в кресло, зажав в руке большой медный ключ. Под рукой ставилась перевернутая металлическая миска. Теперь в этом положении следовало заснуть — что, как ни странно, иногда удавалось. Рука разжималась, ключ с шумом падал, давая сигнал к концу отдыха. Действо отдавало мазохизмом, но Дали был доволен. Он утверждал, что столь краткий сон его невероятно освежает и вдохновляет — мало того, успевает одарить видениями. Как ни странно, рациональное зерно в подобной экстравагантности было с годами обнаружено. Ученые заметили, что, если разбудить человека в момент перехода из первой фазы сна во вторую, глубокую, он способен найти совершенно неожиданные решения проблем, казавшихся неразрешимыми.

Сальвадор Дали и краткий сон К любому процессу подходил творчески. Даже из обычной сиесты устраивал шоу. «Послеполуденный отдых с ключом», как называл это Дали, проходил так. Герой перформанса садился в кресло, зажав в руке большой медный ключ. Под рукой ставилась перевернутая металлическая миска. Теперь в этом положении следовало заснуть — что, как ни странно, иногда удавалось. Рука разжималась, ключ с шумом падал, давая сигнал к концу отдыха. Действо отдавало мазохизмом, но Дали был доволен. Он утверждал, что столь краткий сон его невероятно освежает и вдохновляет — мало того, успевает одарить видениями. Как ни странно, рациональное зерно в подобной экстравагантности было с годами обнаружено. Ученые заметили, что, если разбудить человека в момент перехода из первой фазы сна во вторую, глубокую, он способен найти совершенно неожиданные решения проблем, казавшихся неразрешимыми.

Александр Суворов и кукареку
Был эталонным жаворонком: ложился в 6 вечера и вставал до рассвета — в два-три часа ночи. Обливался холодной водой, с аппетитом завтракал, а дальше — чтоб одному не скучно было — проезжал по позициям, бодрым криком «кукареку!» призывая солдат к подъему. Спать предпочитал на сене. И к собственным чинам, и к начальству был равнодушен: запросто мог выйти к высоким гостям в спальном колпаке.

Александр Суворов и кукареку Был эталонным жаворонком: ложился в 6 вечера и вставал до рассвета — в два-три часа ночи. Обливался холодной водой, с аппетитом завтракал, а дальше — чтоб одному не скучно было — проезжал по позициям, бодрым криком «кукареку!» призывая солдат к подъему. Спать предпочитал на сене. И к собственным чинам, и к начальству был равнодушен: запросто мог выйти к высоким гостям в спальном колпаке.

Фридрих Шиллер и тухлые яблоки
Создавал себе своеобразные условия для творчества. Свидетелем того стал его друг Иоганн Гете, зашедший однажды навестить приятеля. Того не оказалась дома, и жена поэта попросила гостя подождать в рабочем кабинете. Гете расположился в кресле, но вдруг почувствовал отвратительный — до тошноты — запах: «Скоро обнаружился и его источник: в ящике стола у Шиллера лежала дюжина подпорченных яблок! Я позвал было слуг, чтобы они убрали безобразие, но мне сказали, что яблоки тут положены специально, что иначе хозяин и работать не может. Вернулся Фридрих и все это подтвердил!»

Фридрих Шиллер и тухлые яблоки Создавал себе своеобразные условия для творчества. Свидетелем того стал его друг Иоганн Гете, зашедший однажды навестить приятеля. Того не оказалась дома, и жена поэта попросила гостя подождать в рабочем кабинете. Гете расположился в кресле, но вдруг почувствовал отвратительный — до тошноты — запах: «Скоро обнаружился и его источник: в ящике стола у Шиллера лежала дюжина подпорченных яблок! Я позвал было слуг, чтобы они убрали безобразие, но мне сказали, что яблоки тут положены специально, что иначе хозяин и работать не может. Вернулся Фридрих и все это подтвердил!»
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