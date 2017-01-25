10 самых дорогих пород собак Рейтинг 9.6 Некоторые породы собак могут быть весьма дорогими. Это в определенной степени зависит от самой породы, местного спроса и предложения и прочих факторов, однако существуют определенные общие критерии, которые влияют на стоимость четвероногих. Вот 10 самых дорогих пород собак, которые не по карману большинству любителей животных. 10. Ирландский волкодав

Эта гигантская «конфетка» может выглядеть как оборотень из Гарри Поттера, хотя на самом деле ирландский волкодав является очень милым псом с характером тихой дворняжки и очень древней историей (7000 лет до н.э.). Огромных размеров собаки с милыми мордами отлично подходят для охраны дворовой территории, если бы не одно но… Стоимость щенка колеблется в районе 2000 долларов. 9. Ландсир

Собаки этой разновидности Ньюфаундленда считаются очень ласковыми, плюс к этому они являются отличными пловцами, у которых не капает из пасти слюна (что свойственно некоторым породам больших собак). Ландсир считается быстрой, неутомимой и легкообучаемой породой с шерстью, за которой легко ухаживать. Что ж, эти щенки также стоят не меньше 2000$ за штуку. 8. Норфолк терьер

Эти крошечные собаки абсолютно бесстрашны и иногда очень упрямы. Но их нельзя назвать агрессивными. На самом деле они просто стараются показать свою значимость с помощью лая, как и большинство собак маленьких пород. Щенки этих счастливых, уверенных в себе и лихих псов стоят примерно 2000$. Но если вы нуждаетесь в идеальном маленьком четвероногом друге, высокая цена не должна вас пугать. 7. Черный русский терьер

Этот нежный гигант, известный как черный русский терьер, является одаренным, послушным, ловким псом, который умеет отлично охранять как хозяина, так и территорию. И хотя он выглядит как типичный шотландский терьер, потенциала в нем гораздо больше, чем многие могут подумать. Кроме того, черный русский терьер отлично ладит с детьми и шикарно смотрится, что и объясняет среднюю стоимость щенка в 2000$. 6. Французский бульдог

Французский бульдог — собака-мечта для хозяина квартиры соответствующих размеров. Эта, на первый взгляд, вальяжная (кто-то может сказать ленивая) порода довольно игрива и легко поддается дрессировке. Как и любая маленькая, но сильная собака, она может быть немного упрямой. Тем не менее, совокупность всех ее положительных качеств оценивается в 2050$ за щенка. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ