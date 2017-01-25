10 самых выдающихся деревьев-рекордсменов мира

10. Самое старое дерево в мире, США
В этом лесу живут деревья, которым по 5 066 лет, а это значит, что они наблюдали за почти всей историей человеческой цивилизации. Если бы только деревья могли говорить, у этих нашлись бы для нас удивительные истории!
9. Самое высокое в мире дерево, США
Прозванная Гиперионом, эта секвойя выросла на 115.5 м, что выше знаменитой британской башни Биг Бен и Статуи свободы в Америке.
8. Самое широкое в мире дерево, Мексика
Когда-то считалось, что на этом фото изображено множество деревьев, сплетенных между собой, но тест ДНК доказал, что на самом деле перед нами один ствол диаметром в 9.38 м! Его не так просто обойти вокруг.
7. Самое объемное дерево в мире, США
Это Генерал Шерман (General Sherman) и он – секвойя, а также гордый владелец мирового рекорда среди самых крупных деревьев в мире. Этот титул Генерал получил за то, что занимает периметр в 31 м и возвышается над землей на 83 м. Этого дерева очень даже много, если можно так выразиться.
6. Самое жизнерадостное в мире дерево, Бахрейн
Прозванное Древом Жизни по справедливой причине, это дерево известно тем, что оно уже 400 лет снабжает водой все живое посреди бесплодной пустыни.