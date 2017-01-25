10 самых выдающихся деревьев-рекордсменов мира Рейтинг 9.3 Все деревья - великолепные растения, стоит только присмотреться, но некоторые из них выделяются особенно. Есть самые высокие в мире, есть самые низкие. Не важно, какой именно рекорд побили деревья из этого списка, все они достойны особенного внимания. 10. Самое старое дерево в мире, США

В этом лесу живут деревья, которым по 5 066 лет, а это значит, что они наблюдали за почти всей историей человеческой цивилизации. Если бы только деревья могли говорить, у этих нашлись бы для нас удивительные истории! 9. Самое высокое в мире дерево, США

Прозванная Гиперионом, эта секвойя выросла на 115.5 м, что выше знаменитой британской башни Биг Бен и Статуи свободы в Америке. 8. Самое широкое в мире дерево, Мексика

Когда-то считалось, что на этом фото изображено множество деревьев, сплетенных между собой, но тест ДНК доказал, что на самом деле перед нами один ствол диаметром в 9.38 м! Его не так просто обойти вокруг. 7. Самое объемное дерево в мире, США

Это Генерал Шерман (General Sherman) и он – секвойя, а также гордый владелец мирового рекорда среди самых крупных деревьев в мире. Этот титул Генерал получил за то, что занимает периметр в 31 м и возвышается над землей на 83 м. Этого дерева очень даже много, если можно так выразиться. 6. Самое жизнерадостное в мире дерево, Бахрейн

Прозванное Древом Жизни по справедливой причине, это дерево известно тем, что оно уже 400 лет снабжает водой все живое посреди бесплодной пустыни. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров