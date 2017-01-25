 
TOP 10

1 Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ - СМИ

2 Эротические ФОТО российских звезд возмутили администрацию отеля в Дубае

3 «Ла-Ла Ленд» сравнялся с «Титаником» по числу номинаций на «Оскар»

4 Грустная Мелания Трамп стала интернет-мемом

5 НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике

6 "Народ не любите?": Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире после конфликта в соцсетях

7 Россиянин взял сразу два "Порно-Оскара" на премии AVN Awards

8 Bloomberg: из-за санкций в России появился новый миллиардер (ФОТО)

9 Дочь Майкла Джексона рассказала свою версию гибели отца

10 Девочка из "Звонка" вылезла из телевизора, повергнув в ужас покупателей

Новости наших партнеров

10 самых выдающихся деревьев-рекордсменов мира

24.01.2017 20:48
Рейтинг 9.3

Все деревья - великолепные растения, стоит только присмотреться, но некоторые из них выделяются особенно. Есть самые высокие в мире, есть самые низкие. Не важно, какой именно рекорд побили деревья из этого списка, все они достойны особенного внимания.

10. Самое старое дерево в мире, США
В этом лесу живут деревья, которым по 5 066 лет, а это значит, что они наблюдали за почти всей историей человеческой цивилизации. Если бы только деревья могли говорить, у этих нашлись бы для нас удивительные истории!

10. Самое старое дерево в мире, США В этом лесу живут деревья, которым по 5 066 лет, а это значит, что они наблюдали за почти всей историей человеческой цивилизации. Если бы только деревья могли говорить, у этих нашлись бы для нас удивительные истории!

9. Самое высокое в мире дерево, США
Прозванная Гиперионом, эта секвойя выросла на 115.5 м, что выше знаменитой британской башни Биг Бен и Статуи свободы в Америке.

9. Самое высокое в мире дерево, США Прозванная Гиперионом, эта секвойя выросла на 115.5 м, что выше знаменитой британской башни Биг Бен и Статуи свободы в Америке.

8. Самое широкое в мире дерево, Мексика
Когда-то считалось, что на этом фото изображено множество деревьев, сплетенных между собой, но тест ДНК доказал, что на самом деле перед нами один ствол диаметром в 9.38 м! Его не так просто обойти вокруг.

8. Самое широкое в мире дерево, Мексика Когда-то считалось, что на этом фото изображено множество деревьев, сплетенных между собой, но тест ДНК доказал, что на самом деле перед нами один ствол диаметром в 9.38 м! Его не так просто обойти вокруг.

7. Самое объемное дерево в мире, США
Это Генерал Шерман (General Sherman) и он – секвойя, а также гордый владелец мирового рекорда среди самых крупных деревьев в мире. Этот титул Генерал получил за то, что занимает периметр в 31 м и возвышается над землей на 83 м. Этого дерева очень даже много, если можно так выразиться.

7. Самое объемное дерево в мире, США Это Генерал Шерман (General Sherman) и он – секвойя, а также гордый владелец мирового рекорда среди самых крупных деревьев в мире. Этот титул Генерал получил за то, что занимает периметр в 31 м и возвышается над землей на 83 м. Этого дерева очень даже много, если можно так выразиться.

6. Самое жизнерадостное в мире дерево, Бахрейн
Прозванное Древом Жизни по справедливой причине, это дерево известно тем, что оно уже 400 лет снабжает водой все живое посреди бесплодной пустыни.

6. Самое жизнерадостное в мире дерево, Бахрейн Прозванное Древом Жизни по справедливой причине, это дерево известно тем, что оно уже 400 лет снабжает водой все живое посреди бесплодной пустыни.
1-56-10далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга