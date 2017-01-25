Десять самых экономичных автомобилей в мире

1. Geo Metro
Быть может Geo Metro не самый современный автомобиль, однако установленный в него трехцилиндровый двигатель делает его одним из самых экономичных. Уровень потребления топлива составляет 5 литров на 100 километров.
2. Volkswagen Rabbit Diesel
Дизельный Volkswagen Rabbit Diesel от 1979 года потребляет всего 4.9 литра топлива на 100 км. В своем классе это один из самых экономичных автомобилей. И самый экономичный автомобиль на свой год производства.
3. Citroën AX
Не самый стильный автомобиль Citroën AX также отличается низким потреблением топлива. На сотню километров придется потратить всего 4.8 литра дизельного топлива. Есть бензинная версия этой машины, однако потребляет она больше.
4. Toyota Prius
Гибридный автомобиль Toyota Prius выпускаемый исключительно на заводах Китая и Японии «кушает» 4.7 литра. Характерная особенность всей линейки этого авто в том, что в ней отсутствует возможность холостого хода.
5. Honda Insight
Весьма непопулярная на момент создания Honda Insight оказалась одной из самых экономичных машин этой компании. Потребление топлива составляет 4.4 литра. Машина отличается специфическим дизайном и не очень удобным салоном.