Десять самых экономичных автомобилей в мире Рейтинг 9.5 Иметь автомобиль, под капотом которого около 700 лошадиных сил, наверное, приятно, правда, владелец такого автомобиля будет рад тому, сколько топлива расходует его машина. В нашем обзоре 10-ка автомобилей, которые станут идеальным выбором для тех, кого интересуют экономичные авто. 1. Geo Metro

Быть может Geo Metro не самый современный автомобиль, однако установленный в него трехцилиндровый двигатель делает его одним из самых экономичных. Уровень потребления топлива составляет 5 литров на 100 километров. 2. Volkswagen Rabbit Diesel

Дизельный Volkswagen Rabbit Diesel от 1979 года потребляет всего 4.9 литра топлива на 100 км. В своем классе это один из самых экономичных автомобилей. И самый экономичный автомобиль на свой год производства. 3. Citroën AX

Не самый стильный автомобиль Citroën AX также отличается низким потреблением топлива. На сотню километров придется потратить всего 4.8 литра дизельного топлива. Есть бензинная версия этой машины, однако потребляет она больше. 4. Toyota Prius

Гибридный автомобиль Toyota Prius выпускаемый исключительно на заводах Китая и Японии «кушает» 4.7 литра. Характерная особенность всей линейки этого авто в том, что в ней отсутствует возможность холостого хода. 5. Honda Insight

Весьма непопулярная на момент создания Honda Insight оказалась одной из самых экономичных машин этой компании. Потребление топлива составляет 4.4 литра. Машина отличается специфическим дизайном и не очень удобным салоном. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров