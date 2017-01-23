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10 островов, которые могут "вспыхнуть" в любой момент

22.01.2017 22:14
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После Второй мировой войны в мире сложился новый международный порядок, направленный на мирное урегулирование международных споров. Несмотря на произошедшие в мире перемены, в некоторых регионах планеты по-прежнему сохраняются и обостряются территориальные споры, грозящие перерасти в вооруженные конфликты и локальные войны.

Остров Ганса
Территориальный спор: Канада и Дания
Долгие годы Канада и Дания никак не могли поделить этот маленький необитаемый остров в самом центре пролива Кеннеди. Спор восходит к 1980-ым годам, когда военные моряки обеих стран оставляли на острове бутылки из-под спиртного, отмечая, таким образом, свои территории. Этот период вошел в историю под именем «Бутылочной войны». Напряжение возросло в начале 2000-х, когда датчане установили на острове флаг своей страны, чем безумно разозлили канадцев. В июле 2005 года военно-морской флот Канады ответил тем, что спустил флаг «неприятеля» и установил флагшток с канадским кленовым листком. В 2012 году обе стороны пришли к поистине соломонову решению поделить остров на две равные части.

Остров Ганса Территориальный спор: Канада и Дания Долгие годы Канада и Дания никак не могли поделить этот маленький необитаемый остров в самом центре пролива Кеннеди. Спор восходит к 1980-ым годам, когда военные моряки обеих стран оставляли на острове бутылки из-под спиртного, отмечая, таким образом, свои территории. Этот период вошел в историю под именем «Бутылочной войны». Напряжение возросло в начале 2000-х, когда датчане установили на острове флаг своей страны, чем безумно разозлили канадцев. В июле 2005 года военно-морской флот Канады ответил тем, что спустил флаг «неприятеля» и установил флагшток с канадским кленовым листком. В 2012 году обе стороны пришли к поистине соломонову решению поделить остров на две равные части.

Острова Сенкаку (Япония) / Дяоюйдао (Китай)
Территориальный спор: Китай и Япония
Сенкаку находятся под управлением Японии с 1895 года, но китайское правительство утверждает, что владеет ими с 14 века. В 2010 году около островов столкнулись китайское рыболовное судно и японский катер береговой охраны, создав серьезный дипломатический прецедент. Чуть позже обе азиатские сверхдержавы обнародовали официальные документы, обосновывающие их требования. 22 апреля на встрече глав азиатских и африканских стран в Индонезии, президент Китая, Си Цзиньпин, и премьер-министр Японии, Синдзо Абэ, провели 30-минутный диалог. В ходе него, вопрос о судьбе островов, вероятно, поднят не был, но, возможно, эта встреча поможет благополучно разрешить его в будущем.

Острова Сенкаку (Япония) / Дяоюйдао (Китай) Территориальный спор: Китай и Япония Сенкаку находятся под управлением Японии с 1895 года, но китайское правительство утверждает, что владеет ими с 14 века. В 2010 году около островов столкнулись китайское рыболовное судно и японский катер береговой охраны, создав серьезный дипломатический прецедент. Чуть позже обе азиатские сверхдержавы обнародовали официальные документы, обосновывающие их требования. 22 апреля на встрече глав азиатских и африканских стран в Индонезии, президент Китая, Си Цзиньпин, и премьер-министр Японии, Синдзо Абэ, провели 30-минутный диалог. В ходе него, вопрос о судьбе островов, вероятно, поднят не был, но, возможно, эта встреча поможет благополучно разрешить его в будущем.

Парасельские острова
Территориальный спор: Китай и Вьетнам
Парасельские острова – это архипелаг, состоящий из 30 небольших необитаемых островов, равноудаленных от Китая и Вьетнама. До 1974 года части архипелага принадлежали этим странам, пока и без того напряженные отношения не переросли в вооруженный конфликт, в ходе которого погиб 71 военнослужащий. С тех пор все острова принадлежат Китаю, а Вьетнам пытается это оспаривать. 16 апреля стало известно, что Китай строит на Парасельских островах взлетно-посадочную полосу. Это обстоятельство возмутило США и встревожило соседей Китая.

Парасельские острова Территориальный спор: Китай и Вьетнам Парасельские острова – это архипелаг, состоящий из 30 небольших необитаемых островов, равноудаленных от Китая и Вьетнама. До 1974 года части архипелага принадлежали этим странам, пока и без того напряженные отношения не переросли в вооруженный конфликт, в ходе которого погиб 71 военнослужащий. С тех пор все острова принадлежат Китаю, а Вьетнам пытается это оспаривать. 16 апреля стало известно, что Китай строит на Парасельских островах взлетно-посадочную полосу. Это обстоятельство возмутило США и встревожило соседей Китая.

Острова Чагос
Территориальный спор: Великобритания и Маврикий
Острова Чагос являются группой из семи атоллов, включающих более 60 островов в Индийском океане. До 18-го века острова входили в состав африканского островного государства Маврикий, а потом на них начали прибывать французские колонисты. В 1810 году французы уступили права на острова Великобритании, решившей сформировать британскую территорию в Индийском океане. В 1971 году британцы сдали в аренду Соединенным Штатам атолл Диего-Гарсия, чтобы те построили там военную базу и выгнали местных жителей с этого единственного обитаемого участка островов Чагос. В 2010 году британское правительство объявило архипелаг морским заповедником, очевидно, чтобы пресечь попытки местных жителей вернуться на острова. Маврикий в свою очередь предъявил обвинения Соединенному королевству в соответствии с Конвенцией ООН. В настоящее время дело дошло до международного арбитражного суда, где представители обоих государств отвечают перед трибуналом ООН на закрытых слушаниях о законности морского заповедника.

Острова Чагос Территориальный спор: Великобритания и Маврикий Острова Чагос являются группой из семи атоллов, включающих более 60 островов в Индийском океане. До 18-го века острова входили в состав африканского островного государства Маврикий, а потом на них начали прибывать французские колонисты. В 1810 году французы уступили права на острова Великобритании, решившей сформировать британскую территорию в Индийском океане. В 1971 году британцы сдали в аренду Соединенным Штатам атолл Диего-Гарсия, чтобы те построили там военную базу и выгнали местных жителей с этого единственного обитаемого участка островов Чагос. В 2010 году британское правительство объявило архипелаг морским заповедником, очевидно, чтобы пресечь попытки местных жителей вернуться на острова. Маврикий в свою очередь предъявил обвинения Соединенному королевству в соответствии с Конвенцией ООН. В настоящее время дело дошло до международного арбитражного суда, где представители обоих государств отвечают перед трибуналом ООН на закрытых слушаниях о законности морского заповедника.

Остров Калеро
Территориальный спор: Никарагуа и Коста-Рика
Никарагуа и Коста-Рика вот уже на протяжении двух веков оспаривают друг у друга права на владение островом Калеро. В ноябре 2010 года Никарагуа вновь заявили свои права на остров, обосновав свои претензии на картах Google, по ошибке маркировавших Калеро как часть Никарагуа. В 2011 году Международный суд ООН постановил, что обе страны обязаны воздержаться от размещения на острове гражданских лиц и сил безопасности, но Коста-Рика может отправлять туда экспедиции, занимающиеся вопросами экологии. С тех пор напряжение между двумя центральноамериканскими странами только возрастает. Масло в огонь добавляют взаимные обвинения о незаконном вторжении на остров.

Остров Калеро Территориальный спор: Никарагуа и Коста-Рика Никарагуа и Коста-Рика вот уже на протяжении двух веков оспаривают друг у друга права на владение островом Калеро. В ноябре 2010 года Никарагуа вновь заявили свои права на остров, обосновав свои претензии на картах Google, по ошибке маркировавших Калеро как часть Никарагуа. В 2011 году Международный суд ООН постановил, что обе страны обязаны воздержаться от размещения на острове гражданских лиц и сил безопасности, но Коста-Рика может отправлять туда экспедиции, занимающиеся вопросами экологии. С тех пор напряжение между двумя центральноамериканскими странами только возрастает. Масло в огонь добавляют взаимные обвинения о незаконном вторжении на остров.
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