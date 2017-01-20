Самые экстремальные поселения, где живут люди Рейтинг 9.5 С давних времен люди предпочитали селиться в местах, расположенных вблизи естественных водоемов. Для строительства городов в основном выбирались широкие низины, а также берега рек и озер. Но для отдельных народов в приоритете была не столько вода, сколько наличие ценных ресурсов или собственная безопасность. Свои жилища они обустраивали и в районах со сложными климатическими условиями и в таких местах, куда недругам было бы сложно добраться. Их домом стали дремучие джунгли, изолированные острова и самые холодные и жаркие места на планете. Несмотря на то, что у их потомков есть возможность переехать в более комфортную для жизни часть света, по определенным причинам жители не хотят покидать свои дома, продолжая как и их предки приспосабливаться к весьма экстремальным условиям для жизни. Остров Ява, Индонезия

Вулкан Мерапи является самым активным из 128 вулканов Индонезии. Небольшие извержения происходят около 2-х раз в год, крупные — каждые 7 лет. Последнее такое извержение, произошедшее в 2010 году, унесло жизни 353 человек. У подножия вулкана живут примерно 500 000 индонезийцев. Ла-Ринконада, Перу

Город расположен в Андах на высоте около 5100 м над уровнем моря. Это самый высокий населенный пункт на планете. Переселяться в эту экстремальную местность люди стали из-за залежей золотой руды. В городе слабо развита система канализации и сточных вод, при этом население Ла-Риконады продолжает неуклонно расти. В 2009 году в городе проживало около 30 тыс. человек. Мотуо, Китай

С внешним миром место соединяет 200-метровый подвесной мост. Все другие дороги были либо уничтожены горными лавинами, либо селями. Буддисты считают место священной землей. Население Мотуо составляет 10 000 жителей. Черапунджи, Индия

Черапунджи — одно из самых дождливых и влажных мест на Земле. Среднее количество осадков составляет 12 000 мм в год. Из-за обильных дождей местные почвы имеют низкую плодородность. Численность городка составляет чуть более 10 тысяч человек. Сан-Педро-де-Атакама, Чили

Пустыня Атакама является самой сухой пустыней на Земле. В среднем в год здесь выпадает 10 мм осадков. Растительности, как и обитателей, в пустыне крайне мало, а местами она и вовсе отсутствует. Несмотря на суровость условий, посреди пустыни расположен городок Сан-Педро-де-Атакама, в котором проживает около 5000 человек. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ