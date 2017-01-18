11 абсолютно безвредных животных, которых люди боятся до смерти

Молочная змея
Люди часто путают молочных змей с их ядовитыми двойниками - коралловыми змеями, именно из-за них они и получили плохую репутацию. На самом деле молочные змеи абсолютно не ядовиты и безвредны для человека. Просто запомните, черные полосы рядом с белыми - всё в порядке, черные полосы рядом с желтыми - у вас серьезные проблемы.
Ай-ай или мадагаскарская руконожка
Без сомнения, ай-ай выглядит как страшный тролль, готовый высосать вашу кровь до последней капли. На самом деле мадагаскарские руконожки, это последнее что вам стоит бояться в своей жизни. Они полностью ручные животные и даже не имеют когтей.
Голый землекоп
Голые землекопы, являются одни из самых отвратительных животных в мире. К счастью, эти лысые уродцы практически не появляются на поверхности земли (именно поэтому у них такой непрезентабельный вид), но даже если они это сделают, то они просто-напросто даже не увидят вас, ведь они слепы, точно также как и кроты. Вы боитесь кротов?
Тарантул
Тарантулы - самые большие пауки в мире, имеющие самые большие клыки. Но на самом деле, им глубоко плевать на людей. В отличии от множества других ультра-ядовитых пауков, укус тарантула для вас будет даже менее болезненным, чем укус обычной осы.
Летучие мыши
Известные своими острыми клыками и тем, что с помощью них они пьют по ночам кровь своих жертв, эти трансильванские кровососы предпочитают пить кровь коз и прочего домашнего скота, нежели вашу.