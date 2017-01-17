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10 актеров, которые отказались от успешных ролей в легендарных фильмах

16.01.2017 17:13
Рейтинг 9.8

Можете ли вы представить себе темнокожего Нео из "Матрицы"? Или Майкла Карлеоне, которого бы играл не итальянец? Вписался бы Леонардо Ди Каприо в "Звездные войны"? Знакомые нам фильмы могли бы выглядеть совсем не так, как мы привыкли их видеть, если бы в свое время некоторые актеры не отказались от предложенных им ролей.

Джон Траволта в роли Форреста Гампа ("Форрест Гамп")
Джону Траволте пришлось выбирать между ролью в "Криминальном чтиве" и в "Форресте Гампе." Трудно сказать, почему актер решил отказаться от главной роли в пользу второстепенной, возможно, потому что герой Винсент Вега показался ему просто ближе. Так или иначе, обе роли были в итоге номинированы на Оскар, но золотая статуэтка досталась только Хенксу.

Джон Траволта в роли Форреста Гампа ("Форрест Гамп") Джону Траволте пришлось выбирать между ролью в "Криминальном чтиве" и в "Форресте Гампе." Трудно сказать, почему актер решил отказаться от главной роли в пользу второстепенной, возможно, потому что герой Винсент Вега показался ему просто ближе. Так или иначе, обе роли были в итоге номинированы на Оскар, но золотая статуэтка досталась только Хенксу.

Хью Джекман в роли агента Джеймса Бонда ("Казино Рояль")
Безусловно, роль агента 007 была бы успешной, в этом даже сомневаться не приходится. Но с другой стороны, все актеры, которые до этого играли в этом шпионском боевике, навсегда остались в памяти зрителей как "Джемсы Бонды." Хью Джекман решил выбрать для себя другой образ и сыграл в том году в ролиРосомахи в «Людях Икс».

Хью Джекман в роли агента Джеймса Бонда ("Казино Рояль") Безусловно, роль агента 007 была бы успешной, в этом даже сомневаться не приходится. Но с другой стороны, все актеры, которые до этого играли в этом шпионском боевике, навсегда остались в памяти зрителей как "Джемсы Бонды." Хью Джекман решил выбрать для себя другой образ и сыграл в том году в ролиРосомахи в «Людях Икс».

Шон Коннери в роли Гендальфа (трилогия "Властелин Колец")
Шон Коннери был главным претендентом на роль волшебника из "Властелина колец," но актер отказался от этой роли, потому что "не понял сценария." Вместо этого Гендальфа сыграл Иэн МакКеллен, который получил за эту роль две номинации Оскара.

Шон Коннери в роли Гендальфа (трилогия "Властелин Колец") Шон Коннери был главным претендентом на роль волшебника из "Властелина колец," но актер отказался от этой роли, потому что "не понял сценария." Вместо этого Гендальфа сыграл Иэн МакКеллен, который получил за эту роль две номинации Оскара.

Леонардо ДиКаприо в роли Энакина Скайуокера ("Звёздные войны")
Несмотря на всю драматичность истории Энакина Скайуокера, Леонардо ДиКаприо эта роль показалась несколько плосковатой и недостаточно серьезной. Возможно, актер думал наперед и хотел выбрать исключительно потенциально оскароносного персонажа, но так или иначе, он отказался от участия в съемках фильма "Звёздные войны: Атака клонов" и снялся вместо этого в "Бандах Нью-Йорка."

Леонардо ДиКаприо в роли Энакина Скайуокера ("Звёздные войны") Несмотря на всю драматичность истории Энакина Скайуокера, Леонардо ДиКаприо эта роль показалась несколько плосковатой и недостаточно серьезной. Возможно, актер думал наперед и хотел выбрать исключительно потенциально оскароносного персонажа, но так или иначе, он отказался от участия в съемках фильма "Звёздные войны: Атака клонов" и снялся вместо этого в "Бандах Нью-Йорка."

Мег Райан в роли Вивиан ("Красотка")
Кроме Мег Райан, от роли Вивиан отказались еще и Вайнона Райдер, и Дэрил Ханна. Никому из них не нравилась идея, что проститутка может "выбиться в люди," благодаря богатому мужчине. Такой фильм был явно чреват недовольством феминистического движения, уж лучше не рисковать. А вот Джулия Робертс решила, что риск оправдан - и не прогадала.

Мег Райан в роли Вивиан ("Красотка") Кроме Мег Райан, от роли Вивиан отказались еще и Вайнона Райдер, и Дэрил Ханна. Никому из них не нравилась идея, что проститутка может "выбиться в люди," благодаря богатому мужчине. Такой фильм был явно чреват недовольством феминистического движения, уж лучше не рисковать. А вот Джулия Робертс решила, что риск оправдан - и не прогадала.
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