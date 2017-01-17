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Самые жуткие аномальные болезни, которыми подвержен человек

16.01.2017 16:26
Рейтинг 9.9

Подобные фото вызывают шок и ужас с давних времен и по наши дни. Страшные болезни и мутации были и вчера и, к сожалению, сегодня. Просим особо восприимчивых людей просматривать подборку с осторожностью.

Прогерия (синдром Хатчинсона–Гилфорда)
Встречается у одного ребенка из 8 миллионов. Для этого заболевания характерны необратимые изменения кожи и внутренних органов, вызванные преждевременным старением организма.

Прогерия (синдром Хатчинсона–Гилфорда) Встречается у одного ребенка из 8 миллионов. Для этого заболевания характерны необратимые изменения кожи и внутренних органов, вызванные преждевременным старением организма.

В настоящее время в мире зафиксировано не более 80 случаев прогерии. Средняя продолжительность жизни людей с подобной мутацией - 13 лет. Большинство источников указывают возраст смерти от 7 до 27 лет, при этом случаи достижения совершеннолетия очень редки.

В настоящее время в мире зафиксировано не более 80 случаев прогерии. Средняя продолжительность жизни людей с подобной мутацией - 13 лет. Большинство источников указывают возраст смерти от 7 до 27 лет, при этом случаи достижения совершеннолетия очень редки.

Установлено, что прогерия связана с молекулярными изменениями, которые характерны для нормального старения, такими как нестабильность генома, уменьшение длины теломер и нарушение гомеостаза стволовых клеток.

Установлено, что прогерия связана с молекулярными изменениями, которые характерны для нормального старения, такими как нестабильность генома, уменьшение длины теломер и нарушение гомеостаза стволовых клеток.

Эти данные вместе с генетическими исследованиями продолжительности жизни привели к гипотезе, согласно которой при синдромах прогерии ускоряется ряд патологических изменений, которые обычно управляют обычным процессом старения.

Эти данные вместе с генетическими исследованиями продолжительности жизни привели к гипотезе, согласно которой при синдромах прогерии ускоряется ряд патологических изменений, которые обычно управляют обычным процессом старения.

Упоминание о синдроме Хатчинсона–Гилфорда встречается в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008). В нем рассказывается о человеке, который родился старым. Однако, в отличие от реальных больных прогерией, главный герой кинокартины с возрастом молодел.

Упоминание о синдроме Хатчинсона–Гилфорда встречается в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008). В нем рассказывается о человеке, который родился старым. Однако, в отличие от реальных больных прогерией, главный герой кинокартины с возрастом молодел.
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