Вундеркинды нашего времени: 12 самых молодых выпускников ВУЗов Рейтинг 8.8 Для большинства людей учеба в ВУЗе – своего рода ступенька во взрослую жизнь, переход от пубертата к зрелости. Но иногда встречаются уникальные студенты, вставшие на эту ступеньку в таком юном возрасте, что их еще и подростками-то назвать нельзя. Учебная программа ВУЗа достаточно сложна даже для взрослого, и если ее с легкостью осваивает десятилетка – он должен обладать поистине удивительными способностями! Джейкоб Барнетт (1998 г. р.)

В возрасте двух лет врачи поставили Джейкобу диагноз «аутизм», сказав, что он вряд ли научится нормально говорить, читать и писать. Его отправили в учебный центр для детей с особенностями развития, а затем в коррекционный класс школы. Однако родители увидели, что упрощенная программа раздражает сына, и решили перевести его на домашнее обучение. В 8 лет мать забрала Джейкоба из коррекционного класса и начала водить на университетские лекции по математике, астрономии и физике. Изучив школьный курс математики за 2 недели, в 10 лет мальчик поступил в университет Индианы и начал изучать физику конденсированных сред. Еще до поступления в ВУЗ, в 9 лет, Джейкоб приступил к работе над собственной, расширенной теорией относительности, в 13 лет опубликовал эту работу и она была высоко оценена профессионалами. В 15 лет Джейкоб поступил в Perimeter Institute for Theoretical Physics в Канаде, где защитил кандидатскую диссертацию. Его IQ – более 170 баллов и он демонстрирует невероятные способности в области математики, астрофизики и теоретической физики. Ему даже прочат Нобелевскую премию! Неплохо для человека с синдромом Аспергера, который до сих пор с трудом завязывает шнурки. Акрит Ясвал (1993 г. р.)

Акрит начал ходить и говорить одновременно – в десятимесячном возрасте, а читать и писать научился уже к двум годам и в пять лет цитировал Шекспира. В 4 года он уже увлекался медициной, химией и физикой и читал серьезные научные труды. Акрит прославился на весь мир в семилетнем возрасте, когда провел медицинскую операцию соседней девочке – у нее не двигались пальцы на руке после серьезного ожога, и он сумел разделить их, блестяще справившись с задачей. В 12 лет юного гения приняли в медицинский колледж, а сейчас он работает над диссертацией по биохимии. У Акрита есть мечта – изобрести лекарство от рака, и он упорно над этим работает. Его IQ составляет 146 баллов. Майкл Кирни (1984 г. р.)

Майкл родился раньше срока, и врачи предупредили родителей, что ребенок может отставать в развитии от сверстников. Однако они очень ошиблись. Позже Майклу поставили диагноз СДВГ, но родители отказались лечить его предложенным врачами риталином (психостимулятором). То, что их сын особенный, родители поняли, когда в четырехмесячном возрасте он начал задавать им вопросы вроде «А что сегодня на ужин?». В 8 месяцев он научился читать и стал фанатом телевизионных интеллектуальных шоу. В 4 года Майкл прошел диагностический тест по программе математики и набрал высший балл. Программу средней школы осилил за год и закончил ее в возрасте шести лет, а затем поступил в колледж по специальности «геология» и окончил его в 8 лет. В 10 лет Майкл получил степень бакалавра в области антропологии Университета Южной Алабамы и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой выпускник университета в мире. В 14 лет он окончил университет Теннесси со степенью магистра в области биохимии. А его любовь к телевизионным шоу привела к тому, что он несколько раз участвовал в таких играх, как «Кто хочет стать миллионером?», и каждый раз уходил с большим выигрышем. Его IQ – более 200 баллов. Моше Кай Кавалин (1998 г. р.)

Мать Моше – китаянка, отец – эмигрировавший в США еврей. Моше начал учиться в возрасте двух лет, в четыре уже знал простую математику, в семь изучил тригонометрию, в восемь поступил в колледж, а в 11 лет закончил его. Затем он продолжил учебу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), где получил диплом бакалавра по математике. Вначале он хотел изучать астрофизику, но затем всерьез заинтересовался криптографией и информатикой, и когда писал свой магистерский диплом по кибербезопасности, получил приглашение работать в NASA. Моше очень скромен, не любит обсуждать свой IQ и не любит, когда его называют гением. Он говорит, что нужно просто упорно работать и чего-то добиваться. Его цель – основать собственную компанию в сфере кибербезопасности. Алия Сабур (1989 г. р.)

Алия научилась читать, когда ей было всего 8 месяцев. Когда перед школой Алия проходила тест на определение IQ, результаты зашкалили. Уже к четвертому классу показала настолько выдающиеся успехи, что сразу после начальной школы в возрасте 10 лет поступила в университет Стоуни-Брук (штат Нью-Йорк) на факультет математики и с отличием окончила его в 14 лет, получив степень бакалавра. Затем поступила в Дрексельский университет (штат Филадельфия) и получила там докторскую степень по научно-инженерной специальности. В 19 лет Алия стала самым молодым в мире профессором в Университете Конкук в Сеуле (Южная Корея). А еще она виртуозно играет на кларнете и имеет черный пояс по тхэквондо. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров