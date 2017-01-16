Самые резонансные снимки 2016 года по версии ВВС Рейтинг 9.5 Британская организация ВВС выбрала снимки, которые облетели все мировые СМИ и имели большой резонанс в социальных сетях в 2016 году. Пятилетний сирийский мальчик Омран Дакниш, спасённый из разрушенного бомбардировками здания в Алеппо, Сирия. Эта фотография оказалась в центре внимания СМИ и вызвала сострадание у пользователей социальных сетей во всём мире. Ошеломлённая сторонница кандидата на пост президента США Дональда Трампа, не ожидавшая увидеть своего кумира со столь близкого расстояния, на встрече в рамках предвыборной кампании в Лоуэлле, штат Массачусетс. Трамп присоединился к президентской гонке с невысокими шансами на победу, но шаг за шагом добился успеха. Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама получили приглашение станцевать танго во время своего визита в Аргентину, март 2016 года. Медсестра из Нью-Йорка Ишия Эванс (Ieshia Evans) на акции протеста, вспыхнувшей после убийства полицией безоружных чернокожих мужчин, в городе Батон-Руж в штате Луизиана, США, 9 июля 2016 года. После того, как эта фотография облетела СМИ, Ишия Эванс стала иконой движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих. Жители Нью-Йорка и гости города наблюдают Манхэттенхендж, 11 июля 2016 года. 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров