Самые невероятные селфи российских смельчаков Рейтинг 9.1 Охотники за адреналином есть практически во всех странах мира. Они прыгают с мостов с парашютом, карабкаются на стеклянные крыши зданий, смело смотрят вниз с высоты, на которой у любого нормального человека закружится голова. Но даже на фоне экстремалов российские смельчаки стоят особняком. На их трюки, замерев, смотрит весь мир. Для каждого из этих ребят повиснуть на вершине небоскреба или загорать на краю крыши – самое привычное дело! Анжела Николау: там, где голуби боятся присесть

Что делает на отдыхе 20-летняя девушка? Нет, не загорает на пляже и не занимается шоппингом. Она лезет на самую высокую крышу, которая только есть в досягаемости! Это фото сделано на декоративной скульптуре, украшающей высотное здание в Испании. Камеру держит Иван – бойфренд Анжелы, разделяющий ее увлечения. Судя по развевающимся волосам девушки, ветер наверху нешуточный. Но ее это явно не смущает! Мустанг: доверие к людям

Знаменитый руфер Мустанг, без сомнения, верит в себя, свою ловкость и способность удержаться на самой шаткой конструкции. Правда, насколько он уверен в своих инженерных знаниях, мы не в курсе. Между тем, забираясь на подобные сварные металлические конструкции, ему стоило бы знать хотя бы об особенностях процесса сварки. К примеру, если температура, при которой сваривались эти балки, была недостаточно высокой, они могут обломиться по шву при каждом его шаге. Но его это, судя по всему не смущает: он смело и уверенно смотрит в камеру, стоя на тонкой металлической трубе. Одно слово – сорви-голова! Ярослав Колчин: к горизонту

Руфер Ярослав Колчин любит большие города с небоскребами – такие, как Нью-Йорк или Гонконг. Там его самоубийственные селфи получаются наиболее впечатляющими – как, например, это, на фоне большой группы небоскребов. Его снимки настолько поражают, что кое-кто всерьез подозревает его в использовании фотошопа. Впрочем, даже его недоброжелатели не сумели найти этому доказательств. Колчина не раз арестовывали за то, что он забирался туда, куда по закону забираться запрещено. Но это не имеет для него никакого значения: высота – его образ жизни! Кирилл Орешкин: как это ему удалось?

Разместив это фото на своем сайте, руфер Кирилл Орешкин не стал в точности указывать, на каком здании сделан снимок. По-видимому, забираться туда запрещено законом, и Кирилл решил не нарываться на неприятности с правоохранительными органами. Судя по пейзажу, речь идет о какой-то из московских высоток. А вот что отлично видно даже на этом снимке – так это то, что декоративный шпиль, на вершине которого фотографируется Орешкин, – абсолютно гладкий, так, что даже зацепиться не за что. Каким образом он сумел забраться туда, а потом слезть обратно – загадка, нарушающая законы гравитации. Анжела Николау – на острие

Смелость этой девушки невероятна! Она стоит в вышине, на маленькой плозадке, которую не окружают ни перила, ни поручни. К тому же, судя по всему, там дует довольно сильный ветер. А маленькая и легкая Анжела, кажется, даже не думает о необходимости взяться хоть за какую-нибудь опору, чтобы удержаться! 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров