«Твин Пикс»: актеры культового сериала тогда и сейчас Рейтинг 9.3 Хорошая новость для всех тех, кто смотрел и полюбил культовый сериал «Твин Пикс»: первые две серии нового сезона выйдут в эфире американского телеканала Showtime 21 мая 2017 года. В новом сезоне планируется 18 серий, которые будут показаны раз в неделю, однако третий и четвертый эпизоды выложат на онлайн-платформу телеканала сразу после премьеры. Американский драматический сериал режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс» был представлен 12 апреля 1990 года. Первый сезон включал восемь серий, в том числе пилотную, однако история показалась зрителям настолько захватывающей, что было решено снять еще один сезон. В 1992 году состоялась премьера приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь», который включал в себя целых 22 эпизода. Из них Дэвид Линч снимал лишь шесть, а для съемок остальных серий приглашались разные режиссеры. Сюжет сериала, который начинался как эксперимент Линча и сценариста Дэвида Фроста, строился вокруг жизни маленького городка и попыток найти убийцу школьницы Лоры Палмер. Когда телекомпания ABC заказала второй сезон, одним из требований стало непременное раскрытие личности убийцы из-за опасений, что в противном случае сериал быстро надоест зрителям. Линч планировал, что убийца останется неразгаданным, однако пришлось уступить требованиям заказчика. Зрители были недовольны этим ходом, поскольку сюжетная линия становилась все запутаннее и под конец сериал стал больше похож на пародию на самого себя. Давайте вспомним актерский состав сериала и посмотрим, как изменились актеры за столько лет. Шерил Ли, сыгравшая ту самую загадочно убитую Лору Палмер, которая не давала покоя зрителям в начале 90-х, и сейчас снимается в кино. Одна из последних ее работ — в фильме «Светская жизнь» режиссера Вуди Аллена. На фото справа Шерил Ли в 2014 году. Лара Флинн Бойл сыграла в первом сезоне роль подруги убитой Лоры Палмер по имени Донна Хейворд. Актриса отказалась сниматься во втором сезоне из-за большого количества других предложений, и в итоге в приквеле ее героиню сыграла актриса Мойра Келли. Кайл Маклахлен сыграл агента ФБР Дейла Купера, который приезжает в городок Твин Пикс, чтобы расследовать таинственное убийство. Именно эта роль стала звездным часом для Маклахлена, в котором увидели не просто очередного голливудского красавца, а серьезного драматического актера. Шерилин Фенн сыграла соблазнительную Одри Хорн, которая пытается помочь Дейлу Куперу расследовать убийство Лоры Палмер. Ради раскрытия тайны Одри готова на многое: она даже устраивается на работу в бордель. 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ