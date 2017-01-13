 
TOP 10

1 "В меня стреляли 14 раз": Расул Мирзаев рассказал о нападении

2 Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154

3 Планета в опасности: к Земле летит таинственный космический объект

4 "Викинг" вошел в Топ-10 самых кассовых фильмов мирового проката (ВИДЕО)

5 На сайте администрации района Мордовии нашли рекламу дешевых проституток (ФОТО)

6 Собака Обамы покусала за лицо 18-летнюю посетительницу Белого дома (ФОТО)

7 СМИ: в Чечне боевиков ИГИЛ нашли через Whatsapp

8 Байден рассказал о реакции Обамы на компромат на Трампа

9 Эксперты рассказали, какие валюты помогут укрепить рубль

10 "Давай щенок": Корчевников подрался с Джигурдой в "Прямом эфире"

Новости наших партнеров

«Твин Пикс»: актеры культового сериала тогда и сейчас

12.01.2017 22:00
Рейтинг 9.3

Хорошая новость для всех тех, кто смотрел и полюбил культовый сериал «Твин Пикс»: первые две серии нового сезона выйдут в эфире американского телеканала Showtime 21 мая 2017 года. В новом сезоне планируется 18 серий, которые будут показаны раз в неделю, однако третий и четвертый эпизоды выложат на онлайн-платформу телеканала сразу после премьеры.

Американский драматический сериал режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс» был представлен 12 апреля 1990 года. Первый сезон включал восемь серий, в том числе пилотную, однако история показалась зрителям настолько захватывающей, что было решено снять еще один сезон. В 1992 году состоялась премьера приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь», который включал в себя целых 22 эпизода. Из них Дэвид Линч снимал лишь шесть, а для съемок остальных серий приглашались разные режиссеры. Сюжет сериала, который начинался как эксперимент Линча и сценариста Дэвида Фроста, строился вокруг жизни маленького городка и попыток найти убийцу школьницы Лоры Палмер. Когда телекомпания ABC заказала второй сезон, одним из требований стало непременное раскрытие личности убийцы из-за опасений, что в противном случае сериал быстро надоест зрителям. Линч планировал, что убийца останется неразгаданным, однако пришлось уступить требованиям заказчика. Зрители были недовольны этим ходом, поскольку сюжетная линия становилась все запутаннее и под конец сериал стал больше похож на пародию на самого себя.

Американский драматический сериал режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс» был представлен 12 апреля 1990 года. Первый сезон включал восемь серий, в том числе пилотную, однако история показалась зрителям настолько захватывающей, что было решено снять еще один сезон. В 1992 году состоялась премьера приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь», который включал в себя целых 22 эпизода. Из них Дэвид Линч снимал лишь шесть, а для съемок остальных серий приглашались разные режиссеры. Сюжет сериала, который начинался как эксперимент Линча и сценариста Дэвида Фроста, строился вокруг жизни маленького городка и попыток найти убийцу школьницы Лоры Палмер. Когда телекомпания ABC заказала второй сезон, одним из требований стало непременное раскрытие личности убийцы из-за опасений, что в противном случае сериал быстро надоест зрителям. Линч планировал, что убийца останется неразгаданным, однако пришлось уступить требованиям заказчика. Зрители были недовольны этим ходом, поскольку сюжетная линия становилась все запутаннее и под конец сериал стал больше похож на пародию на самого себя.

Давайте вспомним актерский состав сериала и посмотрим, как изменились актеры за столько лет. Шерил Ли, сыгравшая ту самую загадочно убитую Лору Палмер, которая не давала покоя зрителям в начале 90-х, и сейчас снимается в кино. Одна из последних ее работ — в фильме «Светская жизнь» режиссера Вуди Аллена. На фото справа Шерил Ли в 2014 году.

Давайте вспомним актерский состав сериала и посмотрим, как изменились актеры за столько лет. Шерил Ли, сыгравшая ту самую загадочно убитую Лору Палмер, которая не давала покоя зрителям в начале 90-х, и сейчас снимается в кино. Одна из последних ее работ — в фильме «Светская жизнь» режиссера Вуди Аллена. На фото справа Шерил Ли в 2014 году.

Лара Флинн Бойл сыграла в первом сезоне роль подруги убитой Лоры Палмер по имени Донна Хейворд. Актриса отказалась сниматься во втором сезоне из-за большого количества других предложений, и в итоге в приквеле ее героиню сыграла актриса Мойра Келли.

Лара Флинн Бойл сыграла в первом сезоне роль подруги убитой Лоры Палмер по имени Донна Хейворд. Актриса отказалась сниматься во втором сезоне из-за большого количества других предложений, и в итоге в приквеле ее героиню сыграла актриса Мойра Келли.

Кайл Маклахлен сыграл агента ФБР Дейла Купера, который приезжает в городок Твин Пикс, чтобы расследовать таинственное убийство. Именно эта роль стала звездным часом для Маклахлена, в котором увидели не просто очередного голливудского красавца, а серьезного драматического актера.

Кайл Маклахлен сыграл агента ФБР Дейла Купера, который приезжает в городок Твин Пикс, чтобы расследовать таинственное убийство. Именно эта роль стала звездным часом для Маклахлена, в котором увидели не просто очередного голливудского красавца, а серьезного драматического актера.

Шерилин Фенн сыграла соблазнительную Одри Хорн, которая пытается помочь Дейлу Куперу расследовать убийство Лоры Палмер. Ради раскрытия тайны Одри готова на многое: она даже устраивается на работу в бордель.

Шерилин Фенн сыграла соблазнительную Одри Хорн, которая пытается помочь Дейлу Куперу расследовать убийство Лоры Палмер. Ради раскрытия тайны Одри готова на многое: она даже устраивается на работу в бордель.
1-56-1011-1516-17далее
Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга